快訊

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

恭喜！41歲Selina懷孕了 暴哭曝光寶寶小名

非為美觀！女性內褲「縫蝴蝶結」有啥用 真相曝光眾人驚訝

網嘆大換血！桃園「順口香鹹酥鷄」宣布暫時歇業，老闆急澄清：大家想太多了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／順口香鹹酥雞粉絲頁
圖／順口香鹹酥雞粉絲頁

在地人不捨！深受桃園人喜愛的「順口香鹹酥鷄」於本月初發出公告，說明因生意上有重大調整，加上人手不足，不得已暫時歇業。消息一出就有網友表示「最近南崁怎麼一堆店開始歇業關店！不是景氣回溫了嗎」、「大換血」，而老闆急出面澄清「大家想太多了！」。

圖／摘自順口香鹹酥雞粉絲頁
圖／摘自順口香鹹酥雞粉絲頁

日前，桃園「順口香鹹酥鷄」粉絲頁貼出公告：「由於生意上做重大調整，人手又不足，順口香鹹酥鷄暫時歇業」，不少網友看到消息，紛紛留言「開店維艱，永續更難」、「人不好請，物料又漲，老闆辛苦了」，以為是經濟不景氣所導致，而老闆緊急出面表示「大家想太多了！」並說明是因去海外市場開分店迫不得已而為之，讓大家不要太緊張，仍可靜待店家回歸的好消息。

圖／順口香鹹酥雞粉絲頁
圖／順口香鹹酥雞粉絲頁

此外，「順口香鹹酥鷄」為在地人大推的炸物攤，老闆也透露先前休息一個多月，訂餐電話依然不減，非常感謝顧客厚愛，也有網友直呼太可惜，表示順口香是他唯一存在手機裡的鹹酥雞店。而聽聞店家是因拓展海外市場而暫時歇業，也讓在地網友大讚「老闆太厲害了」，並期待店家再度恢復營業。

圖／順口香鹹酥雞粉絲頁
圖／順口香鹹酥雞粉絲頁

延伸閱讀：

8天牛排免費吃！禾間糧倉「白色情人節2優惠」：中2碼贈牛排、加碼「符合1資格」招待主餐

飄香天母40年！ 「茉莉小吃店」老天母人都吃過 宣布3月底熄燈

歇業 炸物 鹽酥雞 小吃

相關新聞

網嘆大換血！桃園「順口香鹹酥鷄」宣布暫時歇業，老闆急澄清：大家想太多了

在地人不捨！深受桃園人喜愛的「順口香鹹酥鷄」於本月初發出公告，說明因生意上有重大調整，加上人手不足，不得已暫時歇業。消息一出就有網友表示「最近南崁怎麼一堆店開始歇業關店！不是景氣回溫了嗎」、「大換血」

CP值超高新竹小吃大合輯！ 16間關西美食小吃分享，菜包、捲餅、仙草茶吃喝停不了

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 繼上次Ann和榜哥來關西走跳遊玩已經是去年的事情，雖說新竹關西離我們桃園不遠，但每每總是經過而未進入小鎮內走走。這一回，衝著榜哥同事推薦的關西小吃美

快閃新竹巨城！ 萌寵「dtto friends」可愛現身 場景還原百分百、扭蛋機跟粉絲同樂

粉絲許願再開的「dtto friends」快閃店終於又來了！這回降臨新竹巨城，帶來高還原度的客廳場景、主題扭蛋機，帶大家一起進入dtto世界，從3/9到4/9，限時1個月的時間要和粉絲來個同樂會，快快把握機會去見可愛的牠們～

不僅是居酒屋！必點「活力滿滿卜卜蛤鍋」，加點美味串燒配生啤超過癮

橫丁六八餐飲集團旗下品牌各有特色，對於菜色研發皆下足功夫，而【六八鑫村】跨越居酒屋與眷村美食界限，打造出獨特的飲食風格，更在夜裡搖身一變成為聚餐乾杯的好去處！

櫻花林下的露營秘境！「蟬說：霧繞」隱身泰雅部落，打造春季深度體驗

豪華露營與懶人露營已成當代顯學，除了一卡皮箱即能輕鬆入住，沉浸在蓊鬱山林中，更有機會體驗當地文化風情，這次跟著《欣傳媒》編輯的腳步，前往位於新竹五峰的「蟬說：霧繞」，不僅結合了泰雅族的原民文化，櫻花盛

聚會、小酌、浪漫約會！新竹餐酒館推薦 今晚就用美食和微醺來犒賞自己吧

辛苦了一整週，在下班後或是到假日，當然要用美食和小酒來犒賞自己啦！而新竹，這座早已被打破美食沙漠稱號的城市，有著許多在地人口耳相傳的餐酒館，無論是朋友聚會、同事小酌還是浪漫約會都很適合，跟我們一起來看看哪些是網友大推的餐廳吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦