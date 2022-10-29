台版小南法！苗栗山景雲海花園＋工業風藝術咖啡廳，DIY乾燥花行程超療癒
udn走跳美食／愛麗森
這幾年文創咖啡廳掀起一股熱潮，今天愛麗森要跟大家介紹的是位在苗栗南庄，以手作DIY體驗為主題、結合甜點的複合式咖啡廳。園區採預約制、時段制入場，不會人擠人，戶外擁有小南法一般的可愛花園與群山自然美景，室內則是工業風，全由老闆打造設計的藝術風格擺設，走吧，跟著愛麗森一起到山上咖啡廳玩手作！
AS手作位於南庄福德大橋對面，擁有自己專屬的停車場，交通算是非常方便。離南庄老街也不遠，附近有很多民宿，安排苗栗旅遊時可以順道規劃。消費方式可以選擇玩手作DIY體驗或是預訂下午茶套餐，享受悠閒愜意的假日時光。
環境介紹
停好車後需要走一段長梯，走上來後你會發現超美的山景就在眼前，咖啡廳門口佈置的小花園很溫馨。
時間還早的話可以先逛逛外面的花園，戶外區是不限時的喔！
室內空間 | 手作DIY體驗
仙女們在外面拍完一輪美照後，可以進來玩手作啦！AS採預約制，玩手作或是甜點都是需要先線上預訂喔！文末會附上預約方式，記得預約才不會撲空喔！一入店內就看到牆上佈置的乾燥花材料包，讓人很期待今天的DIY體驗呢！
店內除了可以體驗DIY之外，現場也有販售老闆自己的作品，AS是由兩姊弟自創的網路品牌，店內商品都是手作，部分商品可以客製，很適合來挑禮物送給朋友喔！
店內佈置的一大特色就是隨處可見老闆的藝術創作，很值得拍照留念。
連老闆的媽媽都是娃娃手作達人，一針一線縫製的羊駝娃娃超萌！
逛完一圈我們來玩DIY吧！這邊可以玩的項目有近十種，手作桌面對窗景很舒適放鬆。
愛麗森今天玩的是乾燥花擺飾，是需要灌模的擴香石系列，有步驟說明卡跟著做就可以，有不懂的地方老闆也會隨時過來教學。
手作時間約30分，等待灌模的時間可以先去四處逛逛或是休息吃甜點。
擴香石入模後約20分鐘可以脫模，完成品很有成就感喔！
午茶套餐 | 手作點心
這裡除了DIY手作體驗之外，旁邊的用餐區提供給預訂下午茶的旅客，在充滿藝術氣氛的空間中，享用下午茶，滿滿儀式感。
目前下午茶套餐是固定品項，內容有兩個司康（當日口味任選）、彩虹蛋糕捲、焦糖布丁蛋糕，及任選飲料一杯。
超萌的蛋糕捲是使用了天然蔬果粉調色，不含人工色素喔！可愛的貓咪餅乾也是純手作，蛋糕捲內餡是鮮奶油加上自製果粒果醬，吃得到莓果顆粒，酸甜解膩，很清爽風味的蛋糕捲。
焦糖布丁蛋糕也是純手工製作，黑黑的點點是因為使用的是香草豆莢喔！不使用香料跟色素，焦糖也是自己熬的，一口咬下焦糖、布丁、海綿蛋糕的三重口感，軟綿甜蜜口感讓人一吃上癮。
下次來到苗栗山城，又多了一處可以歇腳的地方，記得先預訂！目前試營運只營業五、六、日、一。可以玩DIY手作、享用下午茶甜點，還能欣賞藝術創作，帶走獨一無二的手作商品回家，讓旅遊行程有吃有玩又有伴手禮，很豐富的行程。
AS手作
地址：苗栗縣南庄鄉南江街99號（福德大橋正對面綠色圍籬大門）
停車場：有，預約客人免費停車
電話：0910761477
Line預約：https://lin.ee/dVv4q3q
或搜尋@191biabo（要加@喔！）
文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室
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