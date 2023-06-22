萌萌貓咪店長坐鎮！竹北貓咪義式餐廳 天然食材料理健康安心

【流浪貓香草義式廚房】就位在新竹竹北文信路上，鄰近竹北火車站、竹北天后宮，店門口以木質裝潢與綠植營造自然清新的氛圍，店內則十分明亮溫馨，牆上放了許多貓咪相片裝飾，角落還有許多老闆收集的寶可夢娃娃，童心滿滿的可愛氣息讓人十分放鬆。

老闆在當地已開業4年多，有20年的養貓經歷，因為對貓咪情有獨鍾，便想打造一個浪貓庇護所，讓流浪貓咪有個可以安心休息的地方。老闆一開始自學咖啡成立了咖啡店，後來又自學廚藝轉型成義式料理餐廳，以親切熱心的服務和平價美味的餐點收穫了許多好評。

▲店內一角還能看到貓店長的碗，能與貓咪一起用餐可說是貓控的天堂。

▲貓店長每週有固定的值班時間，可以一起欣賞可愛的店長。

店內主打平價的燉飯、義大利麵等義式料理，老闆深知現代人時常外食，時間一久很容易身體不適，所以店裡的餐點、高湯、醬料都堅持使用原食材進行料理，希望顧客朋友們都能吃得健康又安心。

▲餐點也可升級套餐享用。

▲店裡的每日湯品為奶油玉米湯、羅宋湯、南瓜湯三款不定期更換。

▲也有可愛的安全餐具供小朋友使用。

│西班牙海鮮燉飯

基底的米飯特地加入了薑黃炒製，風味溫和芳香，搭配老闆嚴選的鮮蝦、花枝等海鮮燉煮，完整的收汁讓海鮮的鮮甜與米飯完美融合，每口都像吃下整片大海一般，鮮味十足風味滿滿。

│黑醋栗鴨胸義大利麵

一款帶有簡單清爽風味的料理，選用櫻桃鴨胸片與各式香料清炒，再加入正統黑醋栗增添層次，最後加進鮮奶油中和味蕾，吃起來風味溫和順口，鮮嫩的鴨胸搭配Q彈的麵條美味又低負擔。

│奶油培根蛋黃義大利麵

使用土雞蛋黃與帕瑪森乳酪營造溫潤柔和的口感，搭配鹹香的培根堆疊風味層次，入口會先感受到蛋黃與乳酪的濃郁香味，軟糯的口感包覆著富有嚼勁的培根，層次豐富相當過癮。

│墨西哥辣雞翅

與坊間常見的炸雞翅不同，沒有使用過多的裹粉製作，嚴格的油溫掌控使雞肉鮮嫩多汁，讓人愛不釋口；店家貼心地將雞翅與辣醬分開放置，讓顧客可以依據自己的喜好調整辣度。

【流浪貓香草義式廚房】老闆多年來堅持「好吃、健康」的經營理念，提供饕客們營養又美味的餐點，同時也讓流浪貓們有個能夠休息的庇護所，讓貓咪與愛貓人士能共同享有這悠閒溫馨的空間。

圖片來源：流浪貓義式香草廚房

【流浪貓香草義式廚房】

店家地址：新竹縣竹北市文信路381號

店家電話：035586108

營業時間：11:00–14:00，17:00–20:30；週二 11:00–13:30，17:00–20:30；周一公休

粉絲專頁：https://pse.is/4zvmmq





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