只賣3小時！桃園「宋伯烤肉」必吃碳烤牛小排，沒事先預約吃不到

講真的，深夜才開店賣到凌晨的這種夜貓子碳烤根本就是意圖逼人吃宵夜的意思啊！沒見過這麼任性的宋伯，而且每天還給我只賣3小時，沒有事先預約還吃不到，真的是⋯⋯好喜歡這種有個性的店喔～哈哈哈哈哈。

宋伯烤肉｜交通位置

就位於忠孝東路上，大馬路旁，深夜路邊很好停車。

每天深夜10:30開賣到凌晨01:30分結束，這營業時間真的好變態，但我這個夜貓子表示喜歡。你不要以為店前面沒人排隊能有多厲害，我跟你說，大家都事先預訂，誰還跟你在現場苦苦等的啦！如果一定要現場等的話，別怪我沒提醒你，真的要等很久喔，他們會先消化之前預約的訂單才會處理你的。

一家三口看起來和樂融融，而且服務態度好親切，看攤子上擺滿籃子就知道大家都很聰明，都是預約待烤的訂單。

半夜才開賣的宋伯，其實中午就可以打電話預約了。提前幾天預約也可以，反正宋伯都會幫你登記並給你差不多來領的時間。

宋伯烤肉｜MENU

預約電話與菜單奉上，請服用。比較特別是還有牛小排啦！一般烤肉店很少見。價格我也覺得很合理，但點碳烤跟滷味一樣，會不知不覺點一堆再被總價給驚到，還是其實只有我會這樣。

食材看起來都很新鮮而且宋伯給的時間還算準確，來的時候不會等太久。

兒子負責烤肉，真的是炭火烤的啦。

我覺得宋伯烤肉不用排隊等候，只需要電話預約，時間差不多過來拿即可挺方便的。

牛小排｜NT$.90元

是真正的牛小排本人呢！這裡比較講究炭烤原味，就算調味也不會太重，就算有醃製過也是淡淡的鹹香。

牛小排裝袋前還會先切好，讓你方便吃。

耶！到現場等了差不多十幾分鐘就拿到了。宋伯的營業時間很有個性，但本人很親切呢，還會跟我聊天說笑。

我們總共點了雞皮/四季豆/牛小排X4/香菇/麻糬/甜不辣/蔥肉串X2/豬血糕/七里香/雞腿/鴨腸，花了約七百多元，第一次買炭烤花超多五百元以上的啦！真的是有失心瘋了，不過光是牛小排就點了四份快400元了，這價格真的可以理解啦。

這家招牌是雞腿、肉串、甜不辣等等⋯⋯但我覺得雞屁股也很厲害，然後麻糬也好吃。醬汁部分是淡淡鹹香中帶點微甜口感，不是屬於很重口味路線。

牛小排也很特別啊，雖然價格比較高但真的好吃又多汁。你看看烤的多麼剛好，裡面的肉質還是粉嫩嫩的，要知道炭烤有多難控制火候了。所以宋伯兒子的烤功真的很厲害，有佩服。

而且這厚度也很有誠意，宋伯有事先問要幾分熟，會根據你要的熟度去炭烤。牛肉控的朋友說很好吃，有炭烤香氣很特別。

米血糕｜NT$.10元

這米血糕刷上淡淡鹹香微甜的醬汁，很好吃。

蔥肉串｜NT$.35元

蔥給超多的，鹹香夠味也適中，不是走很重口味路線。

四季豆｜25元

自以為點一些蔬菜比較沒有罪惡感。

雞屁股｜NT$.35元

好喜歡雞屁股喔，烤的很脆口不油膩，好好吃。

雞皮｜NT$.30元

老闆還有放入青蔥添香，雞皮串就是要烤的微焦脆才好吃。但這家雞皮不是會烤很乾的那種，還保有部分雞皮的油脂跟彈性。

鴨腸｜NT$.20元

竟然有鴨腸，這個也少見，越嚼越香還帶脆，加上炭烤香氣，很可以。

麻糬｜NT$.25元

烤麻糬真的好好吃，表皮帶點焦脆感，裡面很Q帶嚼勁，喜歡。

香菇｜NT$.30元

保水度很高的香菇，吃起來爽度極高。

甜不辣｜NT$.30元

這甜不辣真的很厚實夠味，值得列入必點清單中。

雞腿｜NT$.70元

這真的是必點無誤，70元很大一隻啊！烤的鹹香入味，表皮還帶著焦色還有炭烤香氣，肉質滑嫩帶汁，好吃。只能說這一家基本無雷，烤功確實沒話說，就是營業時間真的有點難配合，畢竟吃宵夜很難瘦。

宋伯烤肉

電話：0911-204620

店址：桃園市蘆竹區忠孝東路16號

營業時間：22：30 – 凌晨 1：30（每週日公休）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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