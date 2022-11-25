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桃園人快來賞芒！ 絕美芒花搖曳「楊梅秀才登山步道」 登高望遠山海美景盡收眼底

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳旅遊／大海愛上藍天

桃園人好幸福，不用跑遠就有美麗的芒花欣賞，推薦桃園最佳賞芒步道-楊梅秀才登山步道，現在正值芒花盛開，整個山頭都開滿銀白色的芒花，真是美不勝收。健行步道有坡道平緩水岸段-適合全家大小健行，也有挑戰級天梯步道直達大平山頂，必遊景點有青草平台、綠能平台、 蕨影步道等，這裡居高臨下，可將山海美景盡收眼底，隨手一拍都像明信片一樣美麗，列為桃園最佳賞芒步道。四季有不同的花卉欣賞，冬季有落羽松春季賞櫻秋季賞芒草，沿途可找尋涼亭旁的秀才小故事，讓旅行更添樂趣。

季節限定的美景，白茫茫的一片有如另類的雪景，仙氣爆表，超夢幻的～

挑戰楊梅天梯步道，登495階的石梯直攻大平山頂，到達綠能平台。

楊梅天梯步道完善，相當好走，中間有休息平台。

楊梅秀才步道必遊景點：蕨影教室

楊梅秀才步道必遊景點：大平山頂綠能平台。

秀才步道沿途風景秀麗，微風徐徐，讓人心曠神怡。影片分享

秀才步道不僅可以賞芒，還可以同時欣賞茶園風光與梯田美景，落羽松林、農田景致等，中間還有設置平台及涼亭休息，CP值超高。

楊梅秀才步道必遊景點：春草平台

自從發現這條步道，每年都會帶家人上山來走走，輕鬆享受登頂後的快感與涼意～

茗想亭景觀優美，這裡居高臨下，四周群山圍繞，旁邊還有茶園美景。

茗想亭故名思議，可以讓人冥想的地方，可以靜靜在此泡茶賞景放空，好不快活。

秀才步道休息站：暮色亭，秀才登山步道位於楊梅的秀才里，當地稱為秀才窩。

步道入口在天德堂旁

秀才步道登山口。

天梯步道就位在農田段上。

跟我一樣不喜歡人擠人可以來楊梅秀才步道，適合全家老少咸宜的輕鬆健身步道，輕鬆到達至高點欣賞金黃色芒花美景～

周邊美食：食一弄小館。

秀才登山步道

桃園市楊梅區秀才路845巷（天德堂後方）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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步道 美景 登山 賞芒 落羽松 桃園旅遊

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