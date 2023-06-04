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桃園龜山特色手搖推薦！「鬍子茶」必喝濃郁招牌奶蓋、新鮮四果冰茶、粉角紅茶拿堤

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於龜山區忠誠街的「鬍子茶Who's Tea-桃園龜山店」，外觀有著俏皮可愛的玻璃手繪，除了招牌的鬍子圖案之外，同時玻璃上還羅列熱銷排行前三名飲品，讓來客點餐不再選擇困難，用最輕鬆幽默的態度品嚐特調，獨享自在無拘束的歡樂時光！

深藍色與白色的視覺設計，營造出優雅英國藍的氣質，就像皇室裡的下午茶，精緻華麗又能抓住大眾口味。店內提供四種以上電子支付方式，亦可透過外送平台點餐，對於效率掌控更有一套！

正如「Good Tea Good Life」的概念，透過飲品推廣好茶，乾隆鐵觀音、海棠紅茶、蜜月紅茶、三薰綠茶及雪芽青茶都各有特色，以基本原味茶打底，延伸水果、鮮奶、奶凍等特調，富含變化的搭配組合，滿足大眾對手搖飲的需求。

▲俏皮的鬍子圖案。
▲俏皮的鬍子圖案。

▲新鮮飲品現點現做。
▲新鮮飲品現點現做。

▲細緻綿密的巧克力奶蓋。
▲細緻綿密的巧克力奶蓋。

招牌奶蓋自成一格，獨家研發的黑鬍子、白鬍子、芝士鬍子做工繁複，細緻奶泡質感滿滿，呈現特有濃郁芳香，喝起來自然又順口，一推出即大受好評！

濃烈狂放的「黑鬍子厚奶」，喝得到三種不同層次的巧克力風味，將奶茶、巧克力奶蓋、OREO碎完美融合，濃中帶勁的強烈口感，跳脫傳統的創新做法，讓巧克力不再又甜又膩，反而呈現柔和滑順的口感。

▲黑鬍子厚奶
▲黑鬍子厚奶

▲真材實料的OREO碎
▲真材實料的OREO碎

▲白鬍子鐵觀音
▲白鬍子鐵觀音

人氣必點的「白鬍子鐵觀音」，以完美的黃金比例調配，喝得到鐵觀音的焙火香，以及鹹甜奶蓋綿密質感。有趣的是，不用吸管直接就口喝的話，可是會在臉上留下一道白鬍子，趣味性十足。

厚奶與奶茶的差別之處，在於厚奶的鮮乳比例較高，因此做出來的飲品奶味較重，而奶茶的主角不只有鮮奶或奶精，更著重在茶葉特色，以紅茶或綠茶的風味，帶動奶茶不同風格調性，兩者有著顯著差異。

▲四果冰茶
▲四果冰茶

▲用料實在的四果冰茶看得到新鮮果粒。
▲用料實在的四果冰茶看得到新鮮果粒。

輕快明亮的「四果冰茶」以綠茶為基底，加入百香果、檸檬、柳橙、鳳梨等新鮮水果，酸香鮮甜的口感沁涼暢快，酸度適中、果香芬芳，最適合下午茶時段來上一杯！

重視口感的話，那就一定要點「粉角紅茶拿堤」！富含嚼勁的粉角粒粒分明，加入優質的崙背鮮乳，讓紅茶發散不同韻味，香濃厚醇、滋味絕佳，如詩如畫的漂亮漸層，就像喝的藝術品一樣質感獨具。

▲粉角紅茶拿堤
▲粉角紅茶拿堤

▲小巧粉角口感極佳
▲小巧粉角口感極佳

▲提供多元支付方式。
▲提供多元支付方式。

選用小農鮮奶不只強調品質，還可推廣在地農產品，不論是大甲芋頭混搭鮮奶，或是黑糖珍珠鮮奶、可可鮮奶，都能呈現小農鮮奶的用心，在有限的規模裡不大量生產，但能確保做到最好，就是品質的最佳保證！

近幾年的手搖飲市場己進入全新時代，不再著重超大杯、超便宜，反而走向精緻化、時尚化，而「鬍子茶Who's Tea-桃園龜山店」也不斷推陳出新，保留招牌奶蓋之外，更要讓大家喝到高品質的創意飲品，讓消費者喝過之後，都能帶著一抹微笑，滿足而開心！


鬍子茶Who's Tea-桃園龜山店

商家地址：桃園市龜山區忠誠街1號1樓

商家電話：(03) 366-0533

粉絲專頁：https://reurl.cc/0EY3Eb

營業時間：10:00-22:00 (依店家公告)

停車資訊：路邊停車


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