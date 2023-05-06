週末充電趣！ 中壢複合式手作課程空間品咖啡、體驗課程

初次來到位於中壢大仁五街的「共坐 Cafe」，就會被它獨特的氣質所吸引，複合式的經營方式，多了課程體驗的元素，因此沒有一般咖啡店的商業氛圍。目前週末固定開放，平日則採預約制，並提供WIFI及插座，貼心的服務細節讓人倍感親切。

以共好概念為基礎，將「月本 to the moon 水彩本」、「Smart Cafe 素人咖啡誌」品牌集結在同一空間裡，無論是手作或咖啡同好，在此都能共享話題盡情討論，讓生活更有意思！

▲簡約風格的室內環境

▲結合有趣體驗課程的複合式經營

▲輕鬆舒適的座位區

▲不定期專業咖啡教學

「Smart Cafe 素人咖啡誌」除了販賣現煮咖啡、咖啡豆之外，走遍世界的咖啡師，還將自己多年的收藏品擺放在店內，不僅增加欣賞可看性，也讓整體空間多了旅行氛圍。

磨豆、手沖咖啡，讓室內瀰漫濃濃咖啡香，精選來自各產地的咖啡豆，依照烘焙程度與沖泡方式，讓咖啡質感更多元豐富，搭配風格手繪咖啡杯，喝起來格外浪漫有趣。

從衣索比亞、洪都拉斯到蘇門答臘、巴拿馬，不論喜歡濃厚強烈風味，或是清甜爽口的滋味，都能找到一杯最適合自己的咖啡，享受週末難得的放鬆時刻。

▲精選各產地的咖啡豆

▲走遍世界咖啡店的收藏

▲客製化燙金DIY

▲特色十足的手工書展示區

▲各式各樣的手工書商品

精緻的手工書結合水彩繪畫，讓裝幀美學有了新風格，「月本 to the moon 水彩本」相信專業水彩本也可以有手帳的質感，用適合的紙來畫水彩，透過舉辦手工書體驗課程，讓畫畫成為更輕鬆的事，人人都能上手！

從決定封面顏色尺寸開始，到內頁厚度與紙張類型，以及裝幀方式、線色選擇等流程，老師都會一步一步帶著做。除此之外，還可親自體驗客製燙金DIY的樂趣，操作簡單幾步驟，讓文字不再侷限於平面之中，也多了溫暖的復古情懷。

畫水彩必須掌握一些重點，像是控制水份和顏料等等，但對於初學者來說，老師也會給予更多彈性，放鬆練習自由發揮，多練多看自然能找到屬於自己的風格。不論是喜歡文具手帳或水彩速寫的朋友們，來到這個區域、著墨出自己的作品，一定能體會到無比的感動！

▲優美的水彩畫融入書中

▲貼心的行動電源租借

最令人開心的是，在每週二至週五晚上可預約金工課程，詳情可見「共坐」IG公告，充分利用時間，讓每個週末多彩多姿！

平時忙於工作、沒有時間探索各種可能性的你，不妨利用週末時間學習，與老師學員們一起互動，享受學習的樂趣，一定能發現不一樣的自己！

共坐 Cafe

店家地址：桃園市中壢區大仁五街35號

粉絲專頁：https://bit.ly/446NiEZ

營業時間：週末11:00-17:00 (平日依店家公告)

停車資訊：中原國小停車場





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