餐茶搭新食感 以甜品襯托茶香與底蘊的復興沙龍
【圖／文：行遍天下】
近年餐飲有著時尚「餐酒搭」風潮，而在桃園龍潭一處閒適空間裡，經營者勾引出一種「餐茶搭」新食感，以茶為主、以甜品為輔的作法，期盼能重喚醒台灣年輕人對島內高品質「茶」的重視與喜愛。
茶．山行 第一代老闆、第二代女兒與女婿：莊榮熙、莊惠玟、王千芳
自第一代老闆莊榮熙嚴選的製茶功力創建出的好口碑，傳承與延伸至第二代女兒莊惠玟、女婿王千芳的發揚，創造出以點心凸顯茶品底蘊的「餐茶搭」的品法，從產茶重鎮龍潭扎根出發，期盼能喚回年輕人目光振興台灣茶時光。
座落在過往台灣製茶重鎮龍潭，父親莊榮熙一輩子堅持找好茶、製好茶的心從沒變過，但在進口茶衝擊、假茶混搭價格動蕩的時代演進後，也苦思該如何重振台灣茶的繁盛時光。而原本對於茶僅是「視為日常」的女兒莊惠玟在至澳洲求學的過程中，驚訝於市場上喝一口「好茶」竟是如此困難的現況，才了解自家茶品的彌足珍貴。返台後與老公攜手在龍潭展開「茶品文藝復興時代」開拓。
以打造充滿文青時尚感的品牌登場，提供傳承至父親堅持的原葉手採茶品，把茶品取名像閱讀詩集般風雅，再將深具儀式感泡茶步驟簡化，讓品茶親民帶有樂趣。更特別的是莊惠玟再加入拿手烘焙甜點，以茶為主角思考最能烘托出滋味的點心，如濃郁的萊姆酒葡萄乳酪起司蛋糕就能襯托出重烘焙茶香滋味；再如故意使用威士忌酒杯裝盛的冷泡紅茶，也能在球型冰體中品出細膩茶香氣。藉由各種茶道具、茶講座等體驗，期盼能喚醒年輕人對台灣的驕傲茶文化的重視與熱愛。
店家資訊
茶．山行 Max & Oia Tea Lounge
地址：桃園市龍潭區五福街35號
電話：0975-309-453
時間：10:00-20:00（週三休）
消費：冷泡茶與茶品200-250元、蛋糕150-200元，茶席體驗視提供茶品與上課而定
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