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桃園也吃的到！ 花蓮有名「玉里橋頭臭豆腐」進駐大園設點 7月試營運、8月正式開幕

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

花蓮有名的「玉里橋頭臭豆腐」也在桃園大園開店，就在大園區大觀路上，佔地很大，又有停車場還有花園跟景觀魚池，目前「玉里橋頭臭豆腐 大觀店」試營運中，八月才正式營業，早上十一點才開始營業，就立馬有好多客人上門，這玉里橋頭臭豆腐的名聲果真是過了一個中央山脈依舊響亮。

玉里橋頭臭豆腐 位置

其實是在斜對面吃另外一家「麥庭麵線勇」的時候，老闆說斜對面也開了玉里臭豆腐了才發現到，不過當天剛好沒營業，就又找了時間再來一次，每次回花蓮最愛吃的臭豆腐，居然在西部也設點了，問老闆為什麼要開在大園這麼遠，老闆說因為臭豆腐味道的關係，開在市區怕會有氣味的問題，可能怕人抗議啦，還是開在遠一點的地方比較好。

玉里橋頭臭豆腐 環境

玉里橋頭臭豆腐的入口有點小，只能容納ㄧ部車通過，路旁有停車的話，會有點視線死角，要開進去的時後要小心一點，小心有車出入。

裡頭大約有十幾個停車格，早上不到十一點就到，吃完一盤臭豆腐出來就停滿。用餐環境很乾淨，筷子跟醬料放在取餐口旁自取，用餐完自己回收。

玉里橋頭臭豆腐 菜單

臭豆腐有大有小，還有賣紅茶有及有糖跟無糖的豆漿與黑豆漿，窗口點餐，自己拿飲料，現場還有賣臭豆腐巧菓零食，以前沒看過。

玉里橋頭臭豆腐 品項

紅茶 NT.30 黑豆漿 NT.40 豆漿 NT.30

三款飲料通通點，紅茶對我來說偏甜了ㄧ點，無糖黑豆漿口感味道都算濃，口感很厚，豆漿沒喝到，不知道味道。

臭豆腐 大 NT.100

大份五塊，小份三塊，清爽蘿蔔絲與泡菜的味道跟臭豆腐的酥脆度跟本店差不多，不過臭豆腐的味道沒有以前臭，問了下老闆好像因為現在是機器做的，壓的比較扎實，所以臭豆腐鹵水比較進不去，吃起來味道沒那麼臭。

想念花蓮玉里橋頭臭豆腐的人，現在不用跑到東部去吃了，桃園就有了，口感味道個人是覺得沒差多少，就是臭味少了點，也少很多蒼蠅，不過本店的味道也變的沒那麼臭，google 評價蠻兩極的，有些人說太脆，有些人說太軟，可能是試營運中還在調整吧，大家自己去比較試試味道吧！

玉里橋頭臭豆腐

地址：桃園市大園區大觀路1116號旁 地圖

營業時間：試營運期 11：00-19：00 週二三公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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臭豆腐 泡菜 醬料 桃園美食

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