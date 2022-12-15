1.5萬坪「全台最美圖書館」12/17開幕！蔦屋書店 ＋ 星巴克進駐，未來還有影城美食街

跟著 金魚豆花吃上隱 於 2022-06-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 JiNHer 今鶴-義式餐館、新瓦屋客家文化保存區、 厚食聚落 。 大家好！我們是金魚豆花🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ 是兩位在新竹唸書的愛吃大學生 也很喜歡探索任何好玩好逛的地方 接下來就是今天の推薦👇👇

2022-12-03 10:00