新竹「福湯岩盤浴」升級再登場！推「夜宿1350元爽躺12小時」再送百元早餐券

經過超過兩週的全面翻新，新竹大魯閣湳雅廣場「福湯岩盤浴」於本月21日盛大重啟。並特別推出夜間優惠，凡是深夜兩人同行，第二人享半價優待，更狂的是還有長達12小時的「夜暢」門票，每位僅需1,350元，奢華體驗絕對超值享受，保證會讓「深夜控」愛炸！

圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供

為了打造更加獨特的空間體驗，「福湯岩盤浴」佔地近500坪的空間進行了全面的改造。原本的休息區已經焕然一新，轉變為引人入勝的下沉式座位席，搭配大地色調地毯和夢幻雲朵燈飾，再加入懶骨頭，打造了極度悠閒的氛圍。此外，為迎合深夜客人的需求，還新增了超過20個個人艙和榻榻米通舖，仍保留了吊床、沙發床和上下鋪小隔間，確保每位旅客都可以盡情享受休憩時光，想要怎麼躺怎麼坐都可以很自在。

圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供

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此外，對於外縣市旅客來說，「福湯岩盤浴」現在還提供了12小時的「夜暢」門票，每位僅需1,350元，優惠期間自即日起至11月30日。在KKday上購票更可獲贈價值100元的元氣早餐券喔。

圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供

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「福湯岩盤浴」近年用心與不斷調整符合消費者需求的岩盤體驗，儼然已成為新竹旅遊的熱門勝地。「福湯岩盤浴」提供五種主題風格的岩盤房型和三個休憩空間，能夠在療癒和放鬆中度過愉快時光，同時還可享受閱讀漫畫和雜誌的樂趣，老客戶或還沒體驗過的讀者，趕快揪團一起去吧！

圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供

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