細品古典山水園林風華　「南園」享風土美食人文歇心之旅

【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

前往The One南園人文客棧的蜿蜒山路，地圖標示著「羊喜窩路」，新埔鎮一帶好多「窩」，大平窩、羊喜窩、糞箕窩等等，一般認知的「窩」，帶著家的暖意，客家庄的「窩」是形容只有一個出入口的山谷，那麼南園就在天然峭壁環抱的窩中，遺世獨立的隱秘古典山水莊園，大隱歇心的「窩」。

▲被綠意環抱的南亭視野遼闊，可俯瞰全園、遠眺九重山。





建築師心中的自然淨土

南園最初由聯合報系創辦人王愓吾先生委請國寶級建築學者漢寶德規劃設計，結合閩式建築、江南山水庭園及巴洛克拱廊三種樣態，創造別具東方情懷的隱世絕境，原本作為王老先生休養和家人住所，後又增建「同心樓」供聯合報員工度假遊憩，於1985年落成，曾為台灣接待過柴契爾夫人、戈巴契夫等國際貴賓。

▲在南園所有門窗圖案都有寓意，蝴蝶象徵福氣堆疊。

漢寶德在回憶錄中提及，南園是他理想中的江南園林，地處大自然中，設計上有兩個層次，一是地面上的「曲徑通幽」，其二則是仙山樓閣可登高遠眺，園中引山泉循高處製造層層水景。而建材大量使用檜木，步移換景，檜木飄香。The One團隊進駐後重新規劃南園配置，修舊如舊，27公頃的廣闊山林中，原本40個客房融合成20個廂房，導入東方人文管家職人精神，悠遊南園山水樓閣，化身賈寶玉和林黛玉般的富貴人家，享受管家細膩服務款待，品味這仿若紅樓夢現實版的大觀園。

▲一處轉折一片風景，好不清幽。





以食物翻譯風土傳遞幸福

在南園細緻的「款待」中，食物是盛起情感的重要載體。享用完迎賓奉茶後穿過竹林小徑來到住宿區，房內準備了在地小農栽種的五色番茄、洛神茶及芳香萬壽菊水，將盛夏暑氣徹底沉澱。在開始人文管家深度導覽前，以在地特色的客家米食甜品──仙草米苔目佐以擂茶、仙草茶等風土小食揭開序幕。晚宴開始，以一貫的風土佳餚展開與大地的食藝對話，開胃菜「五味番茄晶凍佐酪梨鮮蝦風乾番茄」，各式番茄料理搭配開胃蝦沙拉，用番茄晶凍綑束生菜畫龍點睛。主菜「冬菜鴨」顛覆傳統冬菜鴨湯的料理方式，將冬菜鴨湯煨過的冬粉、大火快炒的高麗菜及油封鴨胗一同捲起，刷上冬菜雪莉醋，大火烤至焦香，配上由風乾冬菜及鹽之花醃製再料理的鴨胸完美結合。

▲入住後奉上清涼仙草米苔目，拉開歇心序幕。

▲南園餐食大量運用在地食材，讓住客感受風土滋味。

曾讀過名廚江振誠的一段話「料理的功能，不再只是滿足口腹之慾。有想法、經過思考的料理創作，才能讓顧客永遠銘記在心。」在南園一泊多食中充分體悟，退房後還款待午食，選用客家精髓梅乾筍香扣肉，加入豆漿熬製的湯頭以日式豚骨拉麵的方式呈現，麵體是特製的鷹嘴豆新竹米粉，細節帶著對土地與環境的情感。

▲退房後的午食款待絲毫不馬虎，讓遊人延續滿足的心意賦歸。





夜間散策領略空谷美學

晚餐後管家準備別緻的書燈在大廳候著，書燈收合是一本書，打開像百摺的燈籠，與南園的人文氣息非常契合，提著書燈隨管家在蛙鳴蟋蟀叫聲中散策，輕風送爽，來到南園最具代表性的地景藝術，由日本建築大師隈研吾設計的「風檐」。隈研吾善於融合環境創作，他希望在南園打造符合「天人共好」的輕柔作品，考慮新竹地區特有的九降風，設計以738根檜木構築表現一種動態曲面，透過精準運算的榫接工法，勾勒出這件17層框架層層交疊繁複結構，表層覆上高科技ETFE透明薄膜，展現如風一樣的流暢律動姿態，呼應南園建築貼近環境的溫柔情感，致敬前輩漢寶德。

▲提燈夜遊，在星空下感受夏夜風情。

「風檐展書讀」末了，循地酒與小食佐黑膠唱片遁入舊時光，回房後，因應時節悉心調配的艾草湯方加入浴池，讓熱氣氤氳浸潤身心，整天的疲憊煙消雲散，一夜好眠。

▲這個季節選用艾草湯方，特製的節氣茶湯，讓身心徹底放鬆。





旅宿資訊

The One南園人文客棧

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

電話：02-2562-1777

網址：www.theonestyle.com

費用：一泊多食平日16,800+10%／假日18,800+10%，入住時間15:00、退房時間11:00。即日起，凡The One老朋友於8月31日前入住，預訂兩間，第二間8折款待；預訂三間，老朋友住房由The One款待。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」