熟悉的老味道！中壢巷弄暖心麵店 經典川味拌拌麵.紅油抄手

位於中壢的「穠農麵館」，隱身於環中東路巷子之中，每到用餐時刻，客人總是絡繹不絕。外觀有著文青風格，室內以簡約色調來做搭配，讓整體空間更有質感，特別的是，完全感受不到厚重的油煙味，超越傳統麵店格局。

除了招牌的拌麵拌飯之外，還有獨家製作的彩虹水餃及紅油口水雞，都是來此必點！滷味水準也表現相當突出，包含口感極佳的霜降豬肉、豬腱，以及經典款的米血糕、甜不辣、杏鮑菇等，配飯或配麵都非常合適！

▲隱身巷弄的美味麵店

「穠農」二字叫起來十分順口，從店家名稱就能感受對農人辛勤工作的敬愛，同時有著無與倫比的親切感，雖然店內座位較少，但在服務上更能面面俱到，有時熟客還沒點餐就知道他要吃什麼，小而美的型態更能突顯用心。

▲室內主打懷舊裝潢設計

▲獨家醃製四川泡菜

▲新鮮現煮的麵條口感極佳

▲酸湯肉片麵

以顉店之寶酸白菜、酸蘿蔔做成的「酸湯肉片麵」，製作湯頭過程不添加白醋，完全取自泡菜本身的濃郁酸香，佐以肉片、黑木耳、溏心蛋及蕃茄等食材，不僅美味好吃，整體也相當清爽。

酸湯部份則先爆香蒜頭與薑，並加入每日現熬豬大骨湯小火煨煮，撈起蒜頭、薑之後再放入酸白蘿蔔及酸白菜，不拖泥帶水的湯頭質感，近似酸菜白肉鍋，呈現獨一無二的廣度與深度。

玻璃缸裡的泡菜以白蘿蔔、山東大白菜加上蒜頭、嫩薑及青花椒提香，經過21天至42天即可取用，以季節溫度變化來做調整。雖然厚工，但老闆深知美味沒有訣竅，唯有經過時間萃煉才能一品美味佳餚。

▲清甜酸香的口感是店內主打的一大特色

▲人氣滷味霜降豬肉、豬腿

▲紅油口水雞

▲百搭的自製拌拌醬

▲川味抄手拌拌麵

獨門秘方「拌拌醬」，擁有最道地的川味元素，做成「川味抄手拌拌麵」更是一絕！一入口，花椒麻香首當其衝，吃起來溫和不嗆辣，麵條拌著花生及白芝麻的香氣，再以爽脆的小黃瓜增添口感，而小巧精緻的扁食，口感飽滿多汁，以拌拌醬做調味既能維持川味核心，又不至於捨本逐末，將傳統美食再昇華，一推出漸漸成為店內另一招牌。

▲大顆飽滿的川味抄手

▲牛五花拌拌飯

「牛五花拌拌飯」選用芋香米製作，米飯有著淡雅芋香，搭配牛五花、荷包蛋及當季時蔬，份量十足、營養均衡，加入拌醬更是下飯！

選用肥瘦相勻的豬絞肉，以郫縣辣豆瓣及多種川味辛香料一同煸炒，最後再滷製成香噴噴的肉醬，微微麻辣的口感香而不膩，配什麼都百搭。

▲自製飲料天然又好喝

▲麻婆子拌麵

▲香氣十足的肉醬拌起來特別好吃

「麻婆子拌麵」延伸麻婆豆腐的概念，拌醬更強調採用瘦肉比例較高的豬絞肉，以及大紅袍花椒煸炒製成，與麵條拌勻之後香氣逼人，以小黃瓜絲、溏心蛋及青蔥點綴，展現無可取代的美味！

自製飲料則包含「手工熬煮酸梅湯」、「穠農豆漿紅茶」、「古早味麥香紅茶」三款主打，喝起來香濃可口，沒有多餘添加物，保留最自然新鮮的感覺。

「穠農麵館」以紮實做法及豐富用料，呈現最真誠的川味原創，給人煥然一新的感覺，成為舊雨新知一致推薦的愛店，巷弄間的暖心料理，也期待您的光臨！

穠農麵館

店家地址：桃園市中壢區環中東路106巷3弄4號

連絡電話：0963-696-117

粉絲專頁：https://bit.ly/3Kd7CMX

營業時間：11:00-14:00 17:00-20:00 (週日公休依店家公告)

停車資訊：附近有自強立體停車場





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