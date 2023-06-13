竹藝奇蹟！「新竹州警務部部長官舍」2展覽限時免費看

夏季到了，快來新竹來場「竹藝旅遊」體驗！新竹州警務部部長官舍，是竹市面積最廣、歷史最悠久的高等官舍。即日起至7月底，將展出兩場精彩的旅遊展覽包含《本質展｜飾物・春》與「下竹町」《竹。日常》等，此兩場竹藝展將帶民眾穿越時空，體驗並品味竹的奇妙之處！

圖／新竹市文化局提供

首先，展覽下竹町《竹。日常》會把所有人帶入竹市南勢米粉寮地區，揭示竹子在當地的深厚歷史和文化意義。這片土地曾因竹笪子曬製米粉而聞名，但隨著時代的變遷，米粉工廠逐漸消失，這段美好的景象也漸漸被人們遺忘。而本次展覽也請攝影師拍攝南勢米粉寮地區的珍貴影像，讓民眾更加了解傳統文化，感受竹與旅遊之間的深厚連結。

其次，還有另一個展覽《本質展｜飾物・春》將展示全新且極具創新的竹藝作品，由知名青年工藝家李雅靖帶領的本質創作室呈現。這些作品巧妙地將竹編花器、竹革提籃和竹畫等元素結合，打破了傳統竹藝工藝的框架，創造出符合現代生活美感的作品。可以欣賞到竹材的天然美感與藝術家的創意巧思完美結合的藝術奇蹟，感受竹藝之美所帶來的驚艷與感動。

圖／新竹市文化局提供

「新竹州警務部部長官舍」是一處具有豐富歷史的建築，於2022年5月正式轉型為「132糧倉」，並成為必比登推介的一號糧倉主廚團隊的據點。這裡不僅是一個結合美食和藝文展演的場所，更是竹市現存面積最大、歷史最悠久的高等官舍。建築以獨棟的日本軸組式設計為特色，內部包含和式空間、洋式客廳，甚至還有百年老茄苳樹點綴其中，讓您仿佛穿越回古時，感受古蹟的雅致風華。在這裡，您不僅可以欣賞展覽，更可以透過旅遊的方式豐富自己的心靈。竹藝雙展從即日起展至7月29日、30日止，把握起來了。

圖／新竹市文化局提供

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