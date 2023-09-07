台版神隱少女市集超吸睛！苗栗「鬼門關夜市」確定續辦 9/13登場快揪團探險
苗栗即將迎來一年一度的盛事，「台版神隱少女市集」即將在9/13如期舉行，今年更特別選擇了苑裡鎮天下路作為活動場地，為這個鬼門關之夜帶來全新的魅力。
這個傳統已有超過50年歷史的「苑裡鬼門關夜市」，一直以來都是農曆7/29的限定盛事，吸引了大批熱情的遊客。當地人形容它就像「台版神隱少女市集」，尤其因應鬼門關特地舉辦而別有意義。
今年的活動更加特別，不僅地點變動，也將加強交通管制，包括公路、大同路、忠勇街以及信義路等路段，都將有警員協助，確保活動順利進行，盡管可能會造成一些行車不便，但這將是一個難忘的夜晚，不容錯過。這次的「台版神隱少女市集」快揪團一起與朋友探險吧。
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