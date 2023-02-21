飄香五十載！苗栗頭屋「阿玉麵館」傳承第三代，必點樸實純粹「豬頭肉麵」

位於頭屋市區【阿玉麵館】，鄰近頭屋國中，是在地開業超過50年的老字號麵館，招牌豬頭肉麵更是每桌必點的經典口味，搭配充滿客家風味的熱炒以及鹹香誘人的滷味，簡單樸實的味道卻讓人念念不忘。

店內用餐區域雖然不大，但麻雀雖小五臟俱全，依舊可以容納40位以上饕客前來用餐，一到中午用餐時段，小小店面馬上座無虛席，饕客們心中只想趕緊大啖道地客家美食。

一旁桌上還有販賣道地的客家零食，蜜餞、麻糬、紅豆糕通通有，讓饕客品嚐在地美食的當下也能順手帶點伴手禮回家。

【阿玉麵館】僅提供麵食作為主食，麵食會與豬頭肉做組合，也有小菜、滷味、熱炒任你隨意搭配，不管是個人用膳還是團體共食都能在【阿玉麵館】一解口腹之慾。

▲來到【阿玉麵館】肯定要來上一份色澤誘人的滷味，各種配料徹底吸收滷汁的風味，鹹香滋味是麵食的最佳配角。

一碗簡單的招牌「豬頭肉麵」，背後卻是有許多道功序，大骨湯風味清淡爽口，手炒油蔥與豬頭肉是整碗麵的靈魂，提供鹹香風味，每日早晨新鮮進貨的溫體豬肉，經過仔細處理與長時間烹調後，直到骨肉分離，使得豬頭肉肉質細嫩彈牙，肉香濃郁令人愛不釋手，

▲想吃重口味一點，就加點店家特製的手工辣椒醬吧！僅用生辣椒炒製的醬料，香辣滋味讓整碗麵風味更上層樓。

▲每日新鮮現做「小魚乾豆干」可是店內的人氣小菜之一，Ｑ彈豆干吸引小魚乾與辣椒的風味，迷人的鹹香風味讓人越吃越涮嘴，老闆推薦可以加入麵湯裡一同享用，會有產生不一樣的新滋味喔！

來到客家庄用餐怎能錯過「薑絲炒大腸」，清潔乾淨的厚切大腸，與薑絲、酸菜、蒜頭、辣椒煸炒，加入白醋提味增香，讓大腸徹底吸收醬料的風味，吃起來不會有內臟的腥臭味，大腸口味酸爽不嗆口，扎實口感讓人意猶未盡，不會有一般薑絲炒大腸會出現的久嚼不爛的困擾。

這道「味噌腮邊肉」可是只有老饕才知道店家名菜，腮邊肉位於豬嘴邊的部分，一隻豬只有兩小塊相當珍貴，將生肉與特調味噌醬汁一同大火拌炒，加入九層塔、辣椒增香提味，醬香入味的腮邊肉散發誘人鹹香，肉質軟嫩卻有嚼勁，獨特口感令人嘖嘖稱奇，整體調味偏重適合配麵下酒享用。

前往苗栗山區爬山露營或是前來客家庄遊玩的旅客們，不妨到頭屋交流道周邊的【阿玉麵館】品嚐在地傳統好滋味，來上一碗熱騰騰的豬頭肉麵一解口腹之慾吧！

【阿玉麵館。豬頭肉麵】

店家地址：苗栗縣頭屋鄉頭屋村中正街87號

店家電話：037250581

營業時間：06:00–14:00

停車資訊：路邊停車





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