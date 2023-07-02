挖掘巷弄美食！新竹傳統鮮美的「擔仔麵、純手工製作浮水魚羹」絕對必吃

小曾擔舖就在小米常去的可可蒸足店附近，每次來蒸足都會看到挺多的人潮，也引起小米的注意。某天中午小米蒸足完就來這家店吃飯補充體力囉～

店家招牌小曾擔仔麵，肉燥湯頭中特別加入蝦湯增添鮮美滋味，加上紅燒牛腩飯、手工浮水魚羹湯等餐點，深受在地朋友歡迎，快跟著小米一起去看看吧。

小曾擔舖位置及停車方式

小曾擔舖位於光明五街與縣政十街交叉口旁，附近有大型停車場，對開車的朋友來說相當方便。

小曾擔舖環境介紹

店內空間不大，大概有10張桌子，主要是2-4人的座位。

店員手工剝除蝦殼，讓客人吃蝦不沾手。

店家提供的醬料挺多的，有醬油、油膏、辣椒等等，可以自行取用。

特別是店家純手工製作的辣椒，辣香、辣勁十足，喜歡的話還可以跟店家購買罐裝辣椒醬喔。

小米跟大家分享黃金配方醬汁，烏醋或白醋搭配手工辣椒醬，不僅有辣香，又有酸V的醋香提味唷。

小曾擔舖菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！主食有小曾擔仔麵、肉燥飯、紅燒牛腩飯等，搭配湯品、小菜、飲品等等，大約一百多元就可以吃得很有飽足感。

店家特別說明擔仔麵不是湯麵，會加入少量蝦湯拌麵，想要湯多或調整口味，都可以在點餐時跟店家說～

另外對蝦過敏的人，也要提前告知，店家會改加豬大骨湯調味唷！

小曾擔舖用餐心得分享

今天跟小彤蒸足完後消耗很多熱量，當然要來吃飯補充熱量囉。

小曾擔仔麵（小 65元）另加滷蛋（15元），呈現美美的擔仔麵。

麵條口感挺Q的，帶有嚼勁，吸附蝦油醬汁後香氣十足，加上不肥不膩的肉燥和蝦子，屬於傳統的擔仔麵風味。

小米也很推薦紅燒牛腩飯（140元），使用牛肋條、紅蘿蔔熬煮紅燒牛腩，帶有牛肉和紅蘿蔔原始的甜味，口味上其實不會辣。

牛腩帶有嚼勁的口感挺不錯的，還會越嚼越甜， 搭配白飯和荷包蛋一起吃，大小朋友都會很喜歡喔！

肉燥飯（小 55元）含荷包蛋，不愛吃太肥滷肉飯的朋友可以來試試。肉燥帶有些許肥肉，吃起來不會有乾巴巴的感覺，口味上屬於偏鹹香，搭配滷香的肉汁和荷包蛋，讓人一口接一口吃不停。

手工浮水魚羹湯（55元）也是必點的，純手工製作的魚羹，看得到魚皮、魚肉，相當真材實料。吃起來有魚肉的甜味，沒有腥味，而且口感Q彈，是小彤很推薦的湯品喔～

餛飩湯（50元）小米也很推薦，有4顆超大的餛飩，搭配甜美的大骨湯頭，不愛吃魚的朋友不妨嚐看看。

大顆的餛飩加上生辣椒真的非常過癮。

綜合滷味（50元）含豆干、百頁、海帶、豬頭皮和豬耳朵。他們的滷味吃起來有淡淡的滷香，不會過鹹，屬於口味清爽的滷味，重口味的朋友不妨加上醬料搭配喔

以上是我們的心得分享，小曾擔舖是一家風格清新的店鋪，招牌擔仔麵沒有過多複雜的調味，屬於傳統的古早味。不吃麵的朋友還有紅燒牛腩飯可以選擇，搭配手工浮水魚羹湯，是小確幸的美味料理～

小曾擔舖

地址：新竹縣竹北市縣政十街68號

電話：035589435

營業時間：11:00–14:00,17:00–20:00 (週日公休)

粉絲團：小曾擔舖 little.tzeng

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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