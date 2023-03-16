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超人氣銅板客家美食！ 新竹關西「一銀麵」在老鎮長的洋房老宅內享用

Ann‧榜哥‧生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

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來到新竹關西吃吃喝喝，真要說麵店真的很多間，但關西人氣超夯的麵店就已ㄤ咕麵以及一銀麵最多人朝聖，用餐時間就是要花時間排隊等候才吃得到！這次我們就來朝聖關西最美的麵店-一銀麵。

一銀麵在地經營許久，原先是在第一銀行旁邊經營，所以才取名為一銀麵，在當地早已很有人氣，而在2020年才搬遷到北平路上現在這棟巴洛克式風格的洋房老宅內，而這棟老宅建於1953年，可是以前老鎮長陳興盛的住所。

室內裝潢

一銀麵有提供免費停車場在後方庭院，大約可停放10台左右的車輛，若停滿了，周邊也有路邊停車格以及關西第一停車場可停放。

而一銀麵僅提供一樓的用餐空間供使用，內用的朋友們，若遇人少的時候可以自行找位子，但基本上都是由店家服務人員來安排用餐位置，他們會依用餐人數來調整用餐位置。

菜單

一銀麵的菜單有分內用以及外帶，不論內用還是外帶都是先自行拿單子勾選後，再交給店家人員，而一銀麵的餐點選擇很多，重點是都很便宜，統一都是餐後(外帶拿到餐點)才結帳。

餐點

這天們一家人來用餐，點了不少品項，就簡單分享給大家參考。

●肉羹麵

●餛飩粄條

餛飩給的還蠻多顆且餛飩的肉餡新鮮，餛飩皮吃起來非常順口又不過於太軟爛。

滷肉飯

●水晶餃

水晶餃有分乾的跟湯的可以選擇，外皮超Ｑ彈，餡料有炒香過的菜脯、蝦皮和豆乾等，這也是我們一家人的最愛！

●豬耳朵

●燙青菜

燙青菜基本上都是用地瓜葉，川燙之後再淋上肉燥以及微甜油膏，吃起來蠻嫩。

整體評價

一銀麵，整體的服務真的算不錯，店家服務人員都很親切，完全不會因為忙碌而失去耐心；用餐的環境也都是乾淨舒適不會讓人感到擁擠，餐點的選擇豐富又平價，銅板價就能吃到好吃的客家美食喔！

一銀麵

營業時間：15:00-22:00（周二公休）

營業地址：新竹縣關西鎮北平路56號

營業電話：03-5170197

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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