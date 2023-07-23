想吃先預訂！「派緹煙囪捲」現點現做超好吃 多款外皮搭配鹹甜內餡醬料
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桃園內壢美食「派緹煙囪捲」，現點現做的好吃煙囪捲是來自匈牙利的小吃，可以自選外皮和內餡口味，有甜也有鹹，很值得嚐鮮看看！建議要提前半小時打電話預約到現場才不會等太久！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！
「派緹煙囪捲」在桃園區和內壢都有分店，我們這天造訪的是內壢店，但強烈建議購買前要先預訂，不然我們這天到現場大約等了快半小時才拿到餐點呢。
這是「派緹煙囪捲」的完整菜單MENU，供參考（餐點價格皆有時效性，實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）
「派緹煙囪捲」是來自匈牙利的小吃，點餐後由老闆娘現點現做，需要花點時間耐心等待！
「派緹煙囪捲」可以自己選擇外皮和內餡抹醬的口味，口味有甜有鹹，如果是兩個人一起來買，可以一個人點鹹的一個人點甜的交換著吃，感覺也很不賴唷！
我們這一款是點了OREO的外皮搭配巧克力全滿的抹醬！甜滋滋的超好吃！
這一款是花生外皮搭配香草卡士達的抹醬，味道也很不錯呢！
這一款則是店家推出的新口味，是草莓的外皮搭配草莓果醬，味道酸酸甜甜的！
這回買了三個口味回家嚐鮮，如果沒吃完的可以先冰起來，再用烤箱或氣炸鍋回烤加熱，吃起來就會像剛出爐的一樣美味唷！
【草莓外皮79＋草莓內餡5=84元】
草莓口味的外皮是灑上草莓粉，吃起來偏酸，裡面的草莓果醬吃得到果肉，整體蠻搭的！但三個口味中個人比較不愛這個口味，覺得外層的草莓粉不太耐吃，有點膩口～
【花生外皮＋香草卡士達內餡65元】
花生口味的外皮搭配內餡的香草卡士達抹醬，外層的花生粉是有顆粒的，裡面的內餡也不會太甜膩，基本上就是無雷的組合，蠻值得點的！
【OREO外皮＋全滿巧克力內餡65元】
外層的OREO脆片，搭配裡面全滿的巧克力抹醬，雖然甜度蠻高的，但是吃起爽度十足，非常過癮！巧克力控肯定會喜歡啦！
整體來說，這間「派緹煙囪捲」的口味很多，外層口味多達10幾款，內餡則有鹹甜抹醬，都可以依照個人喜好做搭配！這天吃到的花生外皮搭香草卡士達內餡&OREO脆片外皮搭全滿巧克力抹醬我都蠻喜歡的，而且沒吃完的先冰起來，回烤後風味還是很棒，很值得買回家當下午茶點心唷！但強烈建議要先打電話預約，以免到現場要花不少時間等候！
派緹煙囪捲（內壢店）｜官方臉書
地址：桃園市中壢區興仁路二段71-1號
電話：0916-378-868
營業時間：週一至週六11:00-22:30、週日11:00-21:00
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