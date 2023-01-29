快訊

雙語=國際觀？ 從俄烏社群戰 拆解Z世代的國際互動力

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

西濱撞見「黃色小鴨」怪車開上路 內行人曝：一輛要30萬！

懷舊聚落找年味！ 紅磚「蘆竹湳古厝」手提蘿蔔燈籠過不一樣的元宵

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

蘆竹湳社區於1964年因配合政府將北側土地劃入工業區後，古色古香的紅瓦古厝三合院聚落經過數十年的變遷而漸漸地凋零、荒廢，但也因為工業區限建所以逃過被都市更新剷平的命運，現今在社區居民與文化復興團隊的努力下，傳統歷史與建築慢慢的回到了人們的視野中。

▲每個轉角的有趣細節都會讓人忍不住駐足拍照。
▲每個轉角的有趣細節都會讓人忍不住駐足拍照。

▲以在地生活故事為本描繪一系列古色古香的壁畫。
▲以在地生活故事為本描繪一系列古色古香的壁畫。

▲最新推出的實境遊戲結合解謎任務用全新方式感受古厝風情。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）
▲最新推出的實境遊戲結合解謎任務用全新方式感受古厝風情。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）

在此可以租借旗袍穿梭在錯綜複雜的巷弄，欣賞各種趣味壁畫，把玩民國初期的各類古玩、遊戲、彈珠台，或者悠閒的在陶藝咖啡廳中喝上一杯手沖的咖啡，而2023年是好采頭藝術祭的十週年，活動期間1/22至2/5也歡迎大朋友小朋友來雕刻獨一無二的蘿蔔燈，感受以「團圓」為主題的歡樂氣氛。

▲很有韻味的街角。
▲很有韻味的街角。

▲年節時分這裡的老房子點綴著紅燈籠，還會舉辦許多熱鬧的傳統體驗。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）
▲年節時分這裡的老房子點綴著紅燈籠，還會舉辦許多熱鬧的傳統體驗。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）

▲充滿傳統文化體驗的好采頭藝術祭可以製作可愛的蘿蔔燈。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）
▲充滿傳統文化體驗的好采頭藝術祭可以製作可愛的蘿蔔燈。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）

　

景點資訊

蘆竹湳古厝

地址：苗栗縣頭份市蘆竹里15鄰191號

電話：037-628-187

網址：luzhunan.com.tw

時間：08:00-17:00（週二公休，但古厝可自行參觀）

消費：體驗與桌菜需要事先預約客製化，團體純參觀酌收場地清潔費300元/台。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 美景

延伸閱讀

彰化田中年貨大街開市 15萬抵用券天天送

金門模範街大紅燈籠高高掛 濃濃年味登場

三芝國小樂齡書法班贈春聯 為社區增添年味

埔里森林逐燈祭28日登場 日本學生繪燈籠慶友好

相關新聞

懷舊聚落找年味！ 紅磚「蘆竹湳古厝」手提蘿蔔燈籠過不一樣的元宵

蘆竹湳社區於1964年因配合政府將北側土地劃入工業區後，古色古香的紅瓦古厝三合院聚落經過數十年的變遷而漸漸地凋零、荒廢，但也因為工業區限建所以逃過被都市更新剷平的命運，現今在社區居民與文化復興團隊的努力下，傳統歷史與建築慢慢的回到了人們的視野中。

新竹城隍廟深夜寵物友善居酒屋 季節限定「月見生鹿肉」開賣

位於新竹城隍廟靜謐巷弄中的【一心隱食堂】日式居酒屋，不僅可盡情大啖山珍海味，也是一間寵物友善餐廳還能與毛小孩共度一段美好「食」光！倘若現在前來還可享用日西合併的限定新品「月見生鹿肉 」，喜愛嘗鮮的朋友萬萬不可錯過！

寶山水庫半日遊！「沙湖壢咖啡館＋漣漪書屋」竹林深處、湖景第一排，享受書香湖景不限時

udn走跳旅遊／Mika 我很少來新竹寶山，這次來才知道原來這裡這麼美！光是寶山水庫就夠逛半天了，加上竹林深處 湖景第一排 磚瓦老宅的沙湖壢咖啡館+漣漪書屋，充滿書與咖啡香，還有湖景可以看，重點

新竹人氣韓食再現經典！搖滾飯捲、水源肋排炸雞 美味讓人直呼：瑪希妲

誰說新竹是美食沙漠，鄰近竹科園區的關埔商圈就有間眾多饕客都推薦的人氣餐館【瑪希妲韓式餐酒館】，除了有多款韓式炸雞口味外，搭配的鍋物、飯捲、韓式烤串都有著外頭吃不到的美味！

湖口超人氣手工鮮肉包！「賴家上海手工鮮肉包」現桿現包、每日限量

udn走跳美食／踢小米 賴家上海手工鮮肉包在湖口可是有超強人氣，每天早上都可以看到大排長龍的人潮。他們家最大的特色就是麵皮現桿現包，口味上也有許多選擇。菜肉綜合是最受歡迎的口味，有菜又有肉，

被橘樹環繞的浪漫玻璃屋　走入橙香森林莊園享午後時光

過年期間例行性的拜訪親友與拜廟招財，年年如此都過膩了，今年不妨換個親近大自然又能討個大吉大利好彩頭的遊程，山野登高、夢幻橘子園採果、美拍踏青三個願望一次滿足！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。