住宿輕旅行攻略！大溪藏最深的密秘後花園，離最美老宅群不到100公尺，百年古厝吃早餐

藏在老城區．秘境後花園！

到大溪不用來匆匆去匆匆，今日拉起皮箱當起旅人，這間秘境41後花園超美，民宿地理位置很讚，離最美老宅群不到100公尺，大溪老街也近，晚餐有景觀平台欣賞唯美夕陽，吃早餐的古厝竟然有120年，內文最下面還有第二天景點攻略喔！

秘境41 在哪？

秘境41民宿在大溪老街周邊，桃園大溪區中央路上，看到秘境41民宿和大溪老城四季行館就到了，兩間都是同一位經營者，入房check in與退房都是在大溪老城四季行館。

電話：03-3887111

地址：桃園市大溪區中央路41號

停車場．大眾交通

秘境41民宿附設停車場，停車位有限，須提前預約，距離民宿步行約5分，建議可以先下行李再去停車，來過大溪的朋友都知道，大溪很難停車，停車場和格子有限，所以有停車場很加分，搭客運來也方便！距離桃園客運大溪總站220公尺，步行到民宿不用3分鐘。

【大眾運輸 大溪客運】

9103台北-大溪總站下車

5096桃園-大溪總站下車

5098中壢-總站下車

台灣好行-大溪快線桃園高鐵站-大溪老街站下車

3D老街彩繪牆

民宿大廳有一整面3D彩繪牆，這些手繪圖都是老街意象圖！現場提供書籍、大溪導覽圖，有需要的朋友可以參考看看，大溪有老街、休閒農場、景觀咖啡…等，能玩上好幾天。

合法民宿．環保旅店

秘境41民宿與大溪老城四季行館，皆是合法登記民宿，同時也是少見環保旅店，環保旅店不提供一次性備品，像是個人盥洗用品：牙膏牙刷、浴帽或刮鬍刀要自己帶，有提供毛巾、沐浴備品。

白柱上是誰的簽名自己猜猜吧！

填寫資料及核對身份，拿到感應卡、早餐券就能準備入住囉！等等～竟然還送隱花園咖啡廳100元折價卷，來杯芒果冰沙、綜合氣泡飲…扣掉100元折價，等於只要付80元，會不會太划算了。

隱花園景觀咖啡餐廳

一樓是隱花園景觀咖啡餐廳，二樓以上是秘境41民宿，民宿有電梯很方便，訂一泊二食晚上是在一樓享用，挺方便下樓就能吃～

秘境41給客人極度隱私，一層樓只有兩間，今天房型是五樓秘境雙人房～

感應開鎖就能進去，除了電子鎖裡面還有一道內鎖扣，非常安全啦！

秘境雙人房

大窗戶另一邊彷彿仙境，秘境雙人房沒有遮蔽物，可以看到一整片田野自然生態，可惜不是金黃稻田期，但隔著玻璃看依舊很美，木質地板打造出和室感，坐在窗邊就能享受愜意美景，這可是秘境41專屬的後花園。

窗外不是只有綠意田園，遠處藏著一座小村落“順時埔彩繪村”，有興趣朋友可以去拍拍美照～

玄關右手邊是洗手間，兩人住大小剛剛好，電視櫃旁可以放盥洗用品，一旁還能擺放行李，提醒室內全面禁止吸煙喔～

雙人床旁還有小桌與圓墊，很適合坐在這看風景放空一下！床頭上的大溪彩繪圖也挺有童趣。

旋轉壁掛電視．空氣清淨機

雙人房房型不大，但格局方正，加上大量自然採光，躺坐裡面很舒服，眼前是55吋液晶電視，旋轉壁掛電視很方便，房間提供小冰箱和日立除濕機清淨機，這一台可是要上萬元！我都想買一台買回家囉～

提供小點心與咖啡茶包，需要飲用水可到一樓裝，房間提供電熱水壺、冷水壺。

這皮革六角鏡很有質感！浴室乾濕分離下方擋水做的很好，不用擔心洗個澡，整間洗手間都濕噠噠，水量穩定、水溫速度很快，沐浴提供詩芙儂品牌，加上Tescom吹風機，累了一天洗澡洗頭真的好舒服～

大窗旁很適合悠閒辦公，一邊工作不時還能抬頭看看美景，用眼30分鐘要休息10分鐘喔！後方提供插座，電視櫃旁也有插座，我是個很需要插座的人，我的電腦、相機、手機通通要吃電～

免費景點 木博館群

無圍牆博物館｜大溪木藝生態博物館

秘境41民宿距離木博館群不到100公尺，我最喜歡漫遊老屋，免費景點木博館群有11棟主題館和4個子展廳，壹號館、武德殿、大溪歷史館、李騰芳古宅、六廿四故事館、工藝交流館和鳳飛飛故事館..等，每個館都有自己的主題可以逛，超適合親子客，絕對稱得上最美老宅群～

針對親子客有媒體互動、親子閱讀區，家長還能在這休息一下呢。

還能眺望巴洛克風大溪橋！

大溪老街

大溪老街當然也是必逛，每到假日這總是遊客滿滿，整條商街以巴洛克風牌樓最熱門，小朋友來不無聊，帆船廣場有滑梯公園，廟前有投擲圈圈、撈魚彈珠小遊戲，在地小吃更是多，像是老阿伯現滷豆干、菓露鬆餅、百年油飯、賴媽媽豆花…等。

逛累了回來吃晚餐，隱花園景觀咖啡餐廳，窗邊旁位置最熱門，真幸運剛好有空位！

走出戶外！這有好幾區露天咖啡座，即使沒有來住宿也能享用下午茶，白天拍起來已經很美，聽說夕陽西下更是仙，不少遊客選擇坐戶外就是為一睹夕陽美耶～

落日餘暉 傍晚超美！

站在上方景觀平台，能看到遠方的大漢溪與崁津大橋，落日時更是美！太陽好像落日熔金，美輪美奐的景色隨時變換著，最浪漫時光就在這一刻。

In花園雙人套餐

雖然這是兩人餐，對我們來說卻是大胃王等級，套餐有主餐兩客、濃湯*2、麵包、沙拉、炸物雙醬拼盤、飲品與甜點，小家庭一家四口來都夠吃，餐點擺盤配色有水準，一點都不像民宿咖啡館提供的餐點，好適合慶生、二度蜜月呢～

▲ 四季蔬果沙拉

生菜旁鋪一圈蔬果，淋上油醋醬拌勻，每一口都好新鮮，清爽不膩完美的搭配，越吃越開胃呢～

▲ 主廚濃湯

今日主廚濃湯是奶油玉米湯，融合了濃郁溫潤奶香，適合喜歡奶香的朋友，可頌沾著吃也不錯。

▲ 炸物雙醬拼盤

光是這盤炸物就很精彩！有紐奧良雞翅、紫薯山藥地瓜球、黃金脆薯、酥炸洋蔥圈與德國香腸，附上兩種沾醬，根本就是小朋友天堂，紐奧良雞翅香辣醬汁入味，肉質好鮮嫩多汁，吮指回味就是這樣來的～

▲ 美國嚴選穀飼肋眼牛排

這塊肋眼牛排有10盎司！兩面煎到七分熟最剛好，上面的燒烤痕好誘人，還擺上我愛的炸蒜片，單吃原味配點蒜片就讚，越咀嚼越香甜，這塊肋眼牛排比較香軟，少了點嚼勁，佐點洋芋泥、搭配時蔬一起吃更健康。

▲ 香煎鮭魚佐鮮蝦

光吃厚實鮭魚塊就好超值！一旁還有大蝦、洋芋泥與時蔬點綴，真的讓人想大快朵頤，鮭魚份量十足，熟度掌控的剛剛好，擠點檸檬汁能提升鮮度，平衡鮭魚的油脂，吃完這一盤我已經飽到不行了～

▲ 限量冰鑽鮮乳拿鐵

急凍冰滴咖啡是玫瑰造型，很適合慢慢品味，融化程度不同 也會呈現不同風味。

▲ 雲朵海鹽拿鐵

慢慢倒入會有不同層次感！雲朵入口綿密好療癒呢～

▲ 蛋糕甜點

伯爵茶慕斯、抹茶紅豆慕斯蛋糕都好濃郁，綿密香濃入口即化。

一邊用餐一邊看夕陽讓人陶醉，放假就是該放過自己，放鬆、放空享受大餐～

大溪星期四有夜市喔！櫃台提供大溪旅遊資訊，初次來大溪的朋友可以研究一下，大溪景點我已經很熟，但還是請郭先生幫我看一下，有哪些秘密景點沒去過，明天可以來去一下，我要躺平準備休息囉～

120年老宅吃早餐

早餐用餐區在民宿斜對面，這是一間擁有120年歷史的老宅耶！推開木門從小縫偷窺，就能感受到百年歷史，上樑木門充斥著斑駁痕跡，好喜歡這種老宅氛圍，真的好讚～

◎平日早餐依現場狀況調整、假日早餐分成二個階段供應。

第一階段 7:30～8:10

第二階段 8:20～9:00

抬頭一看還有木雕龍耶！

老宅 天井

認識我的朋友都知道我愛天井！透過天井灑入自然光線，周邊保留了傳統老物件與盆栽造景，光是這一小區我就拍很久～

這裡也有水拹仔！傳統的壓泵浦正常使用，冰冰涼涼的地下水好舒服～

走到最裡面是早餐自助，有稀飯、饅頭包子、熟食、豆漿飲品與稀飯配料。

吃稀飯必備配料，大溪名產豆腐乳、麵筋、醬瓜、玉筍和肉鬆！

綿密的稀飯我喜歡，搭煎培根、炒青菜和炒嫩蛋，再加點配料就很滿足，老宅就是要吃粥才對味。

第二天大溪超多景點 等你挖掘！

大溪山區還有超多景點，有石門水庫、樂灣糧倉園區、GOGOBOX餐車誌in樂灣基地、花開了休閒農場、大溪郊花鹿秘境、大溪老茶廠、好時節農莊、蘇家莊園、大溪慈湖、大溪花海、三民蝙蝠洞、大溪迎富送窮廟…等。

繼續往角板山前進，還有巴陵古道生態園區、超美森鄰水岸景觀、小烏來天空步道…等，沒來個幾趟根本走不完。

＊想要玩遍大溪往山裡走，至少要兩天一夜才夠！秘境41民宿鄰近木博館群、大溪老街，星期四來還有大溪夜市，睡飽養足精神隔日繼續玩，還在等什麼收拾行李出發去～

大溪老城四季行館

電話：03-3881818

地址：桃園市大溪區中央路37號

官網：http://www.daxisiji.com/

秘境41民宿

電話：03-3887111

地址：桃園市大溪區中央路41號

官網：https://www.centralalley41.com.tw/

粉絲專頁：秘境41

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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