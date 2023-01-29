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桃園燈會不一樣！「2023桃園燈會」作客客家庒，大紅燈籠海、客家喜慶氛圍一次拍

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@taiwan.4fun授權
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喜氣大紅燈籠高高掛！2023桃園燈會將於2/1正式展開，燈籠展區包含富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘及富岡火車站等四區，即便活動尚未正式登場，富岡車站已是「華燈初上」，搭配童趣彩繪燈籠、鳥居入口，不光充滿年味，也讓人彷彿置身日本。

大紅燈籠高掛妝點夜晚（月亮為合成）。圖／IG@taiwan.4fun授權
大紅燈籠高掛妝點夜晚（月亮為合成）。圖／IG@taiwan.4fun授權

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2023桃園燈會首度選在客家小鎮「富岡與楊梅」舉辦，將自2/1起登場一路展至2/12，以富岡火車站為起點，擴展至富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘等共4個燈區，結合米篩與「客」字的大型裝置更是必拍，不僅飽含在地象徵，更充滿過節喜氣氛圍。

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2023 桃園燈會

活動時間：2023/2/1～2/12

拍攝地點：富岡火車站

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燈會 客家 公園 春節 元宵節

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