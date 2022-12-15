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1.5萬坪「全台最美圖書館」12/17開幕！蔦屋書店 ＋ 星巴克進駐，未來還有影城美食街

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／桃園市政府文化局提供
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歷經四年的打造，「全台最美圖書館」之稱的桃園市立圖書館新總館終於將於12月17日開幕試營運了！十層逾百萬本藏書，不僅如此，還有Tsutaya Bookstore蔦屋書店星巴克進駐，未來還更狂將有影城，打造桃園一日生活圈，將有助桃園生活圈永續性發展！

圖／桃園市政府文化局提供
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「桃園市立圖書館新總館」不論外觀與室內設計都令人驚艷，由郭自強建築師事務所與株式會社梓設計國際團隊一同打造，過去像是東京奧運主場館、日本東京羽田機場都是出自團隊之手。因此，讓室外館從大屋簷搭配植栽形成「綠色螺旋」(Green Spiral) 的環繞式平台；再加上Low-E複層式玻璃行程「環保外皮」，有阻絕熱島的效應。至於內部則有全透玻璃窗增加採光，還有圓錐狀環保節能形成通風採光井(Eco Tube)，陽光灑進室內超級美。

圖／桃園市政府文化局提供
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至於桃園總管佔地將近1.5萬坪大小，全棟樓層共有十層，包含地下二樓、地上八樓，全館將有近百萬本的藏書，幾乎全部類別的書籍與影音資源都能找得到（包含新書展示、樂齡閱覽叢書、嬰幼兒與親子讀物、青少年書籍、多元文化書、語言書與影音串流等），除了原先設施外，一樓還有日本最知名文青書店「Tsutaya Bookstore蔦屋」及連鎖咖啡廳星巴克進駐等。最後，預計明年還將有影城進駐，打造全新型態桃園生活圈，結合圖書、影城與美食等。不要猶豫囉，12月17日中午12點正式對外開放，快揪團家人朋友一起去桃園新總館挖寶吧！

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