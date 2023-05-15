復刻在地味！嚴選食材秘製道地義式醬料 預約才吃得到「超值套餐」

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

成立至今八年的【Casamia義式餐廳】，取自於義大利名，中文翻譯為「我的家」，致力提供像家一般放鬆的用餐空間，搭配爵士輕音樂增添氣氛，讓每位顧客都能在此一邊享受餐桌上美味的佳餚饗宴。

老闆娘與師傅將對義式料理的熱忱融入創業的每一個階段，從最初的基本口味，到現在的創意組合義大利麵，都充滿著對西式料理的堅持與執著，師傅也將過去與義大利老闆學習的道地口味秘方融入餐點研發，不僅帶給顧客經典風味料理，更是對義大利老闆的想念與致敬。

聖誕節般的招牌配色，傳遞出相聚、和平及純潔的象徵，讓來客都能好好與家人朋友共聚，享用美味佳餚
聖誕節般的招牌配色，傳遞出相聚、和平及純潔的象徵，讓來客都能好好與家人朋友共聚，享用美味佳餚

師傅運用過往工作經驗和對香料的熱愛獨創秘製醬料，也是老顧客無法忘懷的美味記憶，畫龍點睛般讓餐點更上一層樓。近期因應母親節，餐廳推出熟客詢問度爆表的雙人套餐，包括烤半雞、烤德國豬腳和藍帶起司豬排等特色料理，節慶過後，雙人套餐也會持續供應，讓想嚐鮮的顧客也能享用美味特色料理。

雙人套餐皆需提前兩天預約，包含主餐、酥皮濃湯或湯與麵包二選一，以及2杯飲品。套餐的麵條主要以扁麵為主，若想換成細麵，也可詢問店家，麵體口味則固定為清爽的番茄香氣搭配九層塔的義式紅醬。

｜義大利迷迭香烤半雞 雙人套餐

烤雞的每個步驟都非常講究，透過酒去煎煮後，用蔬菜覆蓋烤雞進爐，讓外皮維持恰到好處的口感並鎖住雞肉本身的鮮嫩多汁，搭配手工現做現調義式醬料，醬料內融入了雞汁、番茄、蘑菇醬及香料，單吃可以吃到淡雅的番茄香氣與許多香料完美融合的味道，沾上烤雞更是讓人一口接一口停不下來！

｜烘烤德國豬腳 雙人套餐

熟客敲碗許久的「烘烤德國豬腳」終於回歸啦！此道料理是師傅的拿手菜之一，Q彈豬皮搭配厚實且油花瘦肉恰到好處的原肉塊，撒上義大利香料增加層次，再搭配「自製蜂蜜芥末醬」簡直絕配，蜂蜜味濃厚卻不膩口，甜中帶點回甘，口味特別又讓人回味無窮，也難怪老闆娘總自信地說「來用餐過的顧客都會愛上我們的秘製醬料！」。

｜藍帶起司豬排 雙人套餐

每天使用的豬肉食材皆從市場新鮮直送，經過捶打後現點現做而成，酥皮外層也頗有巧思，將麵包粉拌入芝麻後才下油鍋酥炸，讓外皮帶有迷人芝麻香氣，搭配義式醬料的酸甜，口感豐滿且鮮美！豬排內的起司及火腿更增添了獨特的奶香氣息，令人陶醉。

｜香草大蝦細扁麵

將新鮮大蝦與橄欖油、奶油、蒜頭熬煮，最後再用熬煮過的醬汁炒麵，滿滿奶香氣搭上海鮮的鮮甜，為這頓清炒至收汁的料理增添一絲清爽，每口大蝦都散發著誘人香氣，令人意猶未盡。

Casamia義式餐廳可以品味到經典與創意兼具的美食，感受到老闆娘與師傅對料理的熱忱和堅持，無論與家人共聚一堂或與朋友共度美好時光，都是不錯的選擇！近期母親節也悄然來至，趕緊為重要的「她」預訂特色雙人套餐，一起感受家人同聚的感動與彼此陪伴的時光。

Casamia義式餐廳

店家地址：新竹市北區光華里光華北街58號

店家電話：03-5320751

營業時間：11:00 – 20:00，週二公休

粉絲專頁：https://bit.ly/4104I3g


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