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專賣雲南特色料理！市場小攤車搬到店面．手抓簸箕飯、牛干巴、牛扒烀是什麼？

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

來米干戰區不吃米干？！

多民族融合的地區，特色小吃特別多，尤其是忠貞市場有多樣雲泰、印尼料理，今天不介紹我愛的米干，這家從傳統市場小攤車，搬到店面經營的雲南小吃，像是手抓簸箕飯、牛干巴、牛扒烀⋯⋯都好特別～

阿鐵妹 在哪？

阿鐵妹店址在桃園平鎮中山路上，在忠貞市場外圈，與連鎖店阿美米干同一條，斜對面是八妹婆婆，附近有多家收費停車場，停車不是問題。

  • 地址：桃園市平鎮區中山路21號

  • 平日7:00～15:00/17:00–20:00、假日7:00～20:00

  • 公休：每週二

除了可店內點菜來吃，現場也有四種雲南料理真空包可買。

阿鐵妹 菜單

這有米線與米飯，就是沒有賣米干！菜單多種雲南特色料理，光看菜名真的是霧嗄嗄，什麼牛干巴？牛扒烀？不然就拿有照片的菜單來看，桌上也有提供檸檬汁、辣椒醬可添加。

涼拌木瓜絲

先點盤雲南涼拌木瓜絲開胃，雲南口味的木瓜絲，整體比較清爽，沒有泰味那麼酸辣，加上一些碎花生點綴提味，很適合墊墊味。

原味牛干巴切片

這一盤牛干巴切片要100元！看起來就像台灣牛肉乾，處理過的牛肉先醃再烘烤，和牛肉乾作法也差不多，一整片吃起來有點乾，雖然越咀嚼越香，但這盤真的太乾了～

阿鐵妹特製簸箕飯

吃雲南料理怎能少點手抓飯！現代竹編美耐皿取代傳統竹編籃，特製的簸箕飯有蘿蔓生菜、黃瓜條、涼拌檸檬牛干巴絲與紫糯米，可單吃也能自已組合，這一份盤份量不小，適合多人點來分著吃，涼拌檸檬牛干巴撥成絲，加點洋蔥絲、檸檬汁、白芝麻與香菜點綴，比剛才的原味牛干巴切片好吃，至少開胃沒那麼乾。

蘿蔓葉生菜加小黃瓜、涼拌檸檬牛干巴和紫糯米飯一起吃，先是生菜的爽脆感，接著是酸辣牛干巴，紫糯米風味都被牛干巴搶走，加點澱粉吃才有飽足感，整體吃起來挺有特色又清爽。

牛趴呼

牛趴呼可選粑粑絲或米線，看起來就像台灣清燉牛肉湯，除了牛腱肉還有幾條牛肚，很少看到那麼淺色的牛肚，淺嚐一口湯味挺清爽，加點檸檬汁有越南河粉的影子，來點辣更有味道。

牛腱肉軟度適中，這碗沒有幾塊要細細品嚐。

*特製的簸箕飯滿特別很清爽，加上紫糯米吃完也有飽足感，來忠貞市場吃米干吃膩？可以來阿鐵妹試試不同風味。

阿鐵妹

電話：03-4567772

地址：桃園市平鎮區中山路21號

營業時間：平日7:00～15:00/17:00–20:00、假日7:00～20:00

公休：每週二

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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