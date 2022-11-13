超萌貓店長坐鎮！桃園「貓森咖啡」療癒午茶只要100元起，7隻店貓今日誰輪班？

貓主子日常今日誰當班？

平日這天特地和資深貓奴一起來踩點！山邊森林這有間貓咪咖啡館，裡面有7隻超萌貓店長坐鎮，大家用輪班制，一早就問今日誰當班，最便宜低消飲料才100元，內用還不收服務費，附設大型停車場，平日來還有機會包場耶～

貓森咖啡 在哪？

貓森咖啡就位在桃園楊梅區東森路，在麗多森林溫泉酒店(東森會館)裡面，前面附設大型停車場，可以導航停車場楊梅區老莊路526號，和停車管理員說要到貓森咖啡，就不會收費，距離埔心火車站約14分鐘，一旁500公尺就是普勒小姐柴燒窯烤麵包，可以訂一下好吃喔～

地址：桃園市楊梅區東森路5號

營業時間：11:00~17:00

不用懷疑看到“麗多森林溫泉酒店（東森會館）”往上就是，走到底左手邊A棟1F就是貓森，一路都是小斜坡喔！只有住宿才能搭乘車車上酒店，其它都只能步行。

麗多森林溫泉酒店佔地約3萬5千坪，除了酒店住宿還有三溫暖SPA，裡面還有親子遊樂場、DIY活動、森林步道⋯⋯等。

往上走有一條叉路，右手邊（上圖）是往酒店、森林步道！

看到圓環往左手邊走幾步路，就能看到A棟的貓森咖啡館～

店門口有多肉植物與植栽裝飾，貓森有戶外區平日沒有開放。

貓森公約

貓店長是用輪班制，沒有上班排休的貓咪會在玻璃屋休息，當日值班的貓咪才會在餐廳到處亂竄。

貓森低消一杯飲品或餐點

消費不收服務費

用餐時間限制：90分鐘

帶貓寶貝需自備牽引繩

目前暫不開放帶狗寶貝

進入貓咪區前要先消毒手部，同時有些貓咪規章要遵守！目前不提供到逗貓棒，曾經有客人不當使用，把貓咪用受傷，不能強行抱貓咪，除非它自己靠近，貓咪進食請勿打擾。

貓咪相關商品.消費

門口旁有一座販售展示區，有貓咪小卡、貓咪小物、Key圈⋯⋯等，有興趣的朋友可以看一下，忘記拍菜單，店內有咖啡、奶茶、茶品氣泡飲、熱壓三明治、古巴堡、鬆餅和蛋糕，飲品單價100元～180元之間。

咖啡館分成兩區，有桌椅與沙發區，裡面還有一間高腳椅玻璃屋，咖啡館可容納約30、40人左右，貓森乾淨也滿舒適，給人一種放鬆又愜意的氛圍。

平日一開店我們就來找貓店長，所以只有我們一桌，很可惜玻璃屋沒有開放，不能進去，不然拍起來一定也很美！

七貓店長坐鎮！

貓森一共有7隻貓店長，有Nanna、咖啡、瑪芬、大理石、小姐⋯⋯等，每隻個性也不一樣，有的很親人有的孤僻，有的看到我就躲⋯⋯唉！其實我只是面惡心善。

桌上飲料與餐點要注意，小心不能讓貓店長食用，同時也不能隨時餵食，貓的味蕾很少，所以食物吃起來差異不大，加上體內缺乏碳水化合物酵素，腎臟與膀胱不太好，希望大家都能遵守規定～

真的太可愛超療癒！剛起床沒多久又愛盹、發呆放空、曬日光浴，還喜歡用各種姿勢來伸展筋骨，常常會捕捉到超好笑的畫面～

貓森好像有三種貓咪？異國短毛猫根本就是加菲貓超可愛～

冰咖啡．拿鐵咖啡

兩杯咖啡加上一個舒適座位，點一份鬆餅輕食，享受愜意時光，加上身邊圍繞著貓店長，特別讓人感到放鬆愉悅。

綜合水果鬆餅

鬆餅已經幫忙切好，中間擠上一大球鮮奶油，鬆餅水果配色看起來好繽紛，有蘋果、奇異果、柳丁三種，水果粒切的很小方便吃，鬆餅沾點鮮奶油口感更濕潤。

＊平日來貓森很自在，整個場子都是我們的！被貓店長包圍好療癒，低消一份飲料或餐點，最便宜一杯紅茶100元，館內附設停車場，園區還有親子遊樂區、森林步道（需購門票）、SPA館，旁邊的普勒小姐窯烤麵包更是別錯過～

猫森咖啡nekomoricafe

電話：03-4751100#5812

地址：桃園市楊梅區東森路5號

營業時間：11:00~17:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/nekomoricafe/

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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