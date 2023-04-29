想給滿分的牛肉麵！「川驕牛肉麵」師承台北老字號 燉熬8小時牛骨高湯、清燉腱子牛好厚實

家人給滿分的牛肉麵？！

這間放在口袋名單好一陣子，老闆師承台北老字號牛肉麵，用好幾年練就一身煮牛肉麵功夫，三年前在桃園開店，累積不少主顧客，必點的牛肉麵光是湯就熬上8小時，紅燒、清燉湯一樣強，勢均力敵難選擇，裡面牛腱子肉好厚實，口感也一極棒，為了控管第一碗到最後一碗品質，遵循SOP流程，還用半自動化煮麵機～

川驕牛肉麵專門店 在哪？

川驕牛肉麵在桃園中正路上，熱鬧中正藝文商圈，旁邊就是展演中心與圖書總館，車程約3分鐘、步行只要7分鐘，騎車可停放中正路機車格，汽車停放全方位中正二站停車場，從全聯旁邊巷子進去，全聯消費滿300元能能免費停1小時，吃飽剛好來全聯補貨很方便～

地址：桃園市桃園區中正路1023號

營業時間：11:00~14:00/17:00~20:00

公休：星期日

一進去在一樓拿菜單，前往二樓用餐區，點好直接交給二樓服務人員，離開到一樓結帳，整個動線設計很剛好，針對行動不便或推娃娃車的客人，也有電梯可搭乘～

半自動化煮麵機

一進去就被半自動煮麵機吸引，透過玻璃可看到廚房好乾淨，和百貨美食街一樣的半自動化煮麵機，雖然很耗電，但為了控管品質老闆堅持使用，內用與外帶煮麵時間不一樣，外帶回家也能維持店內一樣口感。

二樓用餐區好舒適

以牛肉麵來講用餐空間很不錯！兩面自然採光舒服，座位間不會太壅擠，加上服務人員訓練有素，就像來到餐館用餐一樣，平日中午生意很不錯，不到12點已經快坐滿～

切盤小菜豆干、豆皮、滷蛋、海帶、牛腱..等，看起來好入味！

川驕牛肉麵專門店 菜單

來川驕已經先做功課！招牌紅燒牛肉麵、清燉都必點，除了牛肉麵系列，也有家鄉炸醬麵、皮蛋芝麻醬拌麵，光是滷味小菜就有14種，現場吃不夠也有冷凍真空包，太吸引我了～冷凍食品家家必備。

川驕香辣油．川驕辣椒醬

自助區有川驕香辣油、川驕辣椒醬兩種，一種是炸過花椒辛香料的紅油，另一種是特製辣椒醬，沾滷味或放牛肉麵提辣都適合。

吃滷味要來點辣椒醬，通常我會全拿一點點來試試，沾過後就知道自己喜歡哪一種。

湯頭要熬煮8小時！

不同湯底用不同食材去熬煮，不變的是湯底至少要熬上8小時，靈魂牛肉湯如果好喝，基本上已經贏一半。

黃金泡菜以黃金比例調配，豆腐乳香加上獨特蒜香，香辣溫醇層次豐富，超適合當成開胃前菜。

滷味拼盤

現點現切拼盤有海帶、豆乾和滷蛋，淋上甜味醬油膏一起吃，甘醇又不鹹膩，沾辣椒醬提點香辣感更好吃。

牛雙拼＋豆皮

牛腱、牛肚加拼豆皮！這一盤好不像牛肉麵的小菜，反倒像餐館提供的小菜，超過2人用餐適合點份來吃。

以滷豆皮來講這好吃！滷入味不會鹹膩，一咬下去還帶點汁，細細品嚐滿嘴都是豆皮香。

牛腱、牛肚也是水準之上，牛腱慢火細燉時間剛好，細緻牛腱肉帶點甘醇滷香，單吃就很入味。

家鄉炸醬麵

炸醬麵要拌勻才夠味！特製炸醬有絞肉、鹹冬瓜與黑木耳，每碗還有半顆滷蛋，一旁附上小黃瓜解膩，這炸醬炒的夠香，濃郁中帶點甜香，軟Ｑ麵量也很有誠意，吃完這碗真的很飽，重點是真的滿好吃。

招牌紅燒牛肉麵

這碗招牌紅燒好豐富！裡面有半筋半肉與牛肚，以一碗220元來講牛肉量有誠意，加上寬麵與耗時熬製的紅燒湯頭，男生吃完這碗也會很飽～

這塊有珍貴！牛肉結合牛筋，滷汁香滲煮到牛肉裡，不只色澤好看，連口感也是一絕！一次可以吃到兩種口感，咀嚼起來香又不塞牙縫，只能說你贏了～

看這牛肉咬面就知道多軟嫩，每塊除了厚實還滷到很透。

牛肚Ｑ軟很適中沒有一點腥味，這一整條牛筋更是讚！咬下滿滿膠原蛋白，我無法抵擋牛筋攻勢，每一口都好Ｑ嫩好吃～

刀削寬麵軟中帶點咬勁，吸附滿滿紅燒牛肉湯，不愧是煮了8小時的牛肉湯，有淡淡豆瓣的紅燒香，底蘊溫潤不油膩，醇香還很順口會一直想喝，不會喝完急著找水。

別以為台灣人只愛紅燒湯，這的清燉湯也很厲害！

清燉牛肉湯

清燉牛肉湯的牛腱子好厚！喝一口我立刻給過，自從喝過北投某家清燉牛肉湯，讓我有驚艷感後，這碗同樣有感覺，輕透琥珀色湯，清爽中帶著濃郁中藥香，怎麼喝怎麼順口，這湯讓我一試成主顧！

這一碗有好幾塊牛腱子肉，每塊都有一定厚度，真的是必點！牛腱肉帶點筋，咀嚼起來軟嫩帶點彈牙感，越咀嚼越香，絕對是合格牛腱肉～

最喜歡吃完會口齒留香的牛肉麵！

＊桃園普遍牛肉麵比較偏鹹，隨著年齡增長很怕納含量過高，這間川驕很有水準，家人給將近滿分，從環境、湯頭、麵條到牛肉沒啥好挑惕，一吃就知道很用心，直接收納到回訪名單，紅燒、清燉都好吃～

川驕牛肉麵專門店

電話：03-3557997

地址：桃園市桃園區中正路1023號（桃園藝文中心美食）

營業時間：11:00~14:00/17:00~20:00

公休：星期日

粉絲專頁：川驕牛肉麵

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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