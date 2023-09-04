住進童話世界！森山夢幻童趣旅宿「精靈樹屋、飛天火車」都有

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

南庄山嵐秘境「蘇維拉莊園」精心打造大人小孩都超愛的夢幻童話故事般的場景，像是精靈樹屋、蘑菇屋，全台最長的磨石子溜滑梯、恐龍香蕉溜滑梯、瀑布區的猛虎立體彩繪，處處充滿魔幻感！莊園佔地約4萬8千坪，高低落差大，因此園區貼心規劃接駁車，方便遊客搭車前往目的地。從景觀台制高點可鳥瞰苗栗南庄街道和中港溪流，天清氣朗時還能看見加里山、鵝公髻山、樂山等，雨後雲霧瀰漫的朦朧之美特別有意境！

獨角仙樹屋、小精靈樹屋、北歐麋鹿樹屋、叢林花豹樹屋、粉紅蘑菇屋與各色樹屋，每一棟都獨一無二！莊園裡住著蘇維拉的守護精靈，每一隻精靈都有不同的個性，聽說，遇到真心喜歡蘇維拉的人，精靈就會偷偷跑到你的夢裡唷！全新推出的紅色飛天漂浮火車和露營車也很吸睛，火車車廂是可以住宿的，窗外正是一片森情綠意，可充分感受距離天空很近的魔法莊園魅力。除了人氣磨石子溜滑梯和香蕉溜滑梯，無論是住宿客或一般遊客，只要入園就能免費玩電動車，果然是處帶孩子放電的好去處。

　

景點資訊

蘇維拉莊園

地址：苗栗縣南庄鄉田美村16鄰四灣92號

電話：0910-209-339

FB：sudvista

時間：09:00-18:00(週三休)

費用：入園費大人200元、小孩150元，可折抵園區消費100元

　

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