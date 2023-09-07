不搭飛機也能享受出國度假樂趣！桃園唯一可以看海看飛機起降的星巴克門巿

自從桃園機場在第二航廈設置南北兩側觀機平台就吸引許多人來朝聖，讓你看飛機之餘還能享用美食，這裡有一整排的美食街任你選，超可愛的樂高縮小版桃園機場，還有免費積木牆大人小孩都可以玩，吃喝玩樂一次完成，最新發現隱身於北側觀景台旁五樓的星巴克視野極好，擁有大片的落地窗不僅可以看飛機起降，還可以吹冷氣看海，讓我們不用出國也可以享受出國度假的樂趣。

桃園機場北側觀景台最新美拍景點：樂高縮小版桃園機場

隱身於桃園機場北側觀景台旁星巴克門巿-星巴克二航廈5F門市

這裡可以近距離看飛機起降，吹冷氣喝咖啡看海等四重享受～影片分享

星巴克二航廈5F門市視野真的很好，可惜靠窗位置不多，想要得早點來碰運氣。

如果沒有座位，也可以到旁邊的休憩區吹冷氣看飛機。

這裡還有一整面的積木牆，可以免費讓大小朋友同樂～

戶外北側觀景台開放時間：06:30-22:30

桃園機場北側觀景台最新藝術裝置

南側觀景台有臺灣玩藝大街美食商場

桃機景觀第一排的全家便利商店。

戶外南側觀景台有兩層，可以近距離看飛機滑行。影片分享

南側觀景台最新藝術裝置

桃機南北側觀景台就在桃園機場第二航廈5樓，就算不出國也可以來走走喔～

星巴克 二航廈5F門市

地址：桃園市大園區航站南路9號5樓

營業時間：平日07:00-16:30；假日07:00-17:30

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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