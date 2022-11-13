老屋文青咖啡店＋1！新竹「有田咖啡」置身翠綠稻田旁，使用中藥材調配特色餐點

有田咖啡 Youtian Cafe是竹北相當有人氣的一家咖啡簡餐店。小米第一次來訪已經是一年多前了，不過那時候客人超級多，沒有位置，只好敗興而歸。後來因為疫情的影響下一直沒機會造訪，再訪已經是一年多後的事～

這間由中藥行改建成的咖啡廳，保留許多老屋元素， 兩位年輕的正妹更運用中藥材調配花茶、烹煮藥膳滷味、唐揚雞咖哩和台式蔥油嫩雞飯等主食也相當有水準，加上精緻的手工甜點真的是完美的搭配。這麼好拍又有美味餐點的咖啡簡餐店，大家就跟著小米一起去看看吧～

有田咖啡 Youtian Cafe位置及停車方式

有田咖啡在東興路二段2巷上，四周被綠油油的稻田環繞。開車的朋友可以停在東興路上的停車格，再步行過來，雖然有一點小小的路程，不過就當成郊遊散步囉。

有田咖啡 Youtian Cafe環境介紹

門口就很有復古文青的風格，就讓小彤示範各種不同的網美照吧。

今天小米的穿著很有文青風格，大家覺得有沒有很文青呢？

店內保留部分老宅元素，相當有味道，一樓的座位以四人桌為主。

吧台還保留以前的中藥櫃，可以看到兩位正妹忙碌地調配飲品、製作手工甜點。

二樓有包廂，最低消費1250元（每人低消250元），適合多人聚會。

二樓還有半露天的位置，不過夏天會稍微悶熱一點，等秋冬天氣轉涼，一定是很棒的景觀用餐區。

小彤又不經意地拍起文青照了。

今天跟小彤、王美和Tiffany來個文青聚會。

這裡超好拍的，光是拍照就拍不停了。

有田咖啡 Youtian Cafe菜單目錄搶先看

這裡有飯食及小吃，此外還有他們自己做的手工甜點，配合特調咖啡飲料，午晚餐及下午茶時間來這裡聚會都很適合。

這裡沒有收取服務費，餐具和水杯就自行取用囉。

冷藏玻璃櫃裡有手工甜點，點餐的時候可以自行挑選囉。

有田咖啡 Youtian Cafe用餐心得分享

開動吧～這裡的餐點真的讓小米非常滿意，餐點品質也維持得很好，跟上次吃到時一樣的美味，美美的擺盤又讓大家相機拍個不停了。

店裡的兩大招牌是蔥油嫩雞和唐揚咖哩雞飯，首先介紹主廚限定蔥油嫩雞飯（260元），口感很像舒肥雞，吃起來軟嫩不會乾柴喔！搭配香氣濃郁的蔥鹽醬，是傳統的台式美味，而且超下飯的。

而且美米飯裡面還加了紅藜麥，除了增加營養、更健康以外，跟白米搭配有不同層次的口感，配菜有花椰菜、番茄、水煮蛋等等，兼具美味跟健康喔！

唐揚雞黑咖哩飯（260元）也是小米很喜歡的，偏小辣帶有濃郁的咖哩香，而且辣中帶甜味非常下飯。如果白飯還可以加點的話，小米應該可以再吃一碗喔 （謎之聲：小米你這個飯桶太誇張了

唐揚雞酥脆有嫩，沾著咖哩醬來吃真的好美味喔。

這是小彤最喜歡的牛肉料理紅酒燉牛腩飯（290元）

牛腩條燉煮得很入味且軟嫩，紅酒的醬汁帶點甜味跟牛肉相當搭，喜歡吃牛肉的朋友不妨嚐看看喔！

店家還用自己調配中藥材熬煮滷味，藥房麻辣燙（鴨血、板豆腐、米血）140元，屬於中辣的口味。

而且鴨血滷得非常入味，咬下去還有爆汁的口感呢。

豆腐也充滿藥膳的滷香，也是非常棒的下飯菜喔！

米血也有軟Q的口感。

蘿蔔糕（100元）也是必點的小點，外皮煎得金黃酥脆很誘人！

蘿蔔糕真材實料，有滿滿蘿蔔絲的香氣，沾上醬汁一起吃，跟三五好友搭配花茶來吃，挺不錯的喔。

今天吃得很飽，最後用甜點做完美的結尾吧！

紅烏龍葡萄戚風（170元），這麼精緻可口的甜點，當然要好好拍照拍個夠囉。

大家看看王美是不是拍的很高興呢

飲品除了有他們自己調配的茶飲外，還有各式特調咖啡，不喝咖啡的朋友還有無咖啡因飲品。

烤黑糖牛奶（140元），黑糖甜香配上香醇牛奶，是螞蟻人朋友必點的喔。

拿鐵咖啡（130元），咖啡甘苦和香甜牛奶的融合，很順口喔。

以上就是我們的心得分享，有田咖啡真的是相當有水準的咖啡簡餐店，有美味的簡餐、手工甜點，還有藥膳滷味，是吃完還會想回訪的文青咖啡店喔！

有田咖啡 Youtian Cafe

地址：新竹縣竹北市東興路二段2巷82號

電話：0965 258 076

營業時間：11:00–19:00 (週三公休)

粉絲團：有田咖啡

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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