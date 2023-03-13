網嘆大換血！桃園「順口香鹹酥鷄」宣布暫時歇業，老闆急澄清：大家想太多了

在地人不捨！深受桃園人喜愛的「順口香鹹酥鷄」於本月初發出公告，說明因生意上有重大調整，加上人手不足，不得已暫時歇業。消息一出就有網友表示「最近南崁怎麼一堆店開始歇業關店！不是景氣回溫了嗎」、「大換血」，而老闆急出面澄清「大家想太多了！」。

圖／摘自順口香鹹酥雞粉絲頁

日前，桃園「順口香鹹酥鷄」粉絲頁貼出公告：「由於生意上做重大調整，人手又不足，順口香鹹酥鷄暫時歇業」，不少網友看到消息，紛紛留言「開店維艱，永續更難」、「人不好請，物料又漲，老闆辛苦了」，以為是經濟不景氣所導致，而老闆緊急出面表示「大家想太多了！」並說明是因去海外市場開分店迫不得已而為之，讓大家不要太緊張，仍可靜待店家回歸的好消息。

圖／順口香鹹酥雞粉絲頁

此外，「順口香鹹酥鷄」為在地人大推的炸物攤，老闆也透露先前休息一個多月，訂餐電話依然不減，非常感謝顧客厚愛，也有網友直呼太可惜，表示順口香是他唯一存在手機裡的鹹酥雞店。而聽聞店家是因拓展海外市場而暫時歇業，也讓在地網友大讚「老闆太厲害了」，並期待店家再度恢復營業。

圖／順口香鹹酥雞粉絲頁

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