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桃園燈會不一樣！「2023桃園燈會」作客客家庒，大紅燈籠海、客家喜慶氛圍一次拍
喜氣大紅燈籠高高掛！2023桃園燈會將於2/1正式展開，燈籠展區包含富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘及富岡火車站等四區，即便活動尚未正式登場，富岡車站已是「華燈初上」，搭配童趣彩繪燈籠、鳥居入口，不光充滿年味，也讓人彷彿置身日本。
2023桃園燈會首度選在客家小鎮「富岡與楊梅」舉辦，將自2/1起登場一路展至2/12，以富岡火車站為起點，擴展至富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘等共4個燈區，結合米篩與「客」字的大型裝置更是必拍，不僅飽含在地象徵，更充滿過節喜氣氛圍。
2023 桃園燈會
活動時間：2023/2/1～2/12
拍攝地點：富岡火車站
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