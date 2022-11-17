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高CP值！桃園「青山雲隱」百元初享用南洋風味料理，擁有超美窗景的文青質感餐廳

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

就是為了這片茶園窗景而來！龍潭中原路二段旁隱藏著一家文青風又有質感餐廳，光外型就超好拍的，裡面賣的居然是南洋風味料理，同時提供咖啡、甜點等多樣式選擇，打拋豬飯120元就有，平價就能享用雲緬料理，還可以望著窗外的茶園美景，真是小資女小確幸，招牌必點涼拌皮蛋、椒麻雞、酸辣海鮮河粉等都便宜又好吃，為桃園CP值景觀餐廳

用餐還能同時享受這片窗景，是不是超幸福的～

旁邊就是這片茶園景緻超療癒的，不用上高山，平地就能欣賞～

個人套餐120元就有，擺盤精緻還附湯，真是物美價廉～

青山雲隱店如其名：隱身在青山白雲綠油油的茶園旁景觀餐廳。

擁有大片的窗戶，採光良好，可以欣賞戶外景緻～

店家很貼心還附免費停車場，但車位不多，先到先停。

用餐前還可先到旁邊欣賞美麗的茶園，感受大自然的美好～一舉兩得～

這裡的餐點很特別，提供的是雲南米干南洋風味料理，充滿異國風情，最新DM如上，實際DM以店家為主。

我們很幸運被安排坐在窗邊的座位，用餐之餘還可以欣賞茶園，這裡的茶水自取，不收服務費

酸辣海鮮河粉 160元

喜歡吃辣的千萬不要錯過，湯頭裡有獨特南洋風味，又酸又辣，開胃爽口。

椒麻雞飯 140元，還附一碗湯和沾醬可自行調配。

椒麻雞份量還蠻多的，還附青菜，白飯，感覺CP值超高。

月亮蝦餅 140元

雲隱紹子麵 100元

涼拌皮蛋 70元，雲南大薄片 140元

滿滿的一桌是不是超豐盛的，每人平均百元初頭就能吃到異國料理。

周邊景點：龍潭大池/澎湃豆花

可從龍潭高原交流道下不用10分鐘即可到達。

青山雲隱

桃園市龍潭區中原路二段385號

營業時間：11:30–14:30,17:00–19:00（周一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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