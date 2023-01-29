懷舊聚落找年味！ 紅磚「蘆竹湳古厝」手提蘿蔔燈籠過不一樣的元宵

【圖／文：行遍天下】

蘆竹湳社區於1964年因配合政府將北側土地劃入工業區後，古色古香的紅瓦古厝三合院聚落經過數十年的變遷而漸漸地凋零、荒廢，但也因為工業區限建所以逃過被都市更新剷平的命運，現今在社區居民與文化復興團隊的努力下，傳統歷史與建築慢慢的回到了人們的視野中。

▲每個轉角的有趣細節都會讓人忍不住駐足拍照。

▲以在地生活故事為本描繪一系列古色古香的壁畫。

▲最新推出的實境遊戲結合解謎任務用全新方式感受古厝風情。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）

在此可以租借旗袍穿梭在錯綜複雜的巷弄，欣賞各種趣味壁畫，把玩民國初期的各類古玩、遊戲、彈珠台，或者悠閒的在陶藝咖啡廳中喝上一杯手沖的咖啡，而2023年是好采頭藝術祭的十週年，活動期間1/22至2/5也歡迎大朋友小朋友來雕刻獨一無二的蘿蔔燈，感受以「團圓」為主題的歡樂氣氛。

▲很有韻味的街角。

▲年節時分這裡的老房子點綴著紅燈籠，還會舉辦許多熱鬧的傳統體驗。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）

▲充滿傳統文化體驗的好采頭藝術祭可以製作可愛的蘿蔔燈。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）





景點資訊

蘆竹湳古厝

地址：苗栗縣頭份市蘆竹里15鄰191號

電話：037-628-187

網址：luzhunan.com.tw

時間：08:00-17:00（週二公休，但古厝可自行參觀）

消費：體驗與桌菜需要事先預約客製化，團體純參觀酌收場地清潔費300元/台。





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