CP值超高的隱藏版美食！招牌套餐「六菜一湯只要120元」 還有玉米鬚茶無限暢飲

顛覆我對素食的想像，沒想到蔬食也可以這麼好吃，且六菜一湯居然只要120元，難怪每到用餐時間，總是座無缺席，這間蔬食餐廳就隱身在桃園大溪石門水庫入口旁，四周青山綠水好風光，店內除了套餐，也有提供熱炒、單點，用餐即提供玉米鬚茶無限暢飲，超佛心的，現場也有販賣許多特色商品。碧羅村因本身就是有機蔬果農場，所提供為自產新鮮蔬食餐點，可以來此享受最天然健康蔬食料理。

招牌必點：招牌套餐120元，每天的菜色依當天為主，為無菜單料理，食材來自碧羅村農場本身的有機蔬果。

地點就在石門水庫入口處旁，招牌不明顯，很容易就錯過。

碧蘿村有機農場四周綠油油一片，相當純樸，前方有提供少許停車位免費停放。

用餐環境乾淨舒適用明亮，不管你要圓桌還是四人桌都有。影片分享

碧蘿村農場除提供餐食，店家也有提供許多農產品販售，等候之餘可以參觀選購～

價格已調整，以上DM來自官網，實際DM以店家為主。

跟一般素食不同，這裡很少素料，提供幾乎都是有機天然、健康美味的蔬食料理。

簡單的清燙熱炒，就很好吃。最貼心的是還提供玉米鬚茶，超好喝的～

水果盤：50元

紅豆酥餅：40元，份量還蠻多的，好吃又便宜。飯後來個甜點、水果，真是完美的ENDING。

碧蘿村有機農場

地址：桃園市大溪區康莊路五段246號

營業時間：11:00-19:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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