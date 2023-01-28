新竹城隍廟深夜寵物友善居酒屋 季節限定「月見生鹿肉」開賣

隱身在新竹城隍廟靜巷中的「一心隱食堂」，以親民的價格主打串燒、丼飯、生魚片等日本料理，秉持著感恩的初心款待各位饕客的味蕾，且開放毛小孩一同入內共度美好「食」光，希望來訪飼主在享用美食之餘還得以交流彼此的照顧秘訣，呈現可拉近人與人之間距離的暖心美食饗宴。

▲格局寬敞且散發濃濃日式氣息的用餐空間，讓人從進入店內的那一剎那就備感溫馨。

▲仿日本街道打卡牆，聚餐結束非常適合於此合影紀念。

▲萌度破表的店寵，還請大家勿隨意餵食。

▲萌度破表的店寵，還請大家勿隨意餵食。

起初學習中餐的師傅，在一次的偶然下，因喜愛日本的料理節目進而踏入日本料理的世界當中，於學習的過程中除了請教其他專業師傅之外，也不斷自行摸索、鑽研更多日本料理工藝。從醬料到食材挑選都親自挑選、調製，以滿滿的心意呈現獨具溫度的美味佳餚，成功擄獲許多饕客的心和胃，創立至今已邁入第四年。

▲店內黑板公告著每日限定的隱藏版料理。

料理的餐點包含前菜、手卷、生魚片、握壽司、丼飯、捲壽司、烤物、炸物、丼飯、炸物、湯品、鍋物等多元品項，其中又以「紅燒季節魚」、「綜合生魚片」以及配佐秘製醬料的烤物為招牌；若現在親臨食堂，則另可品嚐限定新品「月見生鹿肉」！喜愛嚐鮮的朋友可別錯過！

▲內用可無限續熱茶。

紅燒季節魚

店內料理所需的魚獲皆為老闆親自到魚市場購入，並依照各魚種的肉質特性選擇適合的烹調方式，每一時期前來都有不同的鮮美滋味可解鎖；而這道以特調日式風味醬製成的日式紅燒魚，此次選用鮭魚做烹調，運用鮭魚獨有油脂令整體口感更為柔順，鹹甜交織的滋味在寒冷的冬季點上一份絕對溫暖萬分！

綜合生魚片

照片中的魚種是由師傅親自到魚市場帶回的漁獲，其中以鯖花魚、鰹魚搭配鮭魚的呈現大飽口福的「綜合生魚片」，讓饕客味蕾除了得以流淌在鮭魚細膩油脂之外，另可透過軟嫩滑口且淡雅的鯖花魚、鰹魚獲得清爽感受。

▲每期店內選用的新鮮魚獲詳細資訊可參閱【一心隱食堂】粉絲專頁公告。

隱藏版料理｜蒲燒鯛魚壽司

不同於普遍的蒲燒鰻魚，以口感清爽的鯛魚取而代之，並將它包覆成為捲壽司型態，讓人一口就能吃到生菜、蒲燒鯛魚和Q彈米粒，呈現層次豐富且更為爽口的蒲燒風味佳餚。

烤物｜明太子雞肉串、七里香、烤大腸、柚子胡椒雞肉串、剝皮辣椒牛肉串

由師傅自製烤醬醃製而成的各式烤串，從左至右分別為明太子雞肉串、七里香、烤大腸、柚子胡椒雞肉串、剝皮辣椒牛肉串，香氣逼人的過癮鹹香搭配沁涼啤酒、清酒夜間限定的幸福。（酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。）

季節限定｜月見生鹿肉

使用澳洲進口養殖鹿肉取代傳統牛肉，並融入無花果Tabasco醬、日式和風醬、生洋蔥，呈現酸甜交織的爽口滋味，為今年推出的季節限定新品，喜愛嚐鮮的朋友可要把握機會前來享用！

▲生鹿肉的保存、料理方式均經過嚴格的審核把關，風味鮮甜、不感一絲羶味。

▲將鹿肉上方的醃製蛋黃戳破，並充分與鹿肉、醬汁、生洋蔥拌勻，口感不僅更為滑順，原本的酸度也變得較為溫潤。

餐點品項多元，且每日都有驚喜等待你來驚艷胃蕾的一心隱食堂，不單可在道道滿載心意的暖心佳餚中獲得慰藉，溫馨又愜意的用餐氛圍更讓每位來訪顧客都留下一段難忘的美好回憶，正在尋覓聚餐好所在的朋友可別錯過！

一心隱食堂

店家地址：新竹市北區仁德街2-1號

店家電話：035280855

營業時間：17:30～24:00（最後收客23:30）

粉絲專頁：https://bit.ly/3iT46Mk

※每週一固定公休

※營業時間異動請參閱粉絲專頁公告





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