新竹最美壽司一個只要12元起！歐風氛圍結合日式壽司 網美必訪

這間隱藏在公園路上的「秀創意壽司坊」，說是新竹最美的壽司一點也不為過。店內有多種美得像藝術品一樣的創意壽司，除了常見的握壽司、花壽司以外，還有其他地方看不到的創意組合！美得讓人很容易手滑，讓小米每種都想來一顆。快跟著小米一起去看看吧！

秀 創意壽司坊位置及停車方式

秀 創意壽司坊位於公園路上，忠孝大潤發後方。附近有許多停車格，對開車的朋友來說挺方便的～

秀 創意壽司坊環境介紹

店面前身是一家義大利餐廳，店家接手後保留原有歐風的氛圍，在這種氛圍下吃著壽司挺特別的。半室外的座位有沙發座，伴隨自然光照射挺舒適的。

在歐風的氛圍下吃著日式壽司真的挺特別的。

師傅相當專注在製作壽司，讓小米很期待接下來的料理。

小結巴最愛吃炙燒比目魚了，當然要點一份來嚐看看囉。

秀 創意壽司坊菜單目錄搶先看

店家沒有價目表，以架上現有的壽司品項為主，將想要的品項號碼寫在店家提供的白紙上，再給櫃檯結帳就可以了。

每一顆創意壽司都好精緻又好美喔！真的好想全部點一輪，不過還是被小結巴阻止了>

此外握壽司的部分是現點現做，而且挺平價的耶！像是鮭魚肚、鰈魚側邊肉握壽司一個才60元，在其他壽司店至少都要百元以上。

點餐完後一旁有熱茶、醬油、餐具可以自行取用。

秀 創意壽司坊用餐心得分享

來開動吧！美美的壽司加上特殊的器皿、葉子擺盤上桌，兼顧視覺和味覺，讓小米拍個不停才開始吃呢。

小米不得不讚嘆師傅的用心。

首先登場的是創意開胃菜芋香豆腐，聽師傅說是用芋頭與鮮奶製作而成，搭配特調醬料，最後以辣椒絲點綴。這樣一顆才60元，挺實惠的耶！

趁熱吃有外酥內軟的口感，顆粒口感的芋頭甜香與奶香結合，吃起來有芋頭豆腐的口感耶，這道特別的創意料理是大家必點的啦～

炸豚排壽司（30元/個）內陷除了厚實的炸豬排以外，還有生菜沙拉、小黃瓜，外層以香料調味過的豬肉片包裹。由內到外都是肉肉，內餡加了生菜沙拉，中和豬排油膩感，肉肉控的朋友不妨嚐看看喔。

比目魚炙燒握壽司（60元/個），充滿油脂的甘甜好好吃喔，可以沾點芥末和醬油提升風味喔～小米提醒店家提供的醬油屬於偏鹹的風味，酌量添加就好了。

鮭魚肚握壽司只要（60元/個）也很超值，師傅還特別在魚肉上雕花，一口咬下有入口即化的口感。後來小米又再加點來享用呢！

玉子壽司（30元/個)也很有創意，外層有嫩嫩的玉子燒，搭配脆口的內餡～

四海卷壽司（25元/個）蛋奶素的朋友也可以享用。紫色米飯的部分聽師傅說是用蝶豆花染色而成，搭配玉子燒和小黃瓜，是清爽口味的創意壽司。

昆布鹹蛋壽司（30元/個）內餡有肉鬆和鹹蛋黃，這樣的組合比較不是小米的菜。

炸蝦花壽司（30元/個）內餡有炸蝦、生菜、沙拉等食材，一口咬下有濕潤的口感加上蝦肉的甜味，是大小朋友的最愛喔。

起司玉子燒（25元/個）是起司控的最愛，有濃郁鹹香起司結合蛋香，QQ嫩嫩的口感挺不錯吃的。

色彩繽紛的蝦卷壽司（30元/個）小米也很推薦，蝦卷有Q彈的口感。外層特別裹上日本馬鈴薯粒，增加口感和風味，還挺有創意的。

龍蝦沙拉壽司（40元/個）也很超值，外型就像一顆小南瓜，上面還有魚子醬點綴耶！是不是超值的奢華享受呢。

內餡有飽滿香甜的龍蝦沙拉，加上鮮香甘美的魚子醬，小朋友肯定會很喜歡～

炙燒鮭魚握壽司（40元/個）一口咬下油脂的甘甜在口中四溢，真的讓小米吃的很過癮。

日本辣螺肉壽司（30元/個）很超值，辣螺肉鮮香十足，螺肉的甜味加上微辣的調味，喜歡吃螺肉的朋友絕對不容錯過。

味噌湯（20元/碗）挺有料的，有魚肉、洋蔥等配料，口味上不會偏鹹，屬於酸V帶甜的口味，沒嚐過的朋友不妨嚐看看喔。

最後茶碗蒸（40元/個）也是必點的，不只有大顆的蛤蠣、蝦肉還有雞肉，是大小朋友的最愛。以上是我們的心得分享，沒想到公園路上有一家新竹最美的壽司店，小米推薦給大家不妨來嚐鮮看看喔！

秀 創意壽司坊

地址：新竹市東區公園路138號

電話：035623181

營業時間：11:30–20:30（週二公休）

粉絲團：秀創意壽司坊

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」