浴衣參拜來自日本的長壽尊！桃園蛋寶生技不老村 讓你更了解雞蛋

前陣子鬧蛋荒，可知「雞蛋」已經是人們生活中不可或缺的一樣物品了。「雞蛋」除了好吃好料理外還有什麼用途你知道嗎，「雞蛋」可是從裡到外都是寶呢！

今天ReadyGo要帶大家看看以「雞蛋」為主題的觀光生技工廠「蛋寶生技不老村」。這是全台唯一日式雞蛋觀光的工廠，除了介紹雞蛋的相關知識外，還有小朋友最愛的手作DIY課程、長壽尊可以參拜跟女孩最愛的浴衣體驗！重點是門票價格便宜、擁有大片停車場，位在桃園平鎮區，周邊有公車站交通也不會不方便，已經太適合假日來參觀了！那就快跟著小編的腳步帶大家看「蛋寶生技不老村」有多好玩吧！ReadyGo~

圖片來源 / ＠ReadyGo編輯JA

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一到「蛋寶生技不老村」就會看到大大的招牌，小編在Klook上購買門票，是門票加浴衣體驗共新台幣250元，相較於現場買門票跟浴衣體驗便宜了100元喔！想要穿浴衣拍美美照的朋友們建議直接上Klook購買！

江戶大街

圖片來源 / ＠ReadyGo編輯JA

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領完門票後往園內走就會看到「蛋寶生技不老村」的一大招牌打卡地點-鳥居。雖然跟日本的還是有點點落差，但簡單的拍拍照還是很漂亮的！這裡是不老村裡的設置的「江戶大街」，除了超好拍的鳥居外，也有竹子、商家可以拍攝、購買小食。小編當天一直聞到茶葉蛋跟雞蛋糕的香味，要不是已經吃飽了，真的會直接買來享用，而且用門票可以直接折抵兌換喔。

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「江戶大街」上小店的裝潢也沒有馬虎，很復刻日本的韻味。就連這些店面都不會放過你的記憶體呢！

浴衣體驗

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接下來小編直衝浴衣體驗！雖然款式不多，但都算精緻，也不會有舊舊的感覺，有大人的也有小孩的。選好喜歡的款式後，會有專人幫忙換上。不過這裡浴衣體驗是直接套在外衣上，建議想體驗的朋友們別穿太厚喔！換好浴衣，穿上木屐、選好頭飾跟提袋就可以開開心心的拍美照啦～

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鳥居配上精緻的浴衣就好像瞬移到日本！當天小編還看到許多人帶專業相機來，天氣晴朗的話照片直接不用修圖了。基本浴衣體驗時間是30分鐘，但平日人潮比較少，所以可以體驗1個小時喔，蛋寶生技不老村本身不大，1個小時拍照完綽綽有餘～

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參拜長壽尊

江戶大街底的另一亮眼就是由日本國寶藝術家馬越正八所做的作品「長壽尊」。長野是日本最長壽的地區，居民們為紀念此榮耀，特立「長壽地藏一尊」。而蛋寶生技不老村曾兩度赴日恭請「長壽尊」來此地帶給台灣人民長壽的氣息。

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這裡也有告訴大家如何正確地參拜「長壽尊」以祈求祝福。首先先洗手，洗手也是很講究的喔，再來繞「長壽尊」一圈，雙手合十簡單說明基本資訊，再來邊拍手邊大聲唸三次Pinkoro、Pinkoro，最後再向前摸摸「長壽尊」以祈求平安喔！

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外面的園區拍完就可以進到販售區、講解區去了解「蛋寶生技不老村」的一些雞蛋的相關知識及應用。講解區會用圖像、展示品帶你了解雞蛋的應用，例如：蛋殼、蛋白胜肽、卵磷脂如何應用在保養品。同時也有小朋友最愛的手作DIY課程，出來玩的同時還能增加知識是不是很棒呢！

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最後是產品販賣中心，既然是以雞蛋為主的觀光工廠一定少不了雞蛋啦！門票也可以抵用在這裡喔。產品相當多樣化，有雞蛋、面膜、鈣粉等逛都逛不完。如果不想買產品的話也可以看看他們的烘焙坊，蛋塔蛋香濃郁塔皮不油膩，膠原蛋白霜淇淋也是便宜又大碗。

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這間觀光工廠不再完全是小孩的天下，小編覺得蛋寶生技不老村相當適合老人家來。因為園區不大，不用一直走路，也可以拜拜「長壽尊」來祈福。不用等連假，週末就帶全家大小來玩吧！

蛋寶生技不老村

地址：桃園市平鎮區金陵路三段105號

電話：03 468 8300

營業時間：週一～週日 08:30~17:30

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