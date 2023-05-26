藏身住宅區！中午就營業的竹北人氣居酒屋 當日漁獲用料超新鮮

【十二路jyuu ni so ji】店面位於竹北十興路二段與嘉興路的轉角處，鄰近竹北遠百、新竹縣體育館，是一間隱身在社區住宅中的日式居酒屋，特別的是，店家從中午開始營業，讓午餐時段想吃日風料理的顧客也能一飽口福。

▲店外觀呈現木質簡約的風格，配上藍白黑相間的日式短簾，還未踏入便感受到濃厚的日本氣息。

進入店內可見燈光較ㄧ般居酒屋來的明亮許多，這樣的設計是因為老闆想讓居酒屋呈現歡樂、開心的氛圍，提供客人下班紓壓、放鬆喝酒的環境。廚房採開放式，目的是為了讓用餐的客人可以看見每道料理皆是在乾淨衛生的環境中製作，亦可看出天然食材的新鮮，而非使用加工產品。

▲坐在吧檯區可以近距離欣賞師傅精湛的料理手藝。

▲內用空間明亮寬敞、約可容納20-30人左右。

【十二路】的菜單品項相當豐富，除了生魚片、握壽司、炸物外，也提供串燒、烤魚、沙拉與湯品等，黑板上還有不定期更新的特色餐點，都是以當日的新鮮食材去料理。

▲黑板上的料理不定時更換新菜色。

綜合刺身十切

包含來自台灣的鮪魚、挪威鮭魚、日本的青甘以及澎湖的海鱺，為求新鮮，每種漁獲都是老闆當天進貨，限量販售、不賣隔日。以碎冰盛盤讓生魚片不會因用餐速度而影響其入口的新鮮度，肉眼也可見生魚片的色澤鮮艷、厚度十足，沾上些許醬油、哇沙米，一入口的自然甘甜，便可得知如此熱賣的原因。

厚切鮪魚肉富有彈性，鮮嫩且口感細緻，而最受歡迎的挪威鮭魚，那肥嫩的肉質在嘴裡化開的滋味，讓人不禁想再來一片！另外還可搭配一旁附上的海藻來綜合魚肉油脂的膩感。

唐楊雞佐塔塔醬

唐楊雞外皮的麵衣炸至金黃酥脆，內層雞肉則保有軟嫩多汁的口感，雖然單吃便可感受到濃郁的雞肉鮮香於口中噴發，但是一定要記得沾取店內自製的塔塔醬，讓唐楊雞的風味更上一個檔次，而處於配角的生菜沙拉不僅清脆，也超級爽口。

午魚一夜乾

肉質Q彈細緻的午魚一夜乾，是老闆用特製調味料及獨門醬汁醃製後曬乾，去除多餘水份，保留下魚肉的油脂，再烤至表皮金黃油亮，與一般坊間用鹽巴醃製的料理方式不同。由於日本烤魚的做法普遍偏油，吃多容易覺得膩，因此這道料理附上自製抹茶鹽，利用抹茶的茶味消除油膩感，並帶出其中的鹹香，相當特別。

七味燒鳥串

日本的燒鳥（やきとり）唸法為「yakitori」，是烤雞肉串的意思，雞肉醃製的醬料是老闆特調的秘製醬，撒上七味粉與芝麻更增添整體口感，一口咬下雞肉的香氣擴散於口中，加入檸檬更是酸甜清爽。老闆說道，店內的醬料、沾醬、調味料都是特別鑽研製作，目的就是想在細節裡做出與其他居酒屋的差異性，讓每道料理更具風味與特色。

▲打開日式摺扇可見飲品與酒類的菜單，創意十足。※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲店內提供多款老闆挑選的日本酒類品項。

▲不喝酒的朋友也有日本的水果汽水可以選擇。

【十二路】之所以藏身於住宅區原因是，老闆原先希望提供附近居民一個歡樂、舒服的地方吃飯小酌，自在享受與朋友喝酒聊天的氛圍，不須開車前往，吃飽喝足便可以走路回家。沒想到因為食材新鮮美味的程度以及廚師們對料理講究的態度，讓許多新竹市區的客人也紛紛前來用餐，爭相推薦，是間讓人想一再回訪的用心好店。

十二路jyuu ni so ji

店家地址：新竹縣竹北市嘉興路579號

店家電話：036585759

營業時間：11:30–14:00, 17:30–22:00(周一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3NxQiUR

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。





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