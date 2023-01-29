桃園燈會不一樣！「2023桃園燈會」作客客家庒，大紅燈籠海、客家喜慶氛圍一次拍

蘆竹湳社區於1964年因配合政府將北側土地劃入工業區後，古色古香的紅瓦古厝三合院聚落經過數十年的變遷而漸漸地凋零、荒廢，但也因為工業區限建所以逃過被都市更新剷平的命運，現今在社區居民與文化復興團隊的努力下，傳統歷史與建築慢慢的回到了人們的視野中。

2023-01-29 09:00