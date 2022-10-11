快訊

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

台股暴跌近600點 證交所指出三原因

國境將解封 入境首發團來自「這一國」！4天3夜行程要去九份、日月潭

國家級賞楓路線！新竹「霞喀羅古道」，賞楓季悄悄來臨，滿山火紅「追楓」去

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

這次橘小編要介紹一條國家級的賞楓路線，就是位於新竹的「霞喀羅古道」，每年12月寒流來襲，可見到滿山火紅的楓樹林，吸引無數山友上山追楓。至於路線有兩種走法：養老段(6.5小時)、全段(10小時)。全程路面平緩好走，沒有登山經驗也可以輕鬆走完養老段喔！

新竹霞喀羅古道，橫跨新竹縣五峰鄉、尖石鄉，古道全長原為49.2公里，在整修拓寬過後，目前僅剩22公里，健行所需時間較長，但出入口多，可視腳程調整路線，且路面平緩好走，加上沿途兩側樹木遮蔭，除了秋冬的楓葉季，夏天氣候更是涼爽宜人，是條一年四季都非常適合前往的路線。

步道路線圖
步道路線圖

惟部分路段因風化作用及天然災害，致路基崩毀因而改道，步道整建後雖起伏較大，行走雖然辛苦，但增添許多變化與樂趣。

還能看見雲海
還能看見雲海

 

進入步道後多為平緩的原始土路，沒有太陡的坡道還算好走，但如果下雨或潮濕，路段會變成可怕的泥濘，非常容易濕滑不好走，所以真心建議大家要穿防水及抓地力好的雨鞋或登山鞋再搭配登山杖，才有力氣和心情悠閒賞花。

由於穿越台灣生物相最豐富的中海拔地區，且當地泰雅族遷徙開墾和日治時代的駐在所遺址等均是相當珍貴且具教育意義，很適合做深度的健行活動。

每年必來一趟的國家歷史古道，沿途美景不間斷。秋芒槭葉，綿延翠綠竹林，彷彿走進綠色隧道，充滿歷史痕跡的百歲吊橋-白石，以及日治時期的砲台遺址、栗園、馬鞍、白石、朝日、青山駐在所等。

行程步道雖平緩好走，適合大人小孩一起挑戰，但因為全段(10小時)步行所需時間較長，體力先備好，年底才能充分享受楓葉季的健行樂趣。

霞喀羅古道注意事項：

1.進入山區後，沿線步道狹窄，下臨斷崖溪畔、林木鬱閉，木棧道橋面遇雨溼滑，請注意安全小心通行。

2.沿途遇有吊橋與便橋時，因橋樑載重有限，請依人數限制通行，避免跳動或逗留。

延伸閱讀：馬拉邦山楓葉季一日遊：登山步道、難度、交通整理　

想知道更多台灣私房景點，請上「橘子貓 TTtrips」官網推薦橘子貓健行社團

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 古道 賞楓 登山

延伸閱讀

柯文哲證實有「挖角」 沈慧虹批善意遭選舉抹黑：絕非吃碗裡看碗外

還原沈慧虹見面談話 柯文哲：曾提北市有缺但非交通局長

高虹安澄清非開講主辦、誤用感謝狀 沈慧虹批切割

發感謝狀遭打臉是「董事長開講」主辦單位 高虹安競辦：版本誤植會檢討

相關新聞

國家級賞楓路線！新竹「霞喀羅古道」，賞楓季悄悄來臨，滿山火紅「追楓」去

這次橘小編要介紹一條國家級的賞楓路線，就是位於新竹的「霞喀羅古道」，每年12月寒流來襲，可見到滿山火紅的楓樹林，吸引無數山友前往霞喀羅賞楓、野營。霞喀羅古道主要分成兩種走法：養老段(6.5小時)、全段(10小時)。路面平緩好走，沒有登山經驗也可以輕鬆走完喔！

晚來買不到！ 大溪市場超狂美食推薦「無名炸雞攤」 五隻雞翅100元 一營業就排好排滿

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念 桃園大溪市場美食推薦 是不是每個菜市場都會有一間厲害的炸雞攤！（笑）隱身在大溪市場的無名炸雞攤是小菲的好姐妹強力推薦。上次來的時後撲了個空，這次終於讓我插旗成功

2022最推薦的賞楓步道「馬拉邦山」，放眼望去一整片楓紅，美到無法用文字表達

10月開始山上的楓葉會漸漸變紅，全台皆有適合賞楓的景點，今天推薦一個北台灣適合全家大小一起出遊的楓葉步道，馬拉邦山，此步道簡單好走，在楓葉葉季時整個森林放眼望去都是楓紅，非常美麗，推薦秋天一定要這邊健行！

IG爆紅新點！純白系「Chubby Doo Donut Store」超浮誇義式爆漿甜甜圈，必吃濃郁「珍奶口味」

udn走跳美食／艾瑪 IG爆紅是甜甜圈？還是現代版一線天？ 在市區就能拍出現代版一線天！桃園新亮點“阜山聚落”，外觀超美純白的俐落建築，目前有三層獨立空間，最吸引我的是「Chubby Do

根本在日本！桃園「井上豆花」在日本神社裡的寒天豆花店，秒飛日本過過癮

udn走跳美食／水晶 超好拍照的神社豆花店！前陣子朋友傳來一家開在桃園像是日本神社裡的豆花店「井上豆花」，太久沒去日本整個被環境給燒到，只賣三種口味豆花，不少人開車來到這，都是來吃豆花的！

2022桃園夢幻打卡景點「桃園神社良緣祈願祭」，免出國就能感受日本漫天飛舞風鈴祭

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 找一天來桃園神社祈求姻緣，感受現場超浪漫氛圍，桃園神社最新良緣祈願祭，有七彩繽紛風鈴漫天飛舞搖曳在空中，讓我們免出國就能感受日本風鈴祭，走在風鈴廊道上，風一吹過，風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。