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台版神隱少女市集超吸睛！苗栗「鬼門關夜市」確定續辦 9/13登場快揪團探險

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／張麥斯提供
圖／張麥斯提供

苗栗即將迎來一年一度的盛事，「台版神隱少女市集」即將在9/13如期舉行，今年更特別選擇了苑裡鎮天下路作為活動場地，為這個鬼門關之夜帶來全新的魅力。

年度限定苑裡鬼門關大夜市，去年封街舉辦，人山人海加上燈海、傘海十分壯觀。圖／張麥斯提供
年度限定苑裡鬼門關大夜市，去年封街舉辦，人山人海加上燈海、傘海十分壯觀。圖／張麥斯提供

這個傳統已有超過50年歷史的「苑裡鬼門關夜市」，一直以來都是農曆7/29的限定盛事，吸引了大批熱情的遊客。當地人形容它就像「台版神隱少女市集」，尤其因應鬼門關特地舉辦而別有意義。

去年苑裡火車站前的馬卡龍漂浮傘、冰條燈等藝術元素裝置，一度成為網美朝聖景點，備受好評，今年公所也持續辦理節慶街道環境裝置藝術。圖／張麥斯提供
去年苑裡火車站前的馬卡龍漂浮傘、冰條燈等藝術元素裝置，一度成為網美朝聖景點，備受好評，今年公所也持續辦理節慶街道環境裝置藝術。圖／張麥斯提供

今年的活動更加特別，不僅地點變動，也將加強交通管制，包括公路、大同路、忠勇街以及信義路等路段，都將有警員協助，確保活動順利進行，盡管可能會造成一些行車不便，但這將是一個難忘的夜晚，不容錯過。這次的「台版神隱少女市集」快揪團一起與朋友探險吧。

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