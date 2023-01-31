沒有肉肉一樣美味不減分！桃園「Monday蔬食料理 」健康又美味 來這吃就對

現代人養生意識抬頭，都曉得肉類攝取不宜過量，適時適量地補充一些蔬食可以讓營養更均衡、身體更健康，所以今天想要跟大家分享一間我近期發現、相當優秀的蔬食料理餐廳，它位於桃園的大有路上，店名叫做「Monday蔬食料理」，不同於傳統的素食餐廳，這裡的餐點雖沒有肉⋯⋯卻色香味俱全，吃得到義大利麵、漢堡、燉飯、墨西哥烤餅之類的美味餐點，而且當天我跟朋友吃過以後都覺得一點也不像刻板印象中的素食，每道都很可口，本文就跟你們分享當天我們吃了什麼。

Monday蔬食料理

地址：桃園市桃園區大有路648號

電話：(03)317-0202

營業時間：平日 11:00 ~ 14:30跟17:00 ~ 20:30／週末 11:00 ~ 21:00

公休日：禮拜三

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083979221136

Monday蔬食料理位於「全聯福利中心桃園大有店」的正對面，路邊停車格還不少，聽說業者當初把這間餐廳開在這裡就是想說消費者們去全聯採買完以後可以順便過來品嚐美味的蔬食的料理，慰勞一下自己出門添購生活所需用品的辛勞～♪

然後店名會取個「Monday」，其實想表達的就是即使大家無法天天都吃蔬食或素食，但一禮拜可以安排個一天是不吃肉、只吃蔬食的，但當然不一定只限定禮拜一啦！你們想挑哪一天來吃都沒有問題。

入內以後整個用餐環境溫馨、舒適，雖然一樓空間看起來沒有到很大，不過其實二樓還有座位，所以實際上可以容納的客數還算不少。

很喜歡一整片木質地板結合木質桌椅的視覺效果，然後採光明亮的部份也很加分。

很喜歡靠牆那區的座位，不但有柔軟的靠背，椅背還可以隔成一個一個開放式包廂的感覺，更棒的是餐桌下方還有插座可以供客人充電唷！

這一區可以看到牆上繽紛可愛的插畫，是以蔬食為主題所設計的唷～

p.s.當天我是跟朋友約上午11點就來用餐，所以有拍到店內的空景，其實後來吃到12點左右店內生意就非常好，幾乎呈現客滿狀態

如果一個人前來用餐的話，也可以選擇坐在吧檯區的座位。

菜單提供大家做個參考。

這是另外一頁，其實我覺得定價真的不算很貴，跟一般平價的義式餐廳或有供應餐點的咖啡廳差不多。

另外這個是冬季才推出的新品～「墨西哥辣丸子麵」以及「麻辣香腸辣椒麵」，兩種乍看之下都很不像蔬食，但天冷吃這香香辣辣的料理感覺整個人身子都會暖了起來，非常過癮。（這次我也點了其中一款來品嚐，辣度是可以客製化調整的）

當天我跟朋友點了這樣一桌的餐點，有義大利麵、有漢堡還有香噴噴的炸物拼盤，然後我們也點了比較健康取向的生菜水果沙拉，吃完之後飽足感十足，而且口味也讓我們很滿意，都給予高度的好評。

【未來肉漢堡 260元】

首先看到這一份是我個人五顆星指數推薦必嚐的「未來肉漢堡」，可以選擇要搭配香甜微嗆的蜂蜜芥末醬還是酸中帶點辛味的莎莎醬都可以～

凡點漢堡系列的餐點都會提供客人一副PE薄膜手套，不用擔心吃完以後會滿手都髒髒黏黏的。

這裡的漢堡比例很完美，除了「未來肉」以外還吃得到很大片的美生菜、蕃茄、半融的邪惡起司片，然後蜂蜜芥末甜得恰到好處，不會膩口，烤過的漢堡麵包帶點微微的焦脆感，完全符合我的喜好。

這個就是傳說中的「未來肉」啦！乍看之下其實外觀跟一般葷食的漢堡排沒有太大的差異，不過其實主要是以豌豆、大豆、小麥之類的成份所製成，咀嚼起來的口感還蠻Juicy的，閉上眼睛咀嚼真的像是在吃一般的漢堡排差不多，出乎意料之外的好吃耶！！！

旁邊附的薯條也是我喜歡的那種，香酥、表面帶點粗糙感，油都瀝得很乾，完全不膩口。

這裡的主餐都可以加99元升級成獨享套餐，或者加149元升級成療癒套餐，前者會有特選沙拉跟湯品二選一、每日特選甜點以及一杯飲料，後者就是另外再多一份「炸物雙拼」。

這個就是套餐的沙拉，搭配了爽口的和風醬，酸酸的滋味相當刺激食慾。

玉米濃湯的濃稠度我覺得剛剛好，香醇的奶味搭配上鮮甜的玉米粒，風味不錯。

【鳳梨奇異果汁｜水蜜桃冰茶】

這邊套餐附的飲料基本上是紅茶、文山包種茶、美式咖啡三選一，但也可以加價換成其他飲料，像我們這次是換成「鳳梨奇異果汁」跟「水蜜桃冰茶」，前者果汁純度很高，酸酸甜甜的很爽口，後者茶香味結合了水蜜桃的香甜，也還不賴。

【麻辣香腸辣椒麵 190元】

再來這一份是口碑不錯的新品「麻辣香腸辣椒麵」，其實我跟我朋友都不算很能吃辣的人...但在店員大力推薦以及她告知辣度可以調整的情況下，我們點了一份辣度最低的版本！

這一份餐點裡頭一共加入了燈籠辣椒、糯米椒和花椒，燈籠辣椒辣度不高但香氣逼人，糯米椒幾乎完全不辣，味道跟青椒有點像，然後花椒香香麻麻的，交織出了不同層次的香、辣、麻，然後也有加入玉米筍、小黃瓜等時蔬以及素的香腸。

麵條的部份口感還蠻有彈性的，不是軟趴趴的那種，伴著各種食材一起入口咀嚼，香辣夠味，喜歡重口味的朋友一定會愛不釋手的～

【優格生菜水果沙拉 90元】

因為想多吃一點新鮮的蔬菜、水果，所以當天我們還單點了一份「優格生菜水果沙拉」！一次可以吃到鮮嫩的蔬菜以及火龍果、水梨等多種當季水果。

其實上桌的時候看到滿滿的百香果優格醬有點傻眼，想說醬會不會淋太多了一點...但實際一吃，他們的醬調得很好，不會太酸也不會太膩，滋味意外爽口呢～

【薯條派對 200元】

然後我們還點了一份「薯條派對」，一次可以吃到脆薯、薯格格、薯球以及洋芋片，然後沾醬有蕃茄醬跟蜂蜜芥末兩種。

其實這四種以馬鈴薯為原料製成的炸物我都很喜歡，不過其中最讓我驚豔的是那個現炸的洋芋片，薄脆的口感令人欲罷不能，然後又不會像一般密封包裝的洋芋片那麼鹹，比較吃得出馬鈴薯的天然原味。

最後上桌的是套餐的每日特選甜點，首先看到這份是我點的提拉米蘇。

嗯⋯⋯雖然它不能說是很經典、很道地的那種提拉米蘇（可能因為是素食的版本所以做了些調整），但口感軟軟綿綿的，也是香甜可口、充滿可可粉的香氣。

另外一款甜點是看起來樸實無華的奶酪，雖然沒有另外佐上什麼醬汁或配料，但濃郁的奶香加上滑嫩的口感，我覺得是屬於非常美味的奶酪唷～

以上就是這次的分享，真心覺得如果蔬食料理的餐廳都像這家這麼美味的話...不要說一禮拜只吃一天，要我吃個三、四天也完全沒有問題，如果你們對蔬食料理的印象還停留在口味過於清淡、雖然健康但不會好吃到哪裡去的話，我相信這間「Monday蔬食料理」應該可以顛覆這樣的刻板印象，有機會的話不妨實際來品嚐一次看看吧～

Monday蔬食料理

地址：桃園市桃園區大有路648號

電話：(03)317-0202

營業時間：平日 11:00 ~ 14:30跟17:00 ~ 20:30／週末 11:00 ~ 21:00

公休日：禮拜三

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083979221136

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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