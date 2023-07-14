藏身巷弄的爆紅私廚！浮誇系爆量蝦仁炒飯 蝦頭味噌湯沒預約吃不到

位於桃園的【橙-私廚料理】藏身在平鎮高中附近的巷弄中，店內採簡約的裝潢風格，明亮的採光讓室內空間即使小巧，卻不會讓人感到侷促，溫馨的氛圍反而吸引了許多家庭客前往用餐。

▲除了常駐的料理之外，看板上每日都會更新限定菜色，讓饕客每次前來都能有不同的體驗。

【橙-私廚料理】主打各種創意日式料理，除了爆紅的蝦爆炒飯之外，鹽烤鯖魚、咖哩海鮮湯烏龍等海鮮料理也是許多人必點的品項，不喜歡海鮮的朋友也有野菇松露炒飯等人氣創意料理可以選擇。

▲店內不僅有新鮮的料理可以享用，也有販售老闆精選的冷凍食材，讓你在家也能輕鬆享用美味的料理。

│蝦爆炒飯

超受歡迎的蝦爆炒飯原先只是老闆做給孩子吃的愛心料理，後來被部落客發現之後瞬間爆紅，成為店內的熱賣餐點。在粒粒分明的米飯上，鋪滿了已經精心去殼去腸泥的鮮蝦，口感鮮味十足、順口不油膩。

剝下來的蝦頭也不會浪費，而是會加進附贈的味噌湯，讓蝦子滿滿的鮮味釋放到湯中，鮮美的味道更讓許多饕客詢問能不能續碗，超人氣鮮蝦炒飯組合每日數量有限，喜歡的朋友記得提前一天預約喔！

▲份量毫不手軟的蝦爆炒飯，滿滿的炒飯上鋪滿了整整30隻鮮蝦，讓顧客吃的超滿足！另外也有17隻蝦子的份量可以選擇。

│野菇松露炒飯

獨家的野菇松露炒飯也是店內高人氣的品項，老闆將西式的松露與中式炒飯結合，打造出中西合璧的創意料理。一入口就能感受到松露的迷人香氣包裹著每粒米飯，隨後便能嘗到Q彈鮮美的菇菇，各種香氣在口中完美融合，讓人回味無窮。

▲每口都能吃到菇菇的野菇松露炒飯，蛋奶素的朋友也可吃！

│咖哩海鮮湯烏龍

與市面上常見的日式咖哩不同，店家走的是東南亞的香辣風格。老闆在滿滿海鮮的湯底中再加入多種香料提味，隨著Q彈的烏龍麵入口，層次豐富的鮮甜香氣在口中相輔相成，讓人欲罷不能。

▲鮮香味美的湯烏龍晚來可吃不到。

│鹽烤鯖魚

除了主食之外，店內的小菜也十分受歡迎，尤其是這道看似簡單卻不平凡的鹽烤鯖魚，老闆對火候掌控十分專業，烤出來的鯖魚皮酥肉嫩，風味被緊緊鎖在魚肉中，肥美多汁的口感深受許多饕客喜愛。

▲一旁的檸檬除了解膩之外，也能增加風味層次。

在桃園已經開業五年的【橙-私廚料理】，以富有創意的新鮮料理，擄獲了一眾饕客的胃，精心製作、研發各種美味餐點，只為讓顧客能夠吃的滿足。另外店內也有燉飯、海鮮粥、壽司等多種品項可以挑選，喜歡日式料理、海鮮料理的朋友可別錯過了！





橙-私廚料理

店家地址：桃園市平鎮區振平街86號

店家電話：0930817887

營業時間：11:00–14:00，17:00–21:00(週一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/2TJTQEa





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