國家級賞楓路線！新竹「霞喀羅古道」，賞楓季悄悄來臨，滿山火紅「追楓」去

這次橘小編要介紹一條國家級的賞楓路線，就是位於新竹的「霞喀羅古道」，每年12月寒流來襲，可見到滿山火紅的楓樹林，吸引無數山友上山追楓。至於路線有兩種走法：養老段(6.5小時)、全段(10小時)。全程路面平緩好走，沒有登山經驗也可以輕鬆走完養老段喔！

新竹霞喀羅古道，橫跨新竹縣五峰鄉、尖石鄉，古道全長原為49.2公里，在整修拓寬過後，目前僅剩22公里，健行所需時間較長，但出入口多，可視腳程調整路線，且路面平緩好走，加上沿途兩側樹木遮蔭，除了秋冬的楓葉季，夏天氣候更是涼爽宜人，是條一年四季都非常適合前往的路線。

步道路線圖

惟部分路段因風化作用及天然災害，致路基崩毀因而改道，步道整建後雖起伏較大，行走雖然辛苦，但增添許多變化與樂趣。

還能看見雲海

進入步道後多為平緩的原始土路，沒有太陡的坡道還算好走，但如果下雨或潮濕，路段會變成可怕的泥濘，非常容易濕滑不好走，所以真心建議大家要穿防水及抓地力好的雨鞋或登山鞋再搭配登山杖，才有力氣和心情悠閒賞花。

由於穿越台灣生物相最豐富的中海拔地區，且當地泰雅族遷徙開墾和日治時代的駐在所遺址等均是相當珍貴且具教育意義，很適合做深度的健行活動。

每年必來一趟的國家歷史古道，沿途美景不間斷。秋芒槭葉，綿延翠綠竹林，彷彿走進綠色隧道，充滿歷史痕跡的百歲吊橋-白石，以及日治時期的砲台遺址、栗園、馬鞍、白石、朝日、青山駐在所等。

行程步道雖平緩好走，適合大人小孩一起挑戰，但因為全段(10小時)步行所需時間較長，體力先備好，年底才能充分享受楓葉季的健行樂趣。

霞喀羅古道注意事項：

1.進入山區後，沿線步道狹窄，下臨斷崖溪畔、林木鬱閉，木棧道橋面遇雨溼滑，請注意安全小心通行。

2.沿途遇有吊橋與便橋時，因橋樑載重有限，請依人數限制通行，避免跳動或逗留。

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