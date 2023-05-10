新竹42年古法綠豆沙重溫懷舊美味 梅嶺酸梅冰沙更是必喝！

充滿溫情與堅持古法製作的齊有綠豆沙，源自民國43年外婆在新竹市樹林頭創立的「齊有冰果室」，外婆細緻綿密的冰品帶給許多人美好的回憶，也讓在地客嚐到最道地的古早味，如今綿密綠豆沙的味道依然牢記在孫媳婦心中，讓她決定接手傳承這份美味，繼續為當地提供無添加、健康純天然食材製作的冰品選擇。

店家對綠豆的選品非常講究，堅持使用當年外婆選擇的同品牌綠豆，延續品質的穩定與可靠，在竹科負責品保的老闆也應用其專業技能助攻，使用高成本和高工時的獨特翻炒技術，使冰沙風味從第一口到最後一口皆能保持一致，即使冰沙融化，味道依然不變，讓古早味得以創新及提升。

｜綠豆冰沙鮮奶

綠豆、鮮奶與清冰的完美結合，綿密的綠豆冰沙入口即化，也因獨特的翻炒技術讓口感完全沒有冰塊顆粒感，濃郁的奶香緊接著填滿口腔，兩者交織出一首和諧的味覺樂章，讓人陶醉在這份美味之中。

｜古早味綠豆沙鮮奶

能嚐到純粹且濃厚的綠豆本味，沒有加冰，奶味相較「綠豆冰沙鮮奶」更為濃郁綿密，得到許多養生飲食愛好者的讚賞，讓人想起過去那份懷舊的味道。

｜酸梅冰沙

以天然無添加的梅嶺酸梅為基底，口感清新宜人，酸中帶甜，酸梅果肉在舌尖跳躍，為炎炎夏日帶來一絲解渴的清涼，讓人意猶未盡。

｜檸檬多多冰沙

將現榨檸檬與多多完美結合，清冰帶來的爽口口感更是點綴其中，每一口都能感受到檸檬的清香與多多的酸甜口感，令人瞬間感受到夏天的活力與快樂。

店家對產品製造的五大堅持充分體現了對品質的嚴苛要求，堅持古早味作法，透過高溫高壓淬鍊綠豆精華，並配合快速製冷、翻炒等過程，為顧客呈現扎實綿密的冰品口感；也為了確保冰品的純淨口感，使用RO逆滲透純水來製作冰品，嚴格把關水質。

此外，他們也特別選用純厚鮮奶提供消費者更加濃郁的奶香味，同時採用品保的標準化作業，確保品質穩定，最後強調純天然食材的選用，力求為顧客帶來健康美味的古早味冰沙飲品體驗。

齊有綠豆沙承載的美味與情感，不僅讓人懷念起過去那份懷舊的小時候記憶，更讓人感受到匠心的堅持與用心，從選用純天然食材到傳承42年古法翻炒技術，每一碗冰品都是對顧客的一份承諾，它的存在不僅讓新竹人品味到美好的回憶，更讓這份美味記憶得以延續。





齊有綠豆沙

店家地址：新竹市北區金華里光華東街９４號

店家電話：0928086811

營業時間：11:30 – 20:00，週日公休

粉絲專頁：https://bit.ly/3Huro4T





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