春天就要去露營！7個苗栗露營區推薦 豪華露營車、溫泉野營、超美雲海景色全都有

溫暖的春天來臨，大家都準備好要去露營了嗎？苗栗可以說是北台灣最夯的露營景點，距離台北開車約莫2小時卻能感受到截然不同的悠閒氛圍，因此成為許多人選擇露營的首選，而苗栗也出現了各式各樣不同風格的露營區。ReadyGo為你整理了7間苗栗露營景點推薦，從Glamping、有附設溫泉的野營區到有著爆美雲海景色的營區都有，快揪你的三五好友一起去露營一波吧！

苗栗露營區推薦1：山野森活

圖片來源：IG@leon.syu

首先要介紹的是2023年才剛開幕的Glamping Hygge Hill山野森活，山野森活完全可以說是突破豪華露營的天花板，不僅打造一顆顆絕美的球型帳篷，更在帳篷內設置了浴缸、免治馬桶等超高級的衛浴設備，並大手筆提供Aesop、Dyson 吹風機等精緻備品，讓你可以在大自然中盡情泡澡休憩，享受放鬆的時光。

圖片來源：IG@leon.syu

另外山野森活更主打一泊四食的服務，到這邊露營完全不用帶腦袋跟任何裝備、食材，只要抱著一顆想度假的心抵達就有人幫你準備齊全，太適合懶人啦！山野森活的餐點以在地食材製成無菜單料理，入住期間可以享用下午茶、晚餐、早餐、點心與酒水，另外，這邊也提供各式各樣不同口味的泡麵，就算半夜肚子餓也不用擔心。

＊山野森活

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪33-1號

電話：04-2589-5858

苗栗露營區推薦2：翩翩泰安

圖片來源：IG@circle_lily00

可以在帳篷裡面泡溫泉也太療癒了吧！位於苗栗縣泰安鄉的翩翩泰安，主打野外奢華露營，總共提供3種不同的高級帳篷，分別為需要共用衛浴的旅行帳、獨立衛浴的屋式帳，以及裡面設有冷熱溫泉的湯屋帳，無論是夏天還是冬天到訪，都能享受最舒適的泡泉體驗。

圖片來源：IG@circle_lily00

除了湯屋帳有獨立湯屋，翩翩泰安也在戶外區設置了露天的風呂，共有4池不同水溫的溫泉，讓你可以在蟲鳴鳥叫的大自然當中泡溫泉，不管怎麼想都是一件好幸福的事啊！而飲食部分露營區則提供buffet和店家專人烤肉，完全不用擔心要準備什麼吃，還能好好享受山林景色，實在是太療癒。

＊翩翩泰安

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號

電話：037-941-099

苗栗露營區推薦3：橘舍三食

圖片來源：IG@orangefarmhouse

位於壢西休閒農場裡的橘舍三食，是利用廢棄橘子園裡的柑倉改建而成的，新的主理人不僅保留了農田景觀，更將過去廢棄的木材、農具跟石板等重新改造，製作成置物櫃、長桌等等，為園區點綴不少懷舊又樸實的氣息。

圖片來源：IG@natalie_storyteller、IG@orangefarmhouse

橘舍三食的營區分為露營車和帳篷區，想要直接將身心沈浸在大自然裡的你，可以選擇波希米亞風格的神殿帳，帳篷內應有盡有，從舒適的雙人床、小沙發到編織地毯和小木桌都有；如果喜歡比較隱密的空間，則可以選擇美式經典露營車，體驗超休閒的露營車生活。另外，橘舍三食提供的餐點也非常有水準，經柴烤爐大火炭烤過的新鮮食材多汁又美味，絕對可以滿足吃貨們的胃。

＊橘舍三食

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-15號

電話：0966-511-591

苗栗露營區推薦4：藍鵲渡假莊園

圖片來源：藍鵲渡假莊園官網、IG@doris__0705

藍鵲渡假莊園位在苗栗通霄，距離通霄火車站大約10分鐘的車程，交通算是蠻方便的。園區內佔地廣大，且設有許多不同的設施，有戲水池、咖啡廳、小木屋跟露營車等等，還有超大草皮可以放風箏、讓小孩跑來跑去放放電，非常適合親子一起來這裡渡個假！

圖片來源：IG@doris__0705、藍鵲渡假莊園官網

而藍鵲渡假莊園最具特色的就是那一座座超繽紛的「合掌村」，一座座有著彩色屋頂的小木屋搭配苗栗獨有的山林景色和藍天白雲，不管怎麼拍都美到炸！「合掌村」小木屋內也附設冷氣、獨立衛浴跟舒服的雙人床，夏天來訪也不用擔心會太熱，推薦給想帶小孩一起放空思緒來趟旅行的你。

＊藍鵲渡假莊園

地址：苗栗縣通霄鎮南和里111號

電話：037-783-790

苗栗露營區推薦5：南庄慢生活露營區

圖片來源：IG@_leione_ch3n、IG@diegochen0206

位於苗栗南庄的南庄慢生活露營區，一年四季都有不同的自然景觀可以欣賞，從春天的雪白桐花、夏天的螢火蟲、秋天的火紅楓葉到冬天的粉色櫻花全都有，來到這裡真的有一種與世隔絕的感覺。

圖片來源：IG@_leione_ch3n

除了景色美翻之外，南庄慢生活露營區最大的特色就是那一座座玻璃屋，寬敞的空間搭配舒適的床鋪、冷氣，以及透明的玻璃屋頂，躺在床上就能欣賞美麗的自然景色，夜晚的時候還能將夜空的滿天星星收進眼底，實在是有夠夢幻！

＊南庄慢生活露營區

地址：苗栗縣南庄鄉4鄰72-3號

電話：0922-169-700

苗栗露營區推薦6：川夏野奢露營區

圖片來源：IG@w1j8w、IG@roomi___

去年10月才剛開幕、同樣位於苗栗南庄的川夏野奢露營區，提供豪華帳篷和露營車兩種不同的裝備，兩種房源都佈置得十分舒適，床墊、寢具和冷暖空調、沐浴備品應有盡有，非常方便。另外營地還有「 歡唱露營車」，讓你在露營的時候也可以跟三五好友一起歡樂K歌，釋放日常生活當中的壓力。

川夏野奢露營區的住房方案內含甜點飲料自助吧，如果懶得自己準備晚餐，也可以向營地訂購燒烤生鮮食材，圍著營火烤烤肉，享受身心靈完全放空的夜晚時光。

＊川夏野奢露營區

地址：苗栗縣南庄鄉福南17鄰50-1號（可導航百合山莊）

電話：037-821-595

苗栗露營區推薦7：漫天過海露營區

圖片來源：IG@shier0518

最後要推薦的漫天過海露營區，雖然主打的不是懶豬豬專屬的豪華露營，但是也是苗栗很值得一去的露營區之一。漫天過海露營區位於苗栗縣泰安鄉海拔1,200公尺的山上，得天獨厚的地理位置讓這座營地坐擁山海美景，運氣好的話還能看到滿滿的雲海景色，蟲鳴鳥叫的大自然搭配眼前宛若棉花糖的雲海藍天，不管日常生活中有再多煩惱應該都能馬上忘光光吧！

不過也因為漫天過海露營區的景色非常美，深受許多露營老手的歡迎，建議大家可以早點預訂營地位置，比較有機會選到自己喜歡的地點唷！

＊漫天過海露營區

地址：苗栗縣泰安鄉中象道路

電話：0982-115-054

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