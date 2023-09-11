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低調且文青的巷弄內早午餐店！平價大份量，創意口味「豆腐泰泰酥皮蛋餅」超推

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

自從搬到市區後，我就覺得早午餐店真的是我跟朋友聚餐的好地方，環境美美的還可以吃好吃飽重點是選擇超多。而且這一家還很平價大份量，東西也是真的好吃，然後冷氣也很強這樣，其中又以創意酥皮蛋餅系列是我最喜歡的，激推啦！

丄青初食（桃園店）｜交通位置

位於民宅巷弄間，僻靜的民富十一街上，周邊有收費停車場。

紅磚牆面帶點復古的文青早午餐店。

我經常路過都以為這是一家咖啡廳，沒想到是平價早午餐店，這外觀也太復古時尚了吧。

裡面裝潢也走輕工業網美風喔。

生意非常好，每次來都是滿滿的人潮。

因為冷氣強、環境舒適，加上餐點平價選擇多，直接可取代咖啡廳的地位。

重點是環境裝潢也不輸啊。

餐具需自取

丄青初食（桃園店）｜MENU

自助用餐流程：選好喜愛餐點→櫃臺結帳→自取餐具。每份餐點都是現點現做/店內低消一人75元，如果遇到客滿會限制用餐時間60分鐘，半自助用餐流程不收服務費，但若有帶外食會收清潔費100元。

經典BRUNCH組合系列

墨西哥酥餅系列

漢堡系列

酥皮蛋餅系列

鮮奶吐司系列

義大利麵系列

沙拉系列

厚切法式吐司系列

加點系列

各式飲料應有盡有

豆腐泰泰酥皮蛋餅

酥炸雞蛋豆腐搭配特製泰式甜辣醬，真的也沒想到雞蛋豆腐也可以跟酥皮蛋餅這樣搭配。重點是酥脆蛋餅皮咬下去軟嫩的雞蛋豆腐隨後爆出來，搭配酸甜辣醬真的夭壽好吃。

這泰式甜辣醬也調得很好，不會太搶味又有達到加層效果。

雞蛋豆腐本身就很軟嫩，外酥內軟嫩還有酸甜微辣的泰式醬料，完美。

蘿勒雞腿鮮奶吐司

這份量真的是要飽死誰啦！這樣一份才85元。將特製雞腿、美式炒蛋、新鮮高麗菜絲、切片番茄、丄青特製蘿勒醬用鮮奶吐司包起來再切成三份串起來比較方便吃。

看看這滿滿的餡料多有誠意，鮮奶吐司也很香甜呢，真是完美組合。

重點在於這蘿勒真的很香欸～沒有被這些滿滿餡料壓下去，獨特青香很加分。

而且這樣串起來也很方便食用，女生吃完這一塊一定會超飽，而且才85元好划算。

天婦羅塔塔炸蝦 Brunch

身為炸物控，看到天婦羅塔塔炸蝦真的很難不點捏。而且搭配特製塔塔醬更好吃，美式炒蛋搭配奶油麵包很剛好。生菜沙拉雖然只有一小碗，但很豐富喔，這樣吃真的會飽，很划算。

花現雙層肉堡

花生醬跟漢堡真的是無敵組合吼！尤其是雙層特製手打豬肉排，搭配生菜、起司片還有切片番茄增添口感，完美。

這花生醬很香濃滑順，讓豬肉排增添不少滑潤口感，很加分。

是女生也可以輕易解決的尺寸。而且很方便吃，雙層豬肉排很紮實，手打的果然不一樣。

美式咖啡＆拿鐵咖啡

一大早簡單喝就好，最基本的也最經典。

以前常跑咖啡廳吃東西聊天工作，現在覺得早午餐店更划算，餐點選擇多又平價。尤其是丄青初食的復古時尚網美風格也不輸外面咖啡廳啊，雖然在民宅巷弄間比較吃虧，但也相對比較安靜，不過以這家的質感，走到哪生意都會很好的。

丄青初食（桃園店）

地址：桃園市桃園區民富十一街39號

電話：03-3564415

時間：平日：0730-1500/假日：0800-1500｜每週二公休

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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咖啡廳 蛋餅 吐司 早午餐 復古 桃園美食

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