快訊

離譜！幼兒園大班女學生尿褲子 老師竟要她在走廊脫褲

一百張0050年領50萬股利…多少需認列所得課稅？ 專家：答案比很多人想像的還少

台灣人一定見過！他旅日見路人手拿「小藍本」秒認：同鄉來的

春天就要去露營！7個苗栗露營區推薦 豪華露營車、溫泉野營、超美雲海景色全都有

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源：IG@orangefarmhouse、IG@leon.syu
圖片來源：IG@orangefarmhouse、IG@leon.syu

溫暖的春天來臨，大家都準備好要去露營了嗎？苗栗可以說是北台灣最夯的露營景點，距離台北開車約莫2小時卻能感受到截然不同的悠閒氛圍，因此成為許多人選擇露營的首選，而苗栗也出現了各式各樣不同風格的露營區。ReadyGo為你整理了7間苗栗露營景點推薦，從Glamping、有附設溫泉的野營區到有著爆美雲海景色的營區都有，快揪你的三五好友一起去露營一波吧！

苗栗露營區推薦1：山野森活

圖片來源：IG@leon.syu
圖片來源：IG@leon.syu

首先要介紹的是2023年才剛開幕的Glamping Hygge Hill山野森活，山野森活完全可以說是突破豪華露營的天花板，不僅打造一顆顆絕美的球型帳篷，更在帳篷內設置了浴缸、免治馬桶等超高級的衛浴設備，並大手筆提供Aesop、Dyson 吹風機等精緻備品，讓你可以在大自然中盡情泡澡休憩，享受放鬆的時光。

圖片來源：IG@leon.syu
圖片來源：IG@leon.syu

另外山野森活更主打一泊四食的服務，到這邊露營完全不用帶腦袋跟任何裝備、食材，只要抱著一顆想度假的心抵達就有人幫你準備齊全，太適合懶人啦！山野森活的餐點以在地食材製成無菜單料理，入住期間可以享用下午茶、晚餐、早餐、點心與酒水，另外，這邊也提供各式各樣不同口味的泡麵，就算半夜肚子餓也不用擔心。

＊山野森活

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪33-1號

電話：04-2589-5858

苗栗露營區推薦2：翩翩泰安

圖片來源：IG@circle_lily00
圖片來源：IG@circle_lily00

可以在帳篷裡面泡溫泉也太療癒了吧！位於苗栗縣泰安鄉的翩翩泰安，主打野外奢華露營，總共提供3種不同的高級帳篷，分別為需要共用衛浴的旅行帳、獨立衛浴的屋式帳，以及裡面設有冷熱溫泉的湯屋帳，無論是夏天還是冬天到訪，都能享受最舒適的泡泉體驗。

圖片來源：IG@circle_lily00
圖片來源：IG@circle_lily00

除了湯屋帳有獨立湯屋，翩翩泰安也在戶外區設置了露天的風呂，共有4池不同水溫的溫泉，讓你可以在蟲鳴鳥叫的大自然當中泡溫泉，不管怎麼想都是一件好幸福的事啊！而飲食部分露營區則提供buffet和店家專人烤肉，完全不用擔心要準備什麼吃，還能好好享受山林景色，實在是太療癒。

＊翩翩泰安

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號

電話：037-941-099

苗栗露營區推薦3：橘舍三食

圖片來源：IG@orangefarmhouse
圖片來源：IG@orangefarmhouse

位於壢西休閒農場裡的橘舍三食，是利用廢棄橘子園裡的柑倉改建而成的，新的主理人不僅保留了農田景觀，更將過去廢棄的木材、農具跟石板等重新改造，製作成置物櫃、長桌等等，為園區點綴不少懷舊又樸實的氣息。

圖片來源：IG@natalie_storyteller、IG@orangefarmhouse
圖片來源：IG@natalie_storyteller、IG@orangefarmhouse

橘舍三食的營區分為露營車和帳篷區，想要直接將身心沈浸在大自然裡的你，可以選擇波希米亞風格的神殿帳，帳篷內應有盡有，從舒適的雙人床、小沙發到編織地毯和小木桌都有；如果喜歡比較隱密的空間，則可以選擇美式經典露營車，體驗超休閒的露營車生活。另外，橘舍三食提供的餐點也非常有水準，經柴烤爐大火炭烤過的新鮮食材多汁又美味，絕對可以滿足吃貨們的胃。

＊橘舍三食

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-15號

電話：0966-511-591

苗栗露營區推薦4：藍鵲渡假莊園

圖片來源：藍鵲渡假莊園官網、IG@doris__0705
圖片來源：藍鵲渡假莊園官網、IG@doris__0705

藍鵲渡假莊園位在苗栗通霄，距離通霄火車站大約10分鐘的車程，交通算是蠻方便的。園區內佔地廣大，且設有許多不同的設施，有戲水池、咖啡廳、小木屋跟露營車等等，還有超大草皮可以放風箏、讓小孩跑來跑去放放電，非常適合親子一起來這裡渡個假！

圖片來源：IG@doris__0705、藍鵲渡假莊園官網
圖片來源：IG@doris__0705、藍鵲渡假莊園官網

而藍鵲渡假莊園最具特色的就是那一座座超繽紛的「合掌村」，一座座有著彩色屋頂的小木屋搭配苗栗獨有的山林景色和藍天白雲，不管怎麼拍都美到炸！「合掌村」小木屋內也附設冷氣、獨立衛浴跟舒服的雙人床，夏天來訪也不用擔心會太熱，推薦給想帶小孩一起放空思緒來趟旅行的你。

＊藍鵲渡假莊園

地址：苗栗縣通霄鎮南和里111號

電話：037-783-790

苗栗露營區推薦5：南庄慢生活露營區

圖片來源：IG@_leione_ch3n、IG@diegochen0206
圖片來源：IG@_leione_ch3n、IG@diegochen0206

位於苗栗南庄的南庄慢生活露營區，一年四季都有不同的自然景觀可以欣賞，從春天的雪白桐花、夏天的螢火蟲、秋天的火紅楓葉到冬天的粉色櫻花全都有，來到這裡真的有一種與世隔絕的感覺。

圖片來源：IG@_leione_ch3n
圖片來源：IG@_leione_ch3n

除了景色美翻之外，南庄慢生活露營區最大的特色就是那一座座玻璃屋，寬敞的空間搭配舒適的床鋪、冷氣，以及透明的玻璃屋頂，躺在床上就能欣賞美麗的自然景色，夜晚的時候還能將夜空的滿天星星收進眼底，實在是有夠夢幻！

＊南庄慢生活露營區

地址：苗栗縣南庄鄉4鄰72-3號

電話：0922-169-700

苗栗露營區推薦6：川夏野奢露營區

圖片來源：IG@w1j8w、IG@roomi___
圖片來源：IG@w1j8w、IG@roomi___

去年10月才剛開幕、同樣位於苗栗南庄的川夏野奢露營區，提供豪華帳篷和露營車兩種不同的裝備，兩種房源都佈置得十分舒適，床墊、寢具和冷暖空調、沐浴備品應有盡有，非常方便。另外營地還有「 歡唱露營車」，讓你在露營的時候也可以跟三五好友一起歡樂K歌，釋放日常生活當中的壓力。

川夏野奢露營區的住房方案內含甜點飲料自助吧，如果懶得自己準備晚餐，也可以向營地訂購燒烤生鮮食材，圍著營火烤烤肉，享受身心靈完全放空的夜晚時光。

＊川夏野奢露營區

地址：苗栗縣南庄鄉福南17鄰50-1號（可導航百合山莊）

電話：037-821-595

苗栗露營區推薦7：漫天過海露營區

圖片來源：IG@shier0518
圖片來源：IG@shier0518

最後要推薦的漫天過海露營區，雖然主打的不是懶豬豬專屬的豪華露營，但是也是苗栗很值得一去的露營區之一。漫天過海露營區位於苗栗縣泰安鄉海拔1,200公尺的山上，得天獨厚的地理位置讓這座營地坐擁山海美景，運氣好的話還能看到滿滿的雲海景色，蟲鳴鳥叫的大自然搭配眼前宛若棉花糖的雲海藍天，不管日常生活中有再多煩惱應該都能馬上忘光光吧！

不過也因為漫天過海露營區的景色非常美，深受許多露營老手的歡迎，建議大家可以早點預訂營地位置，比較有機會選到自己喜歡的地點唷！

＊漫天過海露營區

地址：苗栗縣泰安鄉中象道路

電話：0982-115-054

延伸閱讀>>【苗栗特色住宿】住進童話之中的森林別墅、充滿異國風情的莊園民宿

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豪華露營 溫泉 咖啡廳

延伸閱讀

520「我愛你」來了！苗栗竹南鎮最受新人青睞

中市列管121處露營場僅18處合法 觀旅局：已排輔導訪視

苗栗子弟鄭聰江回饋鄉里 捐贈災情勘查車及貨櫃書屋

少子化搶招生！ 苗栗仁德護專與台北護大簽署合作

相關新聞

春天就要去露營！7個苗栗露營區推薦 豪華露營車、溫泉野營、超美雲海景色全都有

溫暖的春天來臨，大家都準備好要去露營了嗎？苗栗可以說是北台灣最夯的露營景點，距離台北開車約莫2小時卻能感受到截然不同的悠閒氛圍，因此成為許多人選擇露營的首選，而苗栗也出現了各式各樣不同風格的露營區。ReadyGo為你整理了7間苗栗露營景點推薦，從Glamping、有附設溫泉的野營區到有著爆美雲海景色的營區都有，快揪你的三五好友一起去露營一波吧！

中壢再現道地港味！冰火菠蘿創意吃法，乳酪拔絲大滿足

在香港飲食文化裡，將食材攪拌在一起稱之為「撈」，舉凡「撈飯」、「撈麵」，都有著拌飯拌麵的意思，以「撈油水」為名，最能呈現港式點心特色！

中壢這麼玩！穿梭時空長廊眷村巡禮　與萌萌草泥馬、笑笑羊近距離同樂

暱稱「馬村」的馬祖新村，坐落於桃園中壢。走進黑瓦、磚牆與紅白相間的大門，彷彿穿梭時空長廊，大家在涼亭下閒話家常、四處串門子，眷村日常歷歷在目。

復刻在地味！嚴選食材秘製道地義式醬料 預約才吃得到「超值套餐」

新竹人氣義式餐廳，用醬料調製的巧思與新鮮食材呈現道地義大利家庭料理，店家也在母親節期間開創推出特色雙人套餐，希望在重要的節日中也能品嘗到用心別緻的特色餐點，更豐富了顧客在選擇菜單時的驚喜感。

新竹42年古法綠豆沙重溫懷舊美味 梅嶺酸梅冰沙更是必喝！

新竹北區隱藏一家充滿溫情與傳統匠心的冰沙飲品店，綿密綠豆沙口感讓人回味無窮，秉持古法調製，堅持選用最上乘的食材，呈現出道地的古早味冰品，讓在地人重新找回美好的冰品回憶。

浴衣參拜來自日本的長壽尊！桃園蛋寶生技不老村 讓你更了解雞蛋

前陣子鬧蛋荒，可知「雞蛋」已經是人們生活中不可或缺的一樣物品了。「雞蛋」除了好吃好料理外還有什麼用途你知道嗎，「雞蛋」可是從裡到外都是寶呢！ 今天ReadyGo要帶大家看看以「雞蛋」為主題的觀光生技工廠「蛋寶生技不老村」。這是全台唯一日式雞蛋觀光的工廠，除了介紹雞蛋的相關知識外，還有小朋友最愛的手作DIY課程、長壽尊可以參拜跟女孩最愛的浴衣體驗！重點是門票價格便宜、擁有大片停車場，位在桃園平鎮區，周邊有公車站交通也不會不方便，已經太適合假日來參觀了！那就快跟著小編的腳步帶大家看「蛋寶生技不老村」有多好玩吧！ReadyGo~

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦