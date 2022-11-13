超萌貓店長坐鎮！桃園「貓森咖啡」療癒午茶只要100元起，7隻店貓今日誰輪班？
udn走跳美食／艾瑪
貓主子日常今日誰當班？
平日這天特地和資深貓奴一起來踩點！山邊森林這有間貓咪咖啡館，裡面有7隻超萌貓店長坐鎮，大家用輪班制，一早就問今日誰當班，最便宜低消飲料才100元，內用還不收服務費，附設大型停車場，平日來還有機會包場耶～
貓森咖啡 在哪？
貓森咖啡就位在桃園楊梅區東森路，在麗多森林溫泉酒店(東森會館)裡面，前面附設大型停車場，可以導航停車場楊梅區老莊路526號，和停車管理員說要到貓森咖啡，就不會收費，距離埔心火車站約14分鐘，一旁500公尺就是普勒小姐柴燒窯烤麵包，可以訂一下好吃喔～
- 地址：桃園市楊梅區東森路5號
- 營業時間：11:00~17:00
不用懷疑看到“麗多森林溫泉酒店（東森會館）”往上就是，走到底左手邊A棟1F就是貓森，一路都是小斜坡喔！只有住宿才能搭乘車車上酒店，其它都只能步行。
麗多森林溫泉酒店佔地約3萬5千坪，除了酒店住宿還有三溫暖SPA，裡面還有親子遊樂場、DIY活動、森林步道⋯⋯等。
往上走有一條叉路，右手邊（上圖）是往酒店、森林步道！
看到圓環往左手邊走幾步路，就能看到A棟的貓森咖啡館～
店門口有多肉植物與植栽裝飾，貓森有戶外區平日沒有開放。
貓森公約
貓店長是用輪班制，沒有上班排休的貓咪會在玻璃屋休息，當日值班的貓咪才會在餐廳到處亂竄。
- 貓森低消一杯飲品或餐點
- 消費不收服務費
- 用餐時間限制：90分鐘
- 帶貓寶貝需自備牽引繩
- 目前暫不開放帶狗寶貝
進入貓咪區前要先消毒手部，同時有些貓咪規章要遵守！目前不提供到逗貓棒，曾經有客人不當使用，把貓咪用受傷，不能強行抱貓咪，除非它自己靠近，貓咪進食請勿打擾。
貓咪相關商品.消費
門口旁有一座販售展示區，有貓咪小卡、貓咪小物、Key圈⋯⋯等，有興趣的朋友可以看一下，忘記拍菜單，店內有咖啡、奶茶、茶品氣泡飲、熱壓三明治、古巴堡、鬆餅和蛋糕，飲品單價100元～180元之間。
咖啡館分成兩區，有桌椅與沙發區，裡面還有一間高腳椅玻璃屋，咖啡館可容納約30、40人左右，貓森乾淨也滿舒適，給人一種放鬆又愜意的氛圍。
平日一開店我們就來找貓店長，所以只有我們一桌，很可惜玻璃屋沒有開放，不能進去，不然拍起來一定也很美！
七貓店長坐鎮！
貓森一共有7隻貓店長，有Nanna、咖啡、瑪芬、大理石、小姐⋯⋯等，每隻個性也不一樣，有的很親人有的孤僻，有的看到我就躲⋯⋯唉！其實我只是面惡心善。
桌上飲料與餐點要注意，小心不能讓貓店長食用，同時也不能隨時餵食，貓的味蕾很少，所以食物吃起來差異不大，加上體內缺乏碳水化合物酵素，腎臟與膀胱不太好，希望大家都能遵守規定～
真的太可愛超療癒！剛起床沒多久又愛盹、發呆放空、曬日光浴，還喜歡用各種姿勢來伸展筋骨，常常會捕捉到超好笑的畫面～
貓森好像有三種貓咪？異國短毛猫根本就是加菲貓超可愛～
冰咖啡．拿鐵咖啡
兩杯咖啡加上一個舒適座位，點一份鬆餅輕食，享受愜意時光，加上身邊圍繞著貓店長，特別讓人感到放鬆愉悅。
綜合水果鬆餅
鬆餅已經幫忙切好，中間擠上一大球鮮奶油，鬆餅水果配色看起來好繽紛，有蘋果、奇異果、柳丁三種，水果粒切的很小方便吃，鬆餅沾點鮮奶油口感更濕潤。
＊平日來貓森很自在，整個場子都是我們的！被貓店長包圍好療癒，低消一份飲料或餐點，最便宜一杯紅茶100元，館內附設停車場，園區還有親子遊樂區、森林步道（需購門票）、SPA館，旁邊的普勒小姐窯烤麵包更是別錯過～
猫森咖啡nekomoricafe
電話：03-4751100#5812
地址：桃園市楊梅區東森路5號
營業時間：11:00~17:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/nekomoricafe/
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言