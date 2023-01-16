免費親子景點！「泰雅原住民文化產業園區」體驗溫泉煮蛋、活水泡腳池、親子公園和2層樓文化館

週末免費親子景點！

這裡假日這好熱鬧，根本是小型簡易版的清水地熱，園區除了能體驗溫泉煮蛋、活水泡腳池，親子公園有溜滑梯、滑索和沙坑，不想待戶外也有兩層樓文化館，同樣免費參觀，二樓螢火蟲隧道挺美滴～

泰雅原住民文化產業園區 在哪？

泰雅原住民文化產業園區在苗栗泰安鄉，直接Googlemap導航比較快，園區沒有附設停車場，可以找白線或產業道路邊臨停，不要擋到遊客路就好，假日建議早點來，不到中午已經停到很遠了。

煮蛋/溫泉泡足：每週六、日與國定假日10:00~16:00

親子公園：24H 開放入場

泰雅文物館：每周二～週日9:00~17:00

停好車直奔去租借竹簍！

現場除了提供租借竹簍，還有賣雞蛋、養生蛋、馬告香腸、飲料、鹹豬肉和雞蛋糕，就算來這沒體驗煮溫泉蛋，也有小攤販賣小吃點心，聽到有遊客說雞蛋15元/顆很貴，依現場蛋價為主。

租借竹簍

現場竹簍可租借，分成小竹簍可煮4~5顆、大竹簍煮8~10顆，除了租金還需付押金200元，歸還竹簍可退回押金。

租大竹簍50元、小竹簍30元

煮蛋注意事項

園區可煮蛋時間，只有假日兩天與國定假日，早上十點開始到下午四點，遇到雨天會暫停，雨天建議先電話詢問，才不會白跑一趟，煮蛋池只有一個，只能煮蛋也只能用傳統竹簍，一般家庭根本不會有，所以一定要來租啦～

現場只有一個煮蛋池，早上九點水溫還不夠，已經有遊客放著慢慢煮，聽說午後來都要排隊卡位。

煮約10多分鐘就差不多熟囉！我的竹簍有點重，我把整盒洗選蛋都放進去，煮好的蛋可放到旁邊水龍頭沖降溫。

只要到可煮溫泉蛋的地方，就一定要來體驗一下，溫泉蛋吃原味就很香～

逛了一圈園區，周邊維護的很乾淨，旁邊有垃圾桶，大家都做好垃圾不落地。

一早來的好處就是能拍到空景，紅燈籠涼亭也很好拍呢！

泰安溫泉．上島溫泉

溫泉水質清澈，泉溫約46.3度，PH約7.9屬於中性溫泉，露在地表溫度在25度到49度之間，要進入溫泉池前要先沖腳，旁邊有一個沖腳池。

溫泉泡腳池

可能天氣太冷，溫泉池雖然很乾淨，但是溫度不太夠，越靠近煮蛋池水溫越不高，活水處就比較熱一點，早上十點才開放入池喔～

看著活水溫泉不停湧出，真的好療癒呢！

泰安溫泉 望樓

這個高台望樓禁止攀爬！立牌有特別介紹，這是以前泰雅族用來防禦敵人的第一防線。

親子公園的泰雅族小人偶，穿著泰雅族圖騰裝飾～太可愛了啦！

雙面魔石子溜滑梯

WAKHUL親子公園有溜滑梯、滑索、盪鞦韆與沙坑，大座溜滑梯也穿上圖騰衣，下方皆有鋪置軟墊，不用怕速度太快溜下來受傷。

左右有兩座不同溜滑梯，一座是長磨石子溜滑梯適合大小孩，寬溜滑梯較短適合小小孩。

兩種溜滑梯都體驗看看！弧形磨石子溜滑梯有快～挺刺激。

公園的滑索也很熱門！

翹翹板．盪鞦韆

滑索

滑索是最熱門的公園設施！咻一下就飛到底，大人小孩玩的不亦樂乎。

公園後方還有一區小沙坑！

泰雅文物館

體驗完泡腳、煮溫泉蛋與親子公園，接著來參觀免費的文化館，展示了許多有關泰雅族文化，常設館、特展區、工藝品區、森林體驗大自然…等，假日有時會有展演節目，舞蹈表演、吉他自彈自唱、歌舞表演..等，特別提醒：館內禁止飲食。

很俱代表的泰雅族織品。

泰雅族人以前的生活，像是刺魚文化。

二樓森林體驗區挺有趣！有白天晚上兩種森林，還有介紹特色植物。

躲在牆角的山豬、山羌好像喔！

夜間螢火蟲隧道

夜間森林體驗也很美！這條螢火蟲隧道，雖然很短程卻很加分，原本很靜態的文化館，走到二樓生動許多。

拍起來真的挺美！

＊泰雅原住民文化產業園區，免費入園加上免費停車，提供溫泉蛋池、溫泉泡腳池、親子公園與泰雅文化館，很適合週末一家出遊來走走，建議早點到越晚人越多，我九點多就衝到園區，結束還能去附近採草莓和清安豆腐街喔！

泰雅原住民文化產業園區

電話：03-7941805

地址：苗栗縣泰安鄉46之3號

煮蛋/泡足時間：每週六、日與國定假日10:00~16:00

親子公園：24H自由開放入場

泰雅文物館館：每周二到每週日9:00~17:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/TAYALMUSEUM

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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