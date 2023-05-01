台北貴婦百貨旗下品牌！進駐五星級影城的海鮮丼飯、和牛專賣店 大口爽吃極鮮滋味

竹北第一家五星級影城-享平方，大家去過了嗎？不只有電影院，還有眾多人氣美食餐廳進駐，之前試營運的第一天，小米就來嚐鮮位於2樓的「山口六家食堂」。這家店可是台北貴婦百貨Bellavita的山口小鼎膾旗下品牌之一。餐點以日式丼飯、海鮮及和牛料理為主，加上日式氛圍的環境、店員親切的服務，料理還沒上桌就讓小米很是期待，快跟著小米一起去看看吧。

山口六家食堂位置及停車方式

山口六家食堂位於自強南路與成功二街交叉口，享平方 ShownSquare的二樓。地下B1及7F至10F為停車場。

山口六家食堂環境介紹

店內風格以木質調為主，很有日式氛圍。除了吧台座位以外，還有可容納2-4人的桌椅，最裡面有包廂座位適合多人聚餐。

店家提供的自助式味噌湯真的很有料，隨手一撈就有蝦子、魚肉、鮮蔬等滿滿湯料。

另一鍋則是沒有加入海鮮湯料的味噌湯。

一旁有海帶芽和蔥花，可以依個人喜好添加。

山口六家食堂菜單目錄搶先看

餐點有海鮮刺身丼飯、和牛燒肉丼飯、紅酒和牛咖哩飯、握壽司等料理，選擇性不少。

山口六家食堂用餐心得分享

一入座店員就會端上熱玄米茶，讓我們暖口暖身，準備大啖美食。

小米首推見島牛燒肉丼（458元），附沙拉、小菜、甜點及無限味噌湯。

醃蘿蔔和牛蒡絲清脆爽口，讓我們胃口大開。

精選美國產和牛肋條，肥瘦相間，一入口就可以感受到微微香脆和油脂的甘甜味。加上和牛肉甜味和肉汁，真的讓人大呼過癮。

配菜挺豐富的，有紅蘿蔔、玉米筍、毛豆等等，讓丼飯的口感和風味更加豐富了。

像這樣大口大口地吃著和牛就是爽。

小巧精緻的飯後甜點，酸酸甜甜很解膩。

無敵海景丼/太淵（788元），一樣附有沙拉、小菜、甜點及味噌湯。有現流鰆魚（上選旗魚）、地中海黑鮪魚、九州青魽、宮城牡蠣、大溪港白身魚、天使大紅蝦、北海道松葉蟹腿等10多種海鮮，多到都看不到下面的米飯了，光看就讓人口水直流。

※食材依季節時令不定期更換

食材真的相當新鮮，愛吃刺身的朋友是必點的。鮭魚有入口即化的口感，搭配溫熱的米飯，更能顯現鮮美和油脂的甘甜。

宮城牡蠣大顆又肥美，鮮美的滋味真的只有爽字可以形容。

其他像是大溪港白身魚、天使大紅蝦、北海道松葉蟹腿等食材，都很新鮮，海味十足，喜歡吃刺身丼飯的朋友非點不可。

以上是我們的心得分享，山口六家食堂的和牛燒肉丼飯和刺身丼飯相當有水準，老饕們不妨來嚐鮮喔！

山口六家食堂

地址：新竹縣竹北市自強南路36號2樓（享平方 Shown Square）

電話：03 667 6017

業時間：11:00–15:00,17:00–21:00

粉絲團：山口六家食堂

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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