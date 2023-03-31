超夯森林風咖啡廳！在綠意秘境「朝顏屋 3.2K」用餐，感受自帶仙氣的氛圍

桃園越來越好玩！近幾年，最美圖書館、日系水族館、各式觀光工廠等新地標紛紛進駐到桃園，因此吸引許多人特地前往，然而可能很多人不知道的是，在這座城市其實藏有多處秘境咖啡廳，不僅提供人們用餐和歇息的空間，更是結合了當地的風情，像是位於桃林鐵路步道的「朝顏屋3.2K」，便是一家融入周圍綠意的咖啡館。走進去，你將會發現裡頭別有洞天。

結合輕食和園藝的溫室咖啡廳

桃林鐵路步道是不少當地人散步、騎自行車的好地方，而坐落於3.2公里處的朝顏屋3.2K，從外觀看可以看到玻璃屋被藤蔓包覆著，令人不禁更加好奇裡面會是什麼模樣！走進店內，長條型的溫室空間，營造出寬敞明亮的視覺效果，店主更特意使用大量植栽點綴，打造出由外到內的一致性，呈現一片生機盎然的景象，值得一提的是店內利用植栽調整溫度，又採半開放式，十分通風，真的有種置身於森林的奇妙氛圍。

圖／IG@louis902003

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

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盡情享用清爽無負擔的料理

至於菜單的部分，朝顏屋3.2K提供咖啡、茶飲、甜點、窯烤麵包、貝果、炸物、沙拉、手工披薩、早午餐和義大利麵，口味偏清爽，吃起來是健康又不空虛，整體而言CP值相當高！而店家的低消為一杯飲品或滿200元，同時也是寵物友善咖啡廳，但記得進店裡需要牽繩，並且寵物禁止進入草皮區，只要遵守這兩個原則就沒問題，所以店內偶爾會有可愛的貓貓狗狗現身呢！

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

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特別的日子就相約在森林度過

若是不同時間前來，就會感受到截然不同的氣氛，舉例來說白天的自然採光充足，用餐氛圍便顯得清新脫俗，感覺身邊還會有小精靈出現，甚至可以使人自帶仙氣！而陰天或接近傍晚時，店內則會點燈，藉此營造浪漫的視覺饗宴，非常適合情侶約會。或許是知道本身的優勢，店家也開放場地出租的服務，如果有求婚、生日派對、寶寶抓周、同學會等聚會需要找合適的場地時，也許在可以沐浴著溫暖陽光的朝顏屋3.2K度過，相信會是很不錯的選擇。

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朝顏屋3.2K

地址：桃園市桃園區三元街175-2號

電話：0975 008 347

營業時間：09:30-18:00（週一公休）

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