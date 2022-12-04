一日豆花師傅體驗！苗栗老屋美好時光「街村市集」　12/10熱鬧停留腳步

穿龍豆腐坊10週年了！12月10日將在苗栗縣公館鄉擴大辦理「穿龍偕街看Ⅲ」活動，集結苗栗在地青年和堅持友善耕種農友共同響應的街村市集外，還規劃水圳導覽、下田割收紫米、倒吊米和豐盛的田園午宴，跟著《來吧！營業中》的腳步，到穿龍豆腐坊體驗擔任一日豆花師傅。

熱鬧的街村市集。圖片／穿龍街村提供

今年第4棟老屋「宜移生活適物所」重修落成，為「念舊的人」準備限量100個名額，於11:00、13:30、14:30帶家中充滿回憶卻被閒置的舊盆器到現場，植入綠苗新生命。傍晚將為其舉行開幕儀式，和街坊鄰里一起點亮街村路燈。

揮別疫情，到苗栗公館穿龍街村來場慢遊之旅，逛市集、親自然、手作DIY，聽穿龍街村這10年的故事。

《來吧！營業中》一日手作豆花體驗

穿龍豆腐坊美味的本土黃豆豆花。圖片／穿龍街村提供

參加活動就要有吃、有玩、還要買！這次街村市集有來自苗栗各地有機及友善農產品、重視綠色消費的天然日用品、跟著四季時令變化的手作甜點等多樣攤位，在這裡可以慢慢逛、細細看。

喜歡DIY的民眾可以報名參加豆花DIY，連知名綜藝節目《來吧！營業中》都慕名來體驗過，在上午10點和下午2點半各有場次，自己動手做，滿滿成就感。

老屋活化第4棟完工 宜移生活適物所

水圳上的老屋-穿龍豆腐坊。圖片／穿龍街村提供

94友善小鋪。圖片／穿龍街村提供

從2010年在穿龍圳上開始整修老屋，2012年以100%台灣本土黃豆製作豆腐的「穿龍豆腐坊」開張，接著陸續整修了販售在地有機友善農產「94友善小鋪」和提供青農與農場志工住宿的「78小聚點」。

如今，打造成為作物健康中心的第4間114號老屋「宜移生活適物所」也完工落成。

114號老屋-宜移生活適物所。圖片／穿龍街村提供

什麼是「作物健康中心」呢？除了不定期邀請土壤、植物醫學、園藝、生物機電等專家開辦各類工作坊辦理講座外，可協助有機和友善農耕的農友和喜愛花草的訪客，提供各項植物栽培的知識與要領，並推薦各類有機適用的農業資材資訊。

宜移生活適物所。圖片／穿龍街村提供

114號老屋「宜移生活適物所」前身為福基中藥行，年久失修破落髒亂的佇在街上，經過志工多次合力的清理，於2019年年底先將屋頂修復完成，2020年設計師及木工師傅陸續加入修建行列。

老屋的用電將以太陽能發電，當時在網路上發起募資後，獲得多人的迴響贊助，如今這114小屋成為街村中最先使用太陽能發電的老屋，亦成為街村下個老屋活化重生綠能發電的指標。

跟著在地達人 親水圳聽故事

穿龍圳導覽漫遊。圖片／穿龍街村提供

至今182年歷史的穿龍圳，不僅為良田提供灌溉，同時供應居民所需。早期居民使用後龍溪河床地的石頭就地取材堆疊出一座座石墻，造就出石墻與水圳的特殊農田景象。

穿龍圳導覽慢遊。圖片／穿龍街村提供

如今石墻已漸不復存，但水圳卻依然潺潺的流著，在地達人將帶領民眾來一趟水圳之旅，講解水圳對環境、生活及農田有著什麼密不可分的關係，除了聽土地故事，還能體驗下田割收紫米、倒吊米和施倒有機肥。水圳導覽分為上午場與下午場，對水圳歷史和自然體驗有興趣的民眾跟著達人走就對了！

相揪作伙來 見證水圳老屋的重生

穿龍豆腐開張10年，用一粒粒本土黃豆找回了記憶中的味道，12月10日相揪大家作伙來，進老屋坐坐，聽街村的故事，逛市集、親水圳、享美食，共同來見證水圳老屋的活化重生，享受在街村的美好時光。

✅ 街村市集：苗栗在地商家大集合！有機友善農產、當季時令甜點、永續手作小物...應有盡有✅ 水圳導覽：延180年穿龍圳而行，下田割收黑米、倒吊米，幫土壤鋪上木屑甜甜圈✅ 豆花DIY：跟隨《來吧！營業中》的腳步，來當一日豆花師傅✅ 重修舊好：帶家中充滿回憶卻堆滿灰塵的舊盆器，到老屋植入新生命，種下和街村的新回憶

時間：12/10 （六）9:00～18:30地點：穿龍街村（苗栗縣公館鄉福基村94號）活動報名網址：https://reurl.cc/28DD9a

＼穿龍街村玩法懶人包 不藏私告訴你／

行程① 早早出門，避開塞車10:00 體驗一日豆花師傅，鹽鹵豆花DIY11:00 沿著水圳走，聽這片土地的故事12:00 眺望田園風光，在大自然中享用午餐13:30 吃飽喝足市集散步去14:30 到宜移生活適物所聽重修舊好故事，帶一盆植栽，種下你與街村的故事

行程② 睡飽再出門，一來先開飯12:00 愜意地享用一頓田園蔬食午餐13:30 吃飽喝足來活動，體驗割紫米、倒吊米14:30 點心時間跟著師傅做豆花15:30 午後街村市集輕鬆逛

Editor／Sasa

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