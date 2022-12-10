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桃園跨年晚會「MIX MATCH」混搭秀+韓國女團「VIVIZ」重磅演出

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2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會12/31在高鐵桃園站盛大開唱。　 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會12/31在高鐵桃園站盛大開唱。　 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」將於111年12月31日晚間7時在高鐵桃園站前廣場盛大開唱，桃園市政府觀光旅遊局表示今年將推出演唱會規格的跨年晚會，以「SHOW TAOYUAN 秀桃園」為主題，結合視覺和聽覺饗宴的跨年大秀，晚會內容主打「MIX MATCH」混搭秀，主持人則再度由黃子佼與元氣女孩宇珊擔綱，準備SHOW翻桃園！重量級嘉賓之一重磅韓國女團「VIVIZ」即將強勢來桃，擔任跨年晚會壓軸，帶來一系列俏皮可愛的舞曲，陪粉絲一起倒數迎新年！

▲演出嘉賓－丁噹。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲演出嘉賓－丁噹。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園跨年SHOW驚喜 韓團跨海演出

隨著防疫政策放寬，民眾出遊及參加戶外活動的意願提高，市府觀旅局為了要給在家悶久了的民眾一個最棒的跨年體驗，除了邀請二度聯手擔當桃園跨年晚會主持人的黃子佼及宇珊，特別規劃「MIX MATCH」混搭秀，民眾可以在今年桃園跨年晚會上看到由男團Ozone、女團PINK FUN、「偶像劇歌姬」丁噹、「MP回憶殺」蕭秉治、鼓鼓、「嘻哈R&B」熊仔、J.Sheon、同理、「療癒系歌手」宇宙人、白安、「電商女王」瑪菲司等知名藝人組合演出，更跨海邀請韓國女團「VIVIZ」擔綱桃園跨年壓軸，全台僅此1檔，陪民眾倒數，在精采的煙火中一起迎接新年，跨後還有「鄉民女神」吳卓源帶來最紮實有料的跨年大秀！另外，國立體育大學武術隊也將在晚會中進行表演，也讓晚會節目更加精采，歡迎民眾踴躍參加。

▲2023 Show桃園跨年晚會，演出嘉賓陣容堅強。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲2023 Show桃園跨年晚會，演出嘉賓陣容堅強。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園/中壢免費接駁車 機場捷運41小時不收班

今年跨年晚會特別提供2線「免費」跨年接駁專車，分為桃園線（紅線）及中壢線（綠線），自31日晚間6時營運至翌日凌晨2時，前往會場的民眾可分別至桃園火車站（後站）或桃園客運中壢公車站（至A21站轉乘機捷）搭乘，「機場捷運」也將推出41小時不休班服務，讓民眾盡興瘋跨年。

此外，民眾還可透過「高鐵」、「市區公車」搭至A18高鐵桃園站，如需開車前往，從國道2號「大竹交流道」下，走臺31線省道，並依交通指示牌行駛至會場。觀旅局提醒，12/31當日會場周邊將進行道路交通管制，請開車民眾出發前先至活動官網查詢交通管制相關訊息。

晚會有得吃有得拿 官網活動揪你抽 VIP PASS

晚會當天，會場將設置10公尺長的光隧道讓民眾拍照打卡，另也有參加IG互動活動兌換限量發光扇及活動贈品，另規劃美食攤位，讓民眾有得吃有得拿。此外，在晚會前，官網將推出抽「VIP Pass」活動，民眾於12月9日至12月15日至官網完成指定任務，即可獲得抽獎機會，限量10名（每人可得2張VIP Pass），中獎者於活動日可至會場服務台領取VIP Pass即可進入舞台前VIP區近距離感受藝人演唱魅力。

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」全程將由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園FB」進行直播，歡迎民眾收看。更多晚會資訊將公布在「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」官網及「樂遊桃園FB」。

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跨年 中壢 高鐵

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