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道地印尼料理！巴東牛肉、涼拌加多加多 爪哇家鄉味重現

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

如果你曾旅遊經苗栗竹南一帶，會發現街上有不少東南亞小吃店，而位於博愛街上的【爪哇殿咖啡】，是一家結合咖啡與印尼料理的神秘餐廳，從店外的特殊燈飾，到內部的微橙燈光、棕色桌巾、藝術壁畫等，都充滿著濃厚東南亞氣息。

▲圖片來源：爪哇殿咖啡
▲圖片來源：爪哇殿咖啡

店內主廚是印尼人，來自爪哇，擅長使用多種香料做成道地的印尼傳統料理。印尼菜強調新鮮現做，選用新鮮的辛香料現磨入菜，而搭配的醬料也是當日製作；菜單上的每道料理幾乎都用上10多種香料，依照菜餚拿捏不同配置比例，以繁瑣工序在台灣重現一道道家鄉美食。

老闆的家鄉「爪哇島」是很有名的咖啡產地，原先只想做咖啡廳的老闆，隨著來客數增加且紛紛反應想品嘗道地印尼餐點，便開始從簡餐做起，後來逐漸轉變成套餐形式，目前甚至衍伸出需提前預約的無菜單料理，多元選擇讓常客們每次前來都可以品嘗到獨具風味的創意菜色。

涼拌加多加多

又稱為「印尼沙拉」，將多種蔬菜、碎蝦餅、水煮蛋混合而成，並澆上獨門特製加多加多醬，吃起來帶有濃郁花生香氣，在許多重口味的印尼料理中，以清爽、健康的口感擄獲許多饕客的味蕾。

芭蕉葉薑黃飯

不同於市面上常見以薑黃粉製作成飯，爪哇殿的主廚將新鮮薑黃、香茅等香料磨成汁，過濾去除渣滓後，用汁液來煮飯，頂端再加入紅蔥頭及吻仔魚增添風味。由於印尼人普遍重視環保，常使用芭蕉葉裹食物，不但可以減少使用過多洗潔精，食用過後也可直接丟棄，方便天然又環保。

▲一旁三角形的食物稱為天貝，是一種大豆發酵食品，為印尼傳統食材，可以用來煎、炸、烤、炒，並具有豐富的營養價值。
▲一旁三角形的食物稱為天貝，是一種大豆發酵食品，為印尼傳統食材，可以用來煎、炸、烤、炒，並具有豐富的營養價值。

巴東牛肉

巴東牛肉屬於紅咖哩，以多種辛香料燉煮牛腱，並放置到第二天使其完美吸收醬汁；入口先是感覺到香料混合的氣味，而軟嫩牛肉香氣隨之而來，吞下肚後，殘餘的香味仍在口腔中繚繞，讓人不禁大讚：「Enak！」（印尼語的「好吃」），然後繼續拿起湯匙，再戰一碗！

三寶羊

鮮嫩羊里肌配上青、紅、黃椒及印尼國寶天貝，用10多種香料特調醬汁現炒而成，色彩相當繽紛鮮艷，讓人一看就有食慾。逆紋下刀的羊肉片帶有嫩滑的口感，吃起來彈牙軟Q；椒類和高麗菜則保留原先的脆爽，整體鮮嫩鹹香好涮嘴。

花生風味醬雞肉沙爹盤

來店必吃的沙嗲串燒，肯定要沾一旁附上的特製花生醬享用，搭配紅蔥頭、辣椒一起咀嚼，片刻之間讓人誤以為自己來到爪哇島；將小黃瓜、紅蘿蔔、番茄、生菜隨意搭配與肉串一起入口，就是最正宗的吃法！

▲菲力牛肉沙爹盤
▲菲力牛肉沙爹盤

【爪哇殿咖啡】因應台灣的飲食習慣，將餐點調整為少鹽、少油、鹹度較低的口味，讓台灣人也能透過料理，熟悉印尼的飲食文化，更讓忙於工作而不能出國度假的朋友，品嘗到充滿異國風情的美食。


【爪哇殿咖啡】

店家地址：苗栗縣竹南鎮博愛街194號

店家電話：037462781

營業時間：10:30–21:00

粉絲專頁：https://pse.is/583scx


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印尼 咖啡廳 牛肉

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