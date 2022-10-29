台版小南法！苗栗山景雲海花園＋工業風藝術咖啡廳，DIY乾燥花行程超療癒

這幾年文創咖啡廳掀起一股熱潮，今天愛麗森要跟大家介紹的是位在苗栗南庄，以手作DIY體驗為主題、結合甜點的複合式咖啡廳。園區採預約制、時段制入場，不會人擠人，戶外擁有小南法一般的可愛花園與群山自然美景，室內則是工業風，全由老闆打造設計的藝術風格擺設，走吧，跟著愛麗森一起到山上咖啡廳玩手作！

AS手作位於南庄福德大橋對面，擁有自己專屬的停車場，交通算是非常方便。離南庄老街也不遠，附近有很多民宿，安排苗栗旅遊時可以順道規劃。消費方式可以選擇玩手作DIY體驗或是預訂下午茶套餐，享受悠閒愜意的假日時光。

苗栗南庄新開幕，擁有美麗山景與廣闊庭院的文創咖啡廳。

環境介紹

停好車後需要走一段長梯，走上來後你會發現超美的山景就在眼前，咖啡廳門口佈置的小花園很溫馨。

咖啡廳門口群山環繞美景很療癒

小花園佈置搭配窗台很有偽出國的度假氣氛

門口貼心佈置讓旅客可以拍下美麗紀念照的座位區

時間還早的話可以先逛逛外面的花園，戶外區是不限時的喔！

很有度假風悠閒氣氛的花園

早秋好天氣坐在鞦韆椅吹涼風很舒服愜意

彷彿置身小南法的可愛花園

隨處都好拍意境照

花園拍照點背後就是藍天白雲自然美景

室內空間 | 手作DIY體驗

仙女們在外面拍完一輪美照後，可以進來玩手作啦！AS採預約制，玩手作或是甜點都是需要先線上預訂喔！文末會附上預約方式，記得預約才不會撲空喔！一入店內就看到牆上佈置的乾燥花材料包，讓人很期待今天的DIY體驗呢！

以手作為主題的咖啡廳，牆上佈置也很有DIY的氣氛。

店內除了可以體驗DIY之外，現場也有販售老闆自己的作品，AS是由兩姊弟自創的網路品牌，店內商品都是手作，部分商品可以客製，很適合來挑禮物送給朋友喔！

店內陳列眾多手作藝術品，很適合送禮。

手作禮品區有香氛擺飾系列、乾燥花等。

手工上色的作品每件都獨一無二

貓頭鷹擴香石也是遊客可以來DIY的項目喔

店內佈置的一大特色就是隨處可見老闆的藝術創作，很值得拍照留念。

老闆手工自製的機器人模型，相當可愛

連老闆的媽媽都是娃娃手作達人，一針一線縫製的羊駝娃娃超萌！

可愛療癒的羊駝可以跟牠們合照喔

逛完一圈我們來玩DIY吧！這邊可以玩的項目有近十種，手作桌面對窗景很舒適放鬆。

手作DIY空間

在自然美景中玩手作特別療癒

手作桌看出去的療癒景致

愛麗森今天玩的是乾燥花擺飾，是需要灌模的擴香石系列，有步驟說明卡跟著做就可以，有不懂的地方老闆也會隨時過來教學。

DIY手作簡單好上手，也有專人可以詢問

手作時間約30分，等待灌模的時間可以先去四處逛逛或是休息吃甜點。

享受療癒的手作時光

擴香石入模後約20分鐘可以脫模，完成品很有成就感喔！

DIY乾燥花擴香石擺飾完成品

午茶套餐 | 手作點心

這裡除了DIY手作體驗之外，旁邊的用餐區提供給預訂下午茶的旅客，在充滿藝術氣氛的空間中，享用下午茶，滿滿儀式感。

店內用餐空間也布置得充滿森林系的感覺

工業風層架搭配綠植，營造時尚Chill的氣氛

很適合約會的情人座

目前下午茶套餐是固定品項，內容有兩個司康（當日口味任選）、彩虹蛋糕捲、焦糖布丁蛋糕，及任選飲料一杯。

下午茶甜點套餐

超萌的蛋糕捲是使用了天然蔬果粉調色，不含人工色素喔！可愛的貓咪餅乾也是純手作，蛋糕捲內餡是鮮奶油加上自製果粒果醬，吃得到莓果顆粒，酸甜解膩，很清爽風味的蛋糕捲。

手做彩虹蛋糕，是用天然蔬果粉調色

焦糖布丁蛋糕也是純手工製作，黑黑的點點是因為使用的是香草豆莢喔！不使用香料跟色素，焦糖也是自己熬的，一口咬下焦糖、布丁、海綿蛋糕的三重口感，軟綿甜蜜口感讓人一吃上癮。

手作三層焦糖布丁蛋糕

下次來到苗栗山城，又多了一處可以歇腳的地方，記得先預訂！目前試營運只營業五、六、日、一。可以玩DIY手作、享用下午茶甜點，還能欣賞藝術創作，帶走獨一無二的手作商品回家，讓旅遊行程有吃有玩又有伴手禮，很豐富的行程。

AS手作

地址：苗栗縣南庄鄉南江街99號（福德大橋正對面綠色圍籬大門）

停車場：有，預約客人免費停車

電話：0910761477

Line預約：https://lin.ee/dVv4q3q

或搜尋@191biabo（要加@喔！）

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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