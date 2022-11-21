漢堡王第15間「火烤美味專賣店」苗栗開幕！為何外帶新店型受消費者青睞？

面對疫情、餐飲環境不景氣，觀察外帶、外送市場逆向蓬勃發展，漢堡王台灣董事長龔國權（Kung Kuo Chuan）嗅到市場商機，一手催生出「火烤美味專賣店」，透過新型態店舖和數位化銷售模式（包括線上預訂、外送），將台灣漢堡王「用心製作、堅持火烤就是美味」的理念，成功深入到各地社區。

龔國權表示：「漢堡王是全球第二大速食品牌，經典不敗的秘密武器就是火烤美味，而『火烤美味專賣店』推出後，主攻外帶外送店模式不僅能快速展店、提升品牌知名度，團隊近年積極導入數位銷售與無接觸服務，包括官網預訂外帶取餐、門市數位點餐系統成效顯著，成功轉型應戰疫情。預計2023年將會持續拓展新據點，並積極以雙位數成長作為展店目標。」

新店型「火烤美味專賣店」有效提升坪效與消費者滿意度

華堡脆雞經典餐。圖片／漢堡王提供

發揮強項「專攻火烤美味｣自2021年底於新北林口、宜蘭羅東開出第一、二家「火烤美味專賣店」後，目前已有第15家店，不僅在連鎖速食餐飲產業裡開先例，更成為市場潮流的領頭羊。

抓準時機積極展店，漢堡王2022年展店計畫有90%以上為外帶外送「火烤美味專賣店」，其中又以桃園中華、台南永康、員林靜修和龍潭中正店表現尤其突出。

漢堡王台灣執行長黃耀忠進一步分析：「目前全台15家『火烤美味專賣店』的位置都朝向社區，因為地點條件佳、客層多元，同時有社區住戶、通勤族和學生族，外帶外送的高效率更能體現整體服務水準。加上數位化銷售模式能夠提供客人快捷便利的訂餐、取餐服務，有效提升品牌知名度。」

觀察消費者在後疫情時代越來越傾向於線上或無接觸服務，「火烤美味專賣店」推出後，營收創下佳績，已快速成長佔總體營收15%。對此黃耀忠更進一步指出：「專賣店的數位化銷售模式佔比高達70%以上，雖然實體店面坪數相較一般門店小，但坪效卻較一般門店高出80%，服務更有效率，消費者接受度高、滿意度也相對提升，整體業績更超乎預期，精準洞察消費者在後疫情時代的需求，正是策略奏效的關鍵。｣

慶祝第15家火烤美味專賣店頭份中華店開幕 限時限店優惠

漢堡王頭份中華店於11月12日試營運，為歡慶開幕，推出限時限店活動優惠： 2022年11月19日至2022年11月25日，到臨櫃單筆消費滿300元，即送一張50元現金折價券，單筆消費滿600元，送兩張50元現金折價券，以此類推。（使用方式： 2022年12月1日至2022年12月20日，到臨櫃單筆消費滿299元即可折抵，每筆消費限用一張。）

圖片／漢堡王提供

☆佔地30坪，16客席，主打火烤肉餅重磅漢堡。☆2022年11月開出苗栗頭份第一家門市。☆備註：15家據點分別位在羅東興東店、林口文化店、桃園中華店、台南永康店、高雄楠梓店、台中太平店、高雄鳳山店、中和漢生店、汐止大同店、員林靜修店、基隆仁二店、龍潭中正店、高雄瑞隆店、高雄澄清店、頭份中華店。

欣傳媒