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復古時尚的綠豆蒜專門店！隱身新竹市場裡的那一抹綠「小豆廊」

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源：淬山設計提供
圖片來源：淬山設計提供

圖：吧台底下貼上綠色亮面磁磚，使空間更加具有亮度。用餐區的牆面除了綠色漆料以外，還穿插使用具有復古風精緻花色的壁紙（圖片來源：淬山設計提供）
圖：吧台底下貼上綠色亮面磁磚，使空間更加具有亮度。用餐區的牆面除了綠色漆料以外，還穿插使用具有復古風精緻花色的壁紙（圖片來源：淬山設計提供）

提到「綠豆蒜」，北部人或許比較少接觸，更不用說要經營一家專門店了（當然台北還是有幾家）。

明明湯裡面沒有蒜頭，也不是兒時記憶中大家常吃的綠豆湯，關於「綠豆蒜」這道甜品名稱的由來與淵源，其實說法各異。有一說是因為綠豆去殼的動作，台語唸起來跟「蒜」同音，也有一說，是因為去殼後的綠豆，經過熬煮，很像拍碎後的蒜頭。

這家綠豆蒜專門店：「小豆廊」位在新竹市東區，鴨肉許的隔壁。因為鄰近傳統市場，周邊的街景和環境，相對來說比較複雜，負責規劃空間淬山設計 的總監 郁珊說，「當初小豆廊會找上我們，其實是因為看到我們之前設計的另外一家小吃店『小良絆』涼麵」，原本擔心業主會比較喜歡日系風格，或是想要比較接近參考案例的色系。

店門前的復古圓形地磚（圖片來源：淬山設計提供）
店門前的復古圓形地磚（圖片來源：淬山設計提供）

從綠豆的圓開始延伸，空間內外使用非常多圓圈，「要與周遭做出區隔，同時又要形塑出一個安靜的空間，不像一般的咖啡店，我們沒有選擇大面積的落地窗來做遮斷」魏郁珊說，透過「圓圈」，視覺上能用局部穿透，在不被隔離阻擋的方式，去處理與街上周邊的關係。

「原本想要找綠色的馬賽克磁磚來拼貼，但台灣現在已經沒有生產」魏郁珊提到，她跟店主後來在新竹當地的一間地磚店，找到非常適合的磁磚，「圓形，而且還對線，尺寸也剛剛好」，

空間內的基礎工程，包含水電管線，其實就吃掉大部分的成本，這裡的前身是一間手搖飲料店，有限的預算往往會帶來全新的創意，魏郁珊認為「一定會有一些現成、不貴的材料，可以有不同的使用方式，有時反而會讓整體設計的質感提升，而且辨識度很高。」

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圖：店內的木製櫥櫃、桌椅與牆面的綠色，在視覺上顯得非常協調
圖：店內的木製櫥櫃、桌椅與牆面的綠色，在視覺上顯得非常協調

結合傳統與現代的元素下，用幾何對線編排的方式，將傳統建物常看到的圍牆圓形花磚，加上現代圓形幾何磁磚，錯落排列在外觀的牆面，增添建物的通透感，並維繫「綠豆」的主題意象。

利用小豆廊品牌的識別色，在空間混搭了三、四種不同的色階的綠，包含像是牆面，踢腳板、外立面（包含門），以及室內外使用的磁磚，表現出空間的層次感與豐富度，使得視覺上更加細膩而且值得玩味。

圖：用餐區的桌椅使用非常簡單的色系來搭配，乳白色的桌面、木製的桌椅，與牆面各種綠色，營造出既協調又溫和的氛圍。
圖：用餐區的桌椅使用非常簡單的色系來搭配，乳白色的桌面、木製的桌椅，與牆面各種綠色，營造出既協調又溫和的氛圍。

魏郁珊表示「我希望自己設計出來的作品，即使不放招牌，也能具有很高的辨識度」，希望讓每位來過的客人，都在心中留下深刻的印象。

「原本的設定是要走外帶，因為竹科的客群，一次點都是兩三百碗起跳，而且假日大部分的新竹人都是去到巨城消費」，魏郁珊刻意在店內選用兩張大長桌，就是想要透過「併桌」的感受來提高翻桌率。

圖：店內入口玄關等待區
圖：店內入口玄關等待區

地方小吃的店面，在預算有限的情況下，改頭換面，除了讓熟客能夠有更好的用餐體驗，藉此也吸引了更多新的客群，有經驗的設計團隊，能清楚掌握業主的需求，並且理解周邊顧客的消費習慣。對於成果，相信去吃過的人一定都能感受。

▍延伸閱讀：茶香、豆色、木質調，吃一口懷舊記趣的豆花味：榕美樹館

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小豆廊

地址：新竹市新竹市東區中央路294號 （鴨肉許隔壁）

營業時間：10:30–20:00 （週一至週日）

電話：03–5458968

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採訪撰文｜林廷璋

圖片來源｜淬山設計

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210503

小吃 復古 咖啡

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