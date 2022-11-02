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雙11加1元多1盤！84年老洋宅「貢鍋共鍋」主打客家小炒湯底，首推手工麻辣鍋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／貢鍋共鍋提供
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天氣轉涼，這時候如果能大啖火鍋絕對是最幸福的事！苗栗有ㄧ家以84年老宅改建的客家麻辣火鍋店「貢鍋共鍋」，近日成為新的人氣打卡店，現在只要消費指定餐點（牛肉滑／雞腿肉／大腸頭），直接加１元多１盤喔！絕對要去嚐鮮看看！

圖／貢鍋共鍋提供
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苗栗「貢鍋共鍋」是一家以客家麻辣為主打的火鍋店，有別於一般火鍋，是把眾所皆知的「客家小炒」研發變成火鍋湯底，完全把客家的美食文化融入火鍋之中，火鍋裡吃得到炒過的豬肉絲與魷魚。另外，麻辣控一定要點的「招牌麻辣鍋」，強調湯頭是手工熬煮，再搭配辛香料，涮肉涮菜都適合。

圖／貢鍋共鍋提供
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圖／貢鍋共鍋提供
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而說到餐廳內外觀，貢鍋共鍋有84年的歷史，是一家歷史悠久的老式洋宅，彷彿走入40年代的台灣，一切都是那麼復古，更特別的是裝菜時，採用傳統茄芷袋，一看到絕對會想到是傳統市場的菜籃，滿滿人氣味十足。

圖／貢鍋共鍋提供
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圖／貢鍋共鍋提供
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「貢鍋共鍋」現在推出優惠囉！只要即日起至11月11日，消費指定餐點，包含牛肉滑、雞腿肉與大腸頭，同時一人低消滿額400元，直接享有超狂１元多１盤，快把握機會吃起來囉！

圖／貢鍋共鍋提供
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火鍋 客家 牛肉 麻辣鍋 復古

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